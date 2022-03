In Duitsland doet Matrix42 al goede zaken, maar nu wil het bedrijf ook in de rest van Europa doorbreken. Matrix42 biedt een volledige suite-oplossing voor workspace management, bestaande uit secure Unified Endpoint Management en Enterprise Service Management.

In Nederland wordt momenteel het personeelsbestand fors uitgebreid om bedrijven in de Benelux kennis te laten maken met Matrix42. Elders in Europa is het bedrijf al wel actief of gaat het bedrijf nog actief worden in het komende jaar. Het bedrijf wil proberen optimaal te profiteren van het nieuwe hybride werken door een totaaloplossing te bieden.

Zo’n twee jaar geleden doken we al in Matrix42 en schreven we een diepgaand artikel over de oplossing. Het bedrijf heeft echter niet stilgezeten, blijkt uit ons gesprek met Area Sales Director Northern Europe Cees Broer. Er zijn wat zaken gewijzigd bij Matrix42 in de afgelopen twee jaar en het is goed om daar stil bij te staan.

Grote veranderingen

Twee jaar geleden hanteerde Matrix42 nog vier pijlers: Unified Endpoint Management, Service Management, Endpoint Security en Software Asset Management. Inmiddels heeft Matrix42 dat herzien naar twee of drie belangrijke pijlers, een beetje afhankelijk van hoe je het bekijkt. Matrix42 hanteert nu een core-oplossing met zijn Digital Workspace Platform. De core is vereist. Daarnaast zijn er de twee pijlers Secure Unified Endpoint Management en Enterprise Service Management. Onder die pijlers hangen de nodige oplossingen.

Een andere grote wijziging is dat het bedrijf nu ook actief is in de cloud. Twee jaar geleden werd Matrix42 nog echt als een in-house on-premise oplossing gepresenteerd. Nu is het Digital Workspace Platform ook in de cloud te draaien. Hierdoor is het platform veel schaalbaarder en in een hybride vorm in te zetten, zowel op kantoor als bij de mensen thuis. Volgens Broer is de strategie van Matrix42 nu echt gericht op de cloud. Je kan de oplossing nog wel on-premise draaien, maar de voorkeur ligt in de cloud.

Het nieuwe Digital Workspace Platform groeit volgens Broer enorm. Het afgelopen jaar is het platform met 300 procent gegroeid, waarbij er ruim 300 nieuwe klanten zijn opgetekend. Mede door Covid-19 heeft Matrix42 snel kunnen groeien. Bedrijven hadden ineens een oplossing nodig om mensen ook thuis te laten werken, terwijl IT het goed moest kunnen managen. Daar heeft Matrix42 volgens Broer goed op ingespeeld.

Overnames

Zo heeft Matrix42 het bedrijf FastViewer overgenomen. Hiermee is het mogelijk op afstand het scherm en de bediening over te nemen van personeelsleden, bijvoorbeeld wanneer ze problemen hebben met hun systeem. Hierdoor kan IT sneller werken aan een oplossing.

Een andere overname waar Matrix42 profijt van heeft is die van FireScope. Met FireScope kunnen bedrijven alle assets realtime en agentless in hun organisatie in kaart brengen. FireScope verzamelt alle assets binnen de infrastructuur en genereerd automatisch een grafische dependency-map van alle bedrijfskritische services en de gerelateerde assets. Op die manier krijgen bedrijven meer inzicht in welke apparaten verbonden zijn met hun netwerk. Hiermee kan ook de CMDB (Configuration Management Database) worden gevuld. De CMDB is weer essentieel voor de IT Service Management-oplossing en aanverwante oplossingen. FireScope is daarom de basis voor change- en risicomanagement door realtime deze baseline te monitoren op wijzigingen.

De basis blijft hetzelfde, portfolio blijft echter complex

Om te beginnen zijn wij van mening dat het portfolio van Matrix42 nogal uitgebreid is. Daardoor kan je al snel verdwalen in alle mogelijkheden van het bedrijf. Matrix42 heeft door het aantal pijlers te verminderen getracht het overzichtelijker te maken.

Matrix42 biedt stiekem een hele hoop oplossingen aan, maar met minder pijlers en overkoepelende namen probeert het meer eenvoud uit te stralen. Zodra je je gaat verdiepen in wat het bedrijf allemaal kan, dan kan het best overweldigend zijn. Broer zegt hierover overigens dat het niet vaak voorkomt, omdat ze meestal met klanten in gesprek gaan over wat ze zoeken en nodig hebben. Er wordt een behoefte ingevuld en op basis daarvan verder gekeken wat ze nog meer kunnen gebruiken.

