Ontwikkelaars kunnen gratis apps bouwen op het Salesforce-platform

Salesforce is een dominante partij in de IT-sector. Veel bedrijven gebruiken Salesforce als CRM-oplossing, terwijl de Sales-, Service- en Marketing-oplossingen ook gretig gebruikt worden. Het Lightning-platform staat centraal rond deze producten, waarmee extensies en integraties kunnen worden gebouwd. Wat veel ontwikkelaars zich niet realiseren is dat dit zeer interessant kan zijn voor hun business.

Salesforce is een van de eerste partijen die echt dominant is in de zakelijke markt en zijn platform ook echt openstelt voor derden. Het Lightning-platform heeft de afgelopen jaren al de nodige tooling toegevoegd voor onder meer workflows en het bouwen van low-code applicaties of integraties. Voor sommige zakelijke gebruikers is dit prima haalbaar. Zij gaan er met veel plezier mee aan de slag.

Aan de andere kant zijn er enorm veel bedrijven die Salesforce actief gebruiken, maar simpelweg de kennis, tijd of resources niet hebben om aanpassingen te doen aan het platform die voor hun bedrijf erg interessant kunnen zijn. Salesforce tracht die drempel wel te verlagen, onder meer met de overname van Mulesoft en de doorontwikkelingen die Mulesoft doet. Feit blijft echter dat bedrijven zelf ook de handen uit de mauwen moeten steken om het daadwerkelijk te realiseren. Dan moet de IT-afdeling daar echter wel tijd voor hebben.

Ontwikkelaars die instappen op het Lightning-platform kunnen flinke boterham verdienen

Er zijn vandaag de dag ook bedrijven met vooral ontwikkelaars in dienst die al jarenlang applicaties en websites ontwikkelen voor klanten, maar waarbij de omzet begint terug te lopen. De concurrentie voor het bouwen van websites is groot, de vraag naar mobiele applicaties is een stuk minder en applicaties op maat bouwen lijkt in populariteit af te nemen. Bedrijven kiezen liever voor een generieke oplossing die aanpasbaar is. Uiteindelijk zou je kunnen stellen dat Salesforce in die laatste categorie valt.

Dit soort ontwikkelbedrijven die wel de nodige ontwikkelkennis in huis hebben, maar op zoek zijn naar een gezonder businessmodel zouden het Salesforce Lightning Platform in overweging moeten nemen. Het platform is goed gedocumenteerd, het ontwikkelen op het platform is niet overmatig complex en de mogelijkheden zijn vrij groot.

Of het nou gaat om het bouwen van een extensie of mobiele applicatie bovenop Salesforce, het is voor de gemiddelde ontwikkelaar redelijk eenvoudig. Salesforce hanteert de APEX-programmeertaal, een afgeleide van Java. Salesforce biedt een AppExchange waar gebouwde applicaties gratis of tegen betaling kunnen worden aangeboden. De marketing en sales voor de applicatie doet Salesforce met de AppExchange, het is een kwestie van een oplossing bouwen waar vraag naar is. Als er verkopen worden gerealiseerd via de AppExchange gaat er wel een percentage van 15 procent van de omzet naar Salesforce. Aan de andere kant heb je dus geen verkoop/marketing kosten.

Instappen in het Lightning Platform is gratis met de Salesforce Developer Edition

Salesforce heeft een gratis Developer Edition beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Deze editie is gratis voor ontwikkelaars. Je beschikt daarmee over alle mogelijkheden van het platform en applicaties kunnen snel worden ontwikkeld en getest. Als ontwikkelaar hoef je dus geen dure licentie te betalen en ben je niet afhankelijk van een klantaccount om de applicatie goed te testen.

Salesforce heeft aan dit abonnement wel wat limieten gehangen qua gebruik. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de Salesforce Developer Edition wordt misbruikt om gratis toegang te krijgen tot de commerciële producten. Dat spreekt voor zich.

