Citrix maakt Workspace intelligent en toekomstbestendig

Citrix heeft recent de Intelligent Workspace beschikbaar gemaakt, een grote update van kernproduct Citrix Workspace. Hierdoor komt er meer intelligentie naar de software, om de medewerker sneller en efficiënter te laten werken. Maar hoe realiseert Citrix dit eigenlijk? We gingen erover in gesprek met Andreas van Wingerden, Senior Manager Sales Engineering bij Citrix.

Belangrijk aan de nieuwe versie is dat het platform ingezet blijft worden om overal eenvoudig toegang te krijgen tot applicaties en data. Intelligentie kan er echter voor zorgen dat de gebruiker alleen nog bedrijfsprocessen inzichtelijk krijgt die voor hem relevant zijn. Om dit te bewerkstelligen heeft Citrix analytics uitgebreid binnen het product, alsmede werk gemaakt van samenwerkingen en integraties met SaaS-leveranciers. Daarnaast is er een no-code-toepassing ontwikkeld waarmee klanten zelf Saas-leveranciers kunnen integreren in hun workspace. Van Wingerden legt in onderstaande video uit hoe de Intelligent Workspace precies werkt.

