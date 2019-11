PQR neemt klanten mee naar de toekomst van werk op IT Galaxy

We waren recent op het IT Galaxy-event van PQR. Daar gaf de integrator een update over efficiënter werken, een hoofddoel van verschillende IT-oplossingen. Om efficiënter te werken wil je echter niet in aanraking komen met de complexiteit die soms bij IT-omgevingen komt kijken. Dat brengt het idee van ‘Anyplace, Anywhere, Anytime’ kunnen werken, zoals PQR efficiënt werken omschrijft, in gevaar.

PQR specialiseert zich zodoende in allerlei IT-oplossingen, om bedrijven te ontzorgen. Op die manier kunnen zij zich focussen op de taken waar ze echt mee bezig zouden moeten zijn, zodat ze weer volop kunnen innoveren.

Maar hoe ziet PQR precies de toekomst van de workspace? We spraken verschillende specialisten over de ontwikkelingen die er gaande zijn. In onderstaande video vertellen COO Marijke Kasius over de boodschap van het bedrijf tijdens IT Galaxy, Andreas van Wingerden van Citrix over de ontwikkelingen in de IT en andere PQR-medewerkers over hun visie.