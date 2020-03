Mulesoft maakt API’s en integraties slimmer en simpeler

Recent spraken we met Mulesoft-CTO Uri Sarid over hoe zijn bedrijf onder de vleugel van Salesforce nog wel zelfstandig is, maar wel gezamenlijk optrekt met de CRM-gigant om Mulesoft naar grotere hoogte te brengen. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is door meer focus te leggen op kunstmatige intelligentie (AI). Bij Salesforce noemen ze dit ook wel Einstein.

Sarid kan als geen ander uitleggen hoe Mulesoft technisch werkt, welke stappen het bedrijf gemaakt heeft, welke uitdagingen er bij de software komen kijken en welke ontwikkelingen echt verschil gaan maken. Daarom staat een gesprek met Sarid altijd garant voor nieuwe inzichten en trends in de integratiemarkt.

Mulesoft Anypoint API Community Manager

Een van de oplossingen van Mulesoft die een groot verschil aan het maken is, is volgens Sarid de MuleSoft Anypoint API Community Manager. Met het Anypoint Platform kunnen bedrijven een software-oplossing voorzien van een API. Het maakt daarbij niet uit of de software-oplossing in de cloud of on-premise draait. Zelfs hybride applicaties kunnen met Anypoint voorzien worden van een API.

Veel bedrijven met grote software applicaties kiezen voor Anypoint, omdat ze in sommige gevallen nog geen API hebben ontwikkeld. Het komt ook voor dat ze wel een API hebben, maar dat Mulesoft bedrijven de nodige toevoegingen kan bieden die ze zelf niet willen ontwikkelen. De focus ligt vaak op het ontwikkelen van een goede applicatie en niet op het in de lucht houden van een API, daar is een partij als Mulesoft veel beter in. De toevoegingen die Mulesoft dan biedt zijn het aanbieden van een bredere API-set, maar ook het beheren van rechten, het limiteren van het aantal requests en bescherming tegen bijvoorbeeld DDoS-aanvallen.

Met de Anypoint API Community Manager gaat Mulesoft nog een stap verder. Veel bedrijven gebruikten Anypoint in eerste instantie om zelf externe oplossingen aan hun applicatie te knopen, of om partners dit te laten doen. Met de AnyPoint API Community Manager kan met een paar simpele klikken de hele API inzichtelijk worden gemaakt voor iedereen. Men kan een site template kiezen en aangeven welke API’s voor welke gebruikersgroepen beschikbaar zijn. Of in welke regio’s bepaalde API’s wel of niet beschikbaar zijn.

Hierdoor kunnen bedrijven met grote software-oplossingen hun API gebruiken om nieuwe business aan te trekken en andere bedrijven integraties te laten bouwen met hun platform. Hoe groter de community is rond een API van bijvoorbeeld een grote SaaS-applicatie, hoe meer omzet en klanten er met de applicatie kunnen worden behaald.

De API Community Manager haalt echt barrières weg om te integreren met een oplossing, waardoor veel bedrijven een forse acceleratie zien in hun groei na het gebruiken van deze oplossing, stelt Sarid.

Cloud Information Model

In ons algemene Dreamforce artikel van 2019 schreven we al dat het Cloud Information Model een belangrijk onderdeel was van de Salesforce-conferentie. Ook Sarid haalt in ons gesprek aan dat dit echt een belangrijke stap is. Sarid is een groot voorstander van de nieuwe standaard en hoopt dat die wereldwijd meer tractie gaat krijgen. Hij stelt dat er inmiddels al standaard schema’s zijn opgesteld voor klantgegevens, bestellingen en diverse andere soorten gegevens.

Hiermee is het overdragen van gegevens volgens Sarid niet alleen eenvoudiger geworden. Het wordt ook mogelijk om middels AI de kwaliteit van de data te analyseren en de semantiek vast te stellen, waardoor data die er anders uit zien maar dezelfde betekenis hebben kunnen worden samengevoegd. Dit is zonder het Cloud Information Model veel moeilijker.

API’s worden robuuster, intelligenter en minder foutgevoelig in 2020

Sarid liet ook zijn licht schijnen op de nabije toekomst. Hij stelt dat Mulesoft in 2020 grote stappen gaat zetten en dat de introductie van Evented API’s dichtbij is. Daardoor zal de communicatie tussen API’s veel robuuster worden en minder foutgevoelig.