Uiteindelijk kan je stellen dat het Digital Workspace Platform nu centraal staat. Dit is een online omgeving waarin elke gebruiker kan inloggen en afhankelijk van zijn profiel zaken kan uitvoeren. Een normale gebruiker kan bijvoorbeeld applicaties laten installeren op zijn systeem of een thuiswerkplek bestellen. Daarnaast is het voor de eindgebruiker mogelijk om bijvoorbeeld via de Service Management-module automatisch processen te initiëren zonder de medewerkers van de Service Desk te belasten.

IT-beheerders kunnen uiteraard een stuk meer. Zij beschikken over de flexibiliteit om aanpassingen te doen zonder enige vorm van programmeren, via low-code, in processen, rapporten, schermen en zelfs nieuwe functionaliteiten. In grote lijnen is dat onveranderd van wat we twee jaar geleden beschreven. Het blijft een enorm uitgebreide suite mogelijkheden.

Daar zijn door de overnames echter ook nog wat mogelijkheden bijgekomen. In de tijd van hybride werken zal FastViewer een prettige toevoeging zijn. De IT-beheerder kan door thuiswerkrestricties niet meer zo snel zelf komen kijken naar het systeem. Remote inloggen is dan wel zo handig.

Matrix42 is geen enorm bedrijf

Wat we wel opvallend vinden, is dat Matrix42 een enorme suite mogelijkheden biedt en tegelijkertijd helemaal niet zo’n groot bedrijf is. Matrix42 heeft ‘slechts’ 520 werknemers. Het grootste deel is weliswaar ontwikkelaar, maar toch lijkt het ons een enorme klus om zo’n platform met zoveel oplossingen en applicaties te onderhouden met een team van 520 mensen. Volgens Broer slaagt Matrix42 hierin doordat het agile werken volledig heeft omarmd. Het bedrijf trekt korte sprints om applicaties door te ontwikkelen. Als het moet kan het door deze flexibiliteit in één dag iets ontwikkelen en uitrollen.

Het is voor ons lastig te beoordelen hoe goed Matrix42 hierin slaagt.

Best-of-suite vs best-of-breed

Bij Matrix42 heb je te maken met best-of-suite. Als je als bedrijf zou kiezen voor het tegenovergestelde best-of-breed, dan heb je losse individuele oplossingen die ongetwijfeld beter zijn dan de evenknie van Matrix42. De best-of-breed-applicaties kunnen echter maar tot op zekere hoogte met elkaar samenwerken. Sommige zullen out-of-the-box samenwerken, maar voor veel scenario’s zal je zelf integraties moeten ontwikkelen via de beschikbare API’s.

Daar staat tegenover dat alle Matrix42-oplossingen juist uitstekend met elkaar samenwerken en aan elkaar gekoppeld zijn. Je levert dus mogelijk wat in qua features per oplossing. Door de goede onderlinge samenwerking tussen Matrix42-oplossingen win je echter ook weer aan features. Zo liet Broer ons een demonstratie zien waarbij een gebruiker een applicatie met een licentie wil installeren (bijvoorbeeld Microsoft Office). Een manager moet dat via de geautomatiseerde workflow goedkeuren, maar vanuit de software asset management blijkt dat er een tekort is aan licenties. Dit wordt automatisch doorgespeeld naar een license manager die met één druk op de knop ook kan goedkeuren. Daardoor worden er automatisch additionele licenties aangeschaft en verstrekt. Bij andere oplossingen had je waarschijnlijk zelf integraties moeten bouwen tussen de IT Service Management- en Software Asset Management-oplossing.

Zo’n best-of-suite- versus best-of-breed-benadering zorgt vaak voor veel discussies binnen organisaties. Sommige IT-beheerders willen het gemak van een suite, andere prefereren de mogelijkheid om te beheren tot vijf cijfers achter de komma. Uiteindelijk is het dan het best om in gesprek te gaan met een best-of-suiteleverancier om te zien hoever hij je kan brengen. Als dat voldoende is, heb je namelijk wel enorm veel profijt van die standaard integraties. Integraties bouwen tussen oplossingen kan enorm tijdrovend zijn.

Al met al lijkt Matrix42 een interessante propositie te hebben wanneer je op zoek bent naar een Workspace Management Platform. Zowel vanuit het gebruikersstandpunt als vanuit IT kan je alles vanuit één platform regelen.