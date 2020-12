Salesforce wil meer cruciale IT-oplossingen leveren met ISV-partners

Salesforce heeft grote plannen met zijn ISV-partners (Independent Software Vendors). Het bedrijf wil een veel grotere rol gaan spelen bij de keuze voor strategische IT-oplossingen van klanten. Het doel is dat klanten niet langer de rapporten van Gartner bekijken of op Techzine lezen over mooie oplossingen, maar dat ze de Salesforce AppExchange raadplegen.

De teller van het aantal Salesforce-applicaties is inmiddels de 5.000 gepasseerd. Een goed moment om eens met Salesforce te praten over de ambities met de AppExchange en alle ISV-partners die er oplossingen aanbieden. We spraken met Baman Motivala, Vice President ISV in EMEA en APAC bij Salesforce.

Motivala is een van de belangrijkste mensen bij Salesforce voor ISV-partners in Europa en Azië. Hij heeft ook duidelijke ambities die veel ISV-partners zal aanspreken, maar zeker niet alle. Motivala vindt dat er een mooi begin is gemaakt met de AppExchange, maar dat er nog veel meer uit te halen valt. Motivala wil veranderingen doorvoeren om de AppExchange prominenter aanwezig te maken. Daarnaast wil hij dat de AppExchange veel belangrijker wordt voor klanten en uiteindelijk dat ook meer grote partners zich aansluiten.

Het doel is overigens niet om het aantal applicaties in de AppExchange te verhogen. Motivala is van mening dat het aantal van ondergeschikt belang is. Het gaat om de kwaliteit van de applicaties en het aantal applicaties dat echt het verschil kan maken met cruciale IT-oplossingen voor Salesforce-klanten. Motivala ambieert een positie voor de Salesforce AppExchange waarbij klanten voor strategische IT-keuzes in een vroeg stadium de AppExchange raadplegen om te zien hoe ISV-partners kunnen helpen. Dit in tegenstelling tot het downloaden van een Gartner-rapport.

Hoe kunnen ISV-partners helpen bij cruciale strategische IT-oplossingen?

We vroegen ons af hoe hij dat voor zich ziet. Salesforce is in de basis een CRM-oplossing met diverse grote uitbreidingen, onder meer op het gebied van Sales, Service, Marketing en Commerce. Hierover zegt hij dat Salesforce een heel mooi platform heeft neergezet, dat in een aantal zaken erg goed is. Sinds ongeveer een jaar kan Salesforce met Customer 360 ook alle data centraliseren zodat er meer inzicht kan worden gegeven in bepaalde processen en klantgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende Salesforce-oplossingen.

Volgens Motivala is dit een goed begin, maar bedrijven hebben veel meer cruciale applicaties en waardevolle data. Denk hierbij aan een grote oplossing als ERP, maar ook aan meer specialistische diensten voor het ondertekenen van documenten en contracten. Die verzorgen een cruciale rol in het IT-landschap en bevatten stuk voor stuk waardevolle data.

De voordelen van een ISV-partner

Motivala stelt dat Salesforce-klanten veel meer voordeel kunnen hebben wanneer ze voor cruciale IT-oplossingen kijken naar partners die aanwezig zijn in de Salesforce AppExchange. Dit in plaats van het kiezen voor een losstaande oplossing. Salesforce-partners hebben veel tijd gestoken in het integreren van hun IT-oplossing met het Salesforce-platform, waardoor het uitwisselen van data kinderspel is en er direct voordelen kunnen worden behaald middels analytics- en AI-toepassingen. Ook zijn sommige partners al in een vergevorderde integratie met Customer 360, waardoor alles vanuit één interface kan worden geregeld. Dat biedt een enorm efficiëntievoordeel.

Natuurlijk zijn er ook externe oplossingen die integreren met de Salesforce API’s, waardoor data-uitwisselingen mogelijk zijn gemaakt en toepassingen kunnen samenwerken. MuleSoft speelt hierin een grote rol. Motivala stelt dat dit enorm belangrijk is, want Salesforce wil goed kunnen samenwerken met alle spelers in de markt. De voordelen zijn echter simpelweg groter wanneer een applicatie op het Salesforce-platform is gebouwd, of wanneer de leverancier van een oplossing een applicatielaag heeft gebouwd tussen Salesforce en zijn eigen oplossing.

Uiteindelijk is ondersteuning van het Salesforce data-model of integratie daarmee de weg naar alle analytics- en AI-oplossingen van Salesforce. Zeker na de overname van Tableau zijn op dit vlak hoge verwachtingen. Ook is de integratie binnen bijvoorbeeld Customer 360 ontzettend waardevol, want hiermee kan je de verschillende applicaties integreren. Daardoor hoeven werknemers niet meer te schakelen tussen applicaties.

Hoe gaat Salesforce klanten overtuigen meer met ISV-partners te werken?

Uiteindelijk zullen klanten wel overtuigd moeten worden van het nut van de ISV-partners en de aanwezigheid van de AppExchange. Daar heeft Salesforce nog wel wat werk, want nog niet alle klanten zijn hier actief mee bezig. Bedrijven kiezen nu vaak voor de bekende leveranciers waarover veel geschreven wordt, of die in rapporten van analisten worden genoemd. De zoekmachine van Google speelt ongetwijfeld ook een grote rol.

Motivala zegt dat hiervoor momenteel plannen worden ontwikkeld door Salesforce. Hij wil dat er straks per industrie en per regio een rapport of brochure komt, waarin een aantal ISV-partners worden gepresenteerd die de digitalisering van een Salesforce-klant kunnen versnellen. Salesforce heeft al enorm veel klanten en use cases, waar lering uit getrokken kan worden. Als je als retail-klant in één klap kennis kan maken met vijf of zes oplossingen die je complete digitale strategie kunnen verbeteren, optimaliseren en laten groeien, dan is dat enorm waardevol. Ook kan er redelijk snel een prijskaartje aan worden gehangen, zodat de ondernemer weet wat de investering kost en ook redelijk goed kan inschatten welke voordelen het oplevert.

Een eerste stap in deze richting zijn deze industrie booklets die onlangs zijn gelanceerd en die per industrie een overzicht geven van AppExchange apps en bijbehorende use cases voor klanten in EMEA.

Vanuit Salesforce komt er dus steeds meer informatie beschikbaar over de pareltjes in de AppExchange die nu misschien ondergesneeuwd worden door het volume. Er zijn zoals eerder vermeld meer dan 5.000 applicaties, van hele grote oplossingen tot kleine oplossingen. Door de parels hier tussenuit te halen en te presenteren per sector en regio, zou de groei van de ISV-partners moeten versnellen en moet het Salesforce-platform een centralere rol gaan spelen.

Vanuit Salesforce komt er dus meer aandacht voor het platform en de partners. Wij zijn benieuwd wat dat de komende jaren gaat opleveren.

