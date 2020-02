Video: VMware zet fors in op Tanzu

Eind vorig jaar spraken we uitgebreid met Boudewijn Aelbers, senior manager presales Benelux bij VMware, over de aankondigingen en presentaties bij VMworld. Hier speelde de nieuwe Tanzu-oplossing een hele grote rol.

Wat Tanzu is, waar de naam vandaan komt en hoe deze oplossing nu precies past in het VMware-portfolio weet Aelbers als geen ander uit te leggen. Ook blikken we kort vooruit op wat de overname van Pivotal gaat betekenen voor VMware.

Onderaan de streep kunnen we wel stellen dat VMware de virtualisatiemarkt al jarenlang domineert, maar dat het bedrijf datzelfde wil bereiken met Kubernetes en container orkestratie.

We hebben eerder al een uitgebreid achtergrondartikel gepubliceerd over VMware Tanzu; VMware wil met Tanzu marktleider in Kubernetes containermanagement worden. Hierin zetten we uiteen dat Tanzu er is voor bestaande vSphere-specialisten, maar ook voor de devops-medewerkers die snel willen kunnen schakelen. VMware tracht met Tanzu zowel de traditionele IT-beheerder als de devops-professional te bereiken.

Ondanks dat al deze nieuwe innovaties snel de markt veroveren stonden we recent ook stil met Aelbers bij alle investeringen die bedrijven kunnen of moeten doen. Hoe dat intern nog weleens zorgt voor obstakels omdat bedrijven hun technische schuld niet zomaar willen afschrijven. Ze willen optimaal gebruik maken en rendement halen uit eerdere IT-investeringen. Daar willen ze nog geen afscheid van nemen. VMware speelt daar met zijn oplossingen op in. Dat lees je in; VMware biedt uniforme cloud en helpt klanten met technische schuld.