Op dit moment is het zo dat als een API wordt uitgevoerd deze verbinding maakt met een tweede API en vervolgens een stukje data verstuurd. Als de ontvangende API door een storing of overbelasting niet bereikbaar is, gaat de data in veel gevallen verloren. Er is daarna eigenlijk nooit meer een controle of er iet mist. Dat moet anders en volgens Sarid zijn event based API’s het antwoord.

Het idee is dat API’s minder afhankelijk van elkaar gaan opereren. Bij event based API’s wordt alles aangekondigd en alle andere systemen kunnen daarop reageren wanneer ze dat kunnen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe klant wordt aangemaakt, kan het systeem zeggen er is een nieuwe klant. Voor het licentiesysteem betekent dat, dat er een licentie verstrekt moet worden.

Met de huidige API’s is het zo dat als de licentieserver of API onbereikbaar is, het hele proces waarschijnlijk vastloopt en de klant niet wordt aangemaakt. Een goed bedrijf stuurt wel een foutmelding naar de ontwikkelaar of het DevOps-team, maar het proces komt tot stilstand.

Bij event based API’s loopt het proces van de klant aanmaken gewoon door en is niet de ontwikkelaar of het DevOps-team in controle, maar de business user. Het gaat dan bijvoorbeeld om de sales-afdeling. Zij leggen vast wat er moet gebeuren als een nieuwe klant wordt aangemaakt. Het proces bestaat uit het verstrekken van een licentie, maar ook wat er moet gebeuren als dit onmogelijk is. Het laatste betreft bijvoorbeeld: sla de gebruikersgegevens tijdelijk op en probeer om de tien minuten alsnog de gebruiker van een licentie te voorzien.

Op die manier wordt het proces automatisch hervat en opgelost, zonder dat hier een ontwikkelaar aan te pas komt. De business user zou zelfs kunnen definiëren ‘als het langer dan een uur duurt om de licentie te verstrekken, geef de klant maar 10 procent korting ter compensatie’.

De belangrijkste wijziging is dat API’s veel intelligenter worden en er events en workflows kunnen worden vastgelegd, zodat API-communicatie minder foutgevoelig is. Op dit moment gaat er nog veel te veel mis als een API tijdelijk niet bereikbaar is.

Uiteindelijk gaan we toe naar de situatie dat API’s niet langer pull-based maar push-based worden. Er is een aankondiging van een nieuwe activiteit en de API’s die zich geroepen voelen kunnen in realtime daarop reageren. Uiteraard worden wel vooraf de relaties gedefinieerd naar wie die aankondiging moet worden verstuurd.

Daarnaast wordt het integreren van API’s veel intelligenter door AI en het Cloud Information Model, wat ervoor zorgt dat er minder ontwikkelaars nodig zijn en zakelijke gebruikers dit zelf kunnen.

Einde van de Webhooks

Door over te stappen op event based API’s zullen ook Webhooks gaan verdwijnen en dat is maar goed ook. Sarid geeft in het gesprek aan dat hij zelden bedrijven tegenkomt die alle Webhooks goed gedocumenteerd hebben of weten wat er allemaal met Webhooks is verbonden. Dat is totaal niet handig en biedt de nodige onzekerheid. Door alles echt API-driven te maken en dan bij voorkeur event based API’s, kan eenvoudig in kaart worden gebracht hoe data stromen lopen en welke informatie waar heen gaat.

Tableau en Mulesoft zijn een sterke combinatie

Sarid liet ook zijn licht schijnen op de overname van Tableau door Salesforce. Hij stelt dat Mulesoft en Tableau een ijzersterke combinatie zijn. Mulesoft is in staat om alle data uit allerlei verschillende databronnen samen te brengen. Mulesoft kan samen met Tableau die data nog beter maken en zorgen dat de single source of truth die Salesforce nastreeft ook gehaald wordt. Tableau kan het uiteindelijk ook als geen ander op een heldere en goede manier presenteren.

Tableau is volgens Sarid een zeer belangrijke aanwinst voor Salesforce. Zeker om de semantiek van data goed te krijgen en die snel, eenvoudig en op een goede manier te presenteren. Hij stelt dat Mulesoft en Tableau al druk bezig zijn om samen op te trekken in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Volgens hem kunnen we genoeg verwachten in 2020.