De zakelijke markt versaast

De zakelijke markt is in rap tempo zijn applicaties tegen het licht aan het houden. Er wordt gekeken hoe ze de organisatie sneller kunnen laten innoveren, waarbij veel on-premise applicaties verdwijnen en er wordt gekozen voor nieuwe SaaS-oplossingen. Software as a Service zijn applicaties die in de cloud werken en draaien. De organisatie hoeft geen beheer te doen, alleen elke maand te betalen en de dienst is beschikbaar en de hosting en onderhoud is inbegrepen.

Wat bedrijven vervolgens wel vaak nodig hebben is een integratie tussen zo’n SaaS-oplossing en hun Salesforce-omgeving. Hetzij om het verkoopproces te stroomlijnen of om marketingcampagnes effectiever te laten lopen. Met veel grote applicaties zijn die integraties eenvoudig te realiseren via de AppExchange of via Mulesoft.

Wat je echter vaak ziet is dat lokale spelers hier niet tussen staan of dat als bedrijven echt een specifieke integratie willen dit niet zomaar mogelijk is. Tijdens Dreamforce hebben we diverse partijen gesproken die kwamen kijken hoe ze Salesforce meer naar hun hand kunnen zetten en kunnen integreren met hun andere applicaties. Met de introductie van low-code hopen ze dit nu ook zelf te kunnen.

Het leren werken met low-code en het bouwen met low-code kost echter hoe dan ook tijd. Voor veel webontwikkelaars liggen hier ook kansen. Zij snappen als geen ander hoe een applicatie gebouwd wordt en kunnen in een rap tempo dit soort zaken bouwen middels low-code. Ook hier liggen kansen voor ontwikkelbedrijven om in te stappen.

Low-code is een alternatief

Het te kort aan ontwikkelaars heeft de low-code markt een flinke boost gegeven. Ook Salesforce speelt daar handig op in en veel zakelijke gebruikers onderzoeken hoe ze dit effectief kunnen gebruiken binnen hun organisatie. Dat is een oplossing die voor sommige bedrijven effectief en wenselijk is. We horen ook bedrijven die het liever uitbesteden zodat hun zakelijke gebruikers zich kunnen focussen op hun primaire taken. Zij werken dus liever met een partij die het voor ze maakt.

We zien overigens dat veel meer bedrijven met low-code en no-code aan de slag gaan. Er zijn ook echte applicatie ontwikkelplatforms als Betty Blocks en OutSystems, waarmee bedrijven applicaties vanaf de grond toe kunnen bouwen in een versneld tempo. Je ziet dat sommige bedrijven hun complete ontwikkelafdeling transformeren naar zo’n platform om sneller te kunnen innoveren. Wel is de drempel voor dit soort platformen hoger qua instapkosten. Ook moet je als bedrijf nog zelf de verkoop en marketing doen. Salesforce heeft alles bij elkaar een mooi pakket samengesteld om ontwikkelaars aan zich te binden. We verwachten overigens wel dat de low-code markt de komende jaren steeds toegankelijker zal worden.

De grens tussen ontwikkelaar en zakelijke low-code gebruiker

Iets wat nog lastig te voorspellen is, is waar de grens precies komt te liggen tussen de echte ontwikkelaar en de zakelijke gebruiker (citizen developer) die met low-code aan de slag gaat in een standaard oplossing, om die naar wens uit te bouwen of aan te passen. DevOps krijgt wellicht een nieuwe betekenis.

De trend in de markt is wel duidelijk. We gaan steeds meer grote standaard oplossingen zien bij bedrijven, die meer cloud gebaseerd zullen zijn. Vaak in een SaaS-vorm. Dat al die applicaties onderling moeten gaan communiceren en samenwerken is ook duidelijk. Hoe het echter op maat gemaakt gaat worden en wie dat gaat doen is nog niet duidelijk. Veel bedrijven zullen ongetwijfeld een poging gaan doen met low-code of zelfs no-code. De vraag is of dat net zo snel en efficiënt gaat zijn al een ontwikkelaar inhuren. Mensen met ervaring in applicatieontwikkeling kunnen dit vele malen sneller en als het goed is ook beter, ook met deze nieuwe low-code tools. De vraag is dan misschien gewoon: wat is betaalbaarder?