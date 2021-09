IBM richt zich met nieuwe Power E1080 server op hybride omgevingen

De nabije toekomst is hybride, daarmee zeggen we niets geks. IBM denkt dat ook en komt vandaag met een nieuwe server, de eerste in een nieuwe lijn, die zich daar specifiek op richt. De Power E1080 server heeft verschillende zaken aan boord die specifiek daarop gericht zijn. Daarnaast zijn er ook weer de nodige verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de servers uit de vorige generatie op het gebied van prestaties en beveiliging. We zetten de eigenschappen van de IBM Power E1080 server in dit artikel kort uiteen.

Allereerst is het goed om te weten dat de IBM Power E1080 server voorzien is van de Power10-processor. We schreven daar ruim een jaar geleden al eens over. Deze processor (gebakken op 7 nanometer door Samsung) was het resultaat van niet minder dan 10 jaar ontwikkeltijd. Vooral op het gebied van efficiëntie heeft IBM grote stappen gezet met deze nieuwste generatie. Dat wil zeggen, je belast bij deze generatie de processor minder voor dezelfde workload als bij de voorloper. Voor de Power E1080 server claimt IBM dan ook een performance per core die 2,5 keer groter is dan die van x86-gebaseerde servers. Daarnaast heeft hij een nieuw wereldrecord gezet in de standaard benchmark van SAP voor systemen met 8 sockets. De prestaties bij deze benchmark liggen volgens IBM 40 procent hoger dan die van de naaste x86-gebaseerde concurrent.

Nadruk op hybride omgevingen

Vorig jaar schreven we ten tijde van de Power10-aankondiging dat de processor met name geschikt is voor zware workloads, gezien de zeer goede efficiëntie en dus performance per core. De Power E1080 server is echter niet per se met een HPC-doel in de markt gezet. Het idee is dat deze server de on-premises compagnon wordt van je cloudomgevingen. Red Hat speelt in deze benadering vanzelfsprekend een belangrijke rol. Zo biedt de Power E1080 de mogelijkheid om het gebruik van Red Hat OpenShift en Red Hat Enterprise Linux tot op de minuut nauwkeurig te meten. Dit moet de kosten beheersbaar houden. Deze functie was al aanwezig op IBM Power Virtual Server, maar komt nu dus ook naar deze fysieke server. Verder claimt IBM dat de nieuwe server 4,1x meer OpenShift container througput per core kan leveren dan x86-gebaseerde servers.

Als je on-premises en de cloud goed wilt samenvoegen, dan is het handig als dit in een uniforme omgeving gebeurt. Dat moet met de Power10-gebaseerde Power E1080 in combinatie met de cloudgebaseerde IBM Power Virtual Server mogelijk zijn. Voornaamste voordeel hiervan is dat je niet aan de slag moet met het opnieuw bouwen van je applicaties als je een specifieke workload naar de cloud wilt verplaatsen. Zeker de belangrijkste applicaties binnen organisaties zijn nogal complex en lastig aan te passen voor uitrol in de cloud.

Schaalbaarheid is een van de voornaamste voordelen van de cloud. IBM brengt dit met de Power E1080 ook naar on-premises. Dit noemt IBM Power Private Cloud for Dynamic Capacity. Hiermee is het mogelijk om op en af te schalen naargelang de wensen en eisen. Ongebruikte CPU-rekenkracht schakel je alleen dan in wanneer je het nodig hebt. Je betaalt dan extra als je ook extra gebruikt.

Prestatieverbeteringen

Naast de focus op hybride omgevingen, zijn er ook de nodige prestatieverbeteringen doorgevoerd aan de Power E1080 server. IBM heeft het zelf over een 50 procent verbetering op het gebied van prestaties en schaalbaarheid, vergeleken met de Power E980, de voorloper van de E1080. Meer specifiek gaat het hier om 30 procent hogere prestaties per core en meer dan 50 procent meer capaciteit op het niveau van de socket en het systeem. Het energieverbruik voor eenzelfde workload gaat hierdoor met 33 procent omlaag. Aangezien de vorige generatie al uit 2016 stamt, mag dat natuurlijk ook wel. Het zou eerlijk gezegd gekker zijn als dit niet gelukt was in vijf jaar tijd.

Een ander onderdeel waar IBM zelf de nadruk op legt bij de Power E1080, is dat er meer mogelijkheden komen voor AI-workloads. Per core zijn vier zogeheten Matrix Math Accelerators beschikbaar. Deze zorgen ervoor dat AI-inferenties tot 5x sneller gaan dan het geval was bij de Power E980 server. Naast deze verandering op het gebied van hardware, moet het ook weer eenvoudiger worden om je eigen modellen op de server te draaien. Dit dankzij zaken zoals IBM Auto-AI en diverse no-code tools. Verder ondersteunt de server ONNX. Dit staat voor Open Neural Network Exchange. Het houdt in dat je modellen die gebruikmaken van frameworks zoals TensorFlow en PyTorch naadloos over kunt zetten van x86-gebaseerde systemen naar de IBM Power E1080.

Security

Een derde belangrijke component van de IBM Power E1080 waar verbeteringen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige generatie, is security. In een hybride omgeving heeft end-to-end een andere betekenis dan in een on-premises of een cloudomgeving. Het end-to-end beveiligen van een hybride omgeving kan prestatieverlies met zich meebrengen als je geconsolideerde workloads draait verspreid over de omgeving, zeker als je stevig gaat opschalen. Om dat tegen te gaan heeft IBM transparent memory encryption toegevoegd aan de Power E1080. IBM Power10 cores hebben verder vier keer zoveel encryptie-engines per core dan bij Power9 het geval was. Dat resulteert in een prestatie per core als het gaat om AES-encryptie die 2,5 keer hoger ligt dan het geval was bij de vorige generatie.

Op het gebied van security is het verder nog belangrijk om te weten dat IBM op alle lagen van de stack iets kan bieden. Of dit nu de hardware is, zoals we hierboven zagen, of de software, zoals het OS, hypervisor of applicaties, dat maakt niet uit. Zo heeft de Power E1080 met IBM PowerVM een ingebouwde hypervisor. Volgens IBM heeft deze beduidend minder CVE’s dan andere hypervisors. Dit zou uiteraard te maken kunnen hebben met de populariteit van de verschillende hypervisors. Die van IBM lijkt ons niet de grootste, dus ook niet de interessantste. Desalniettemin is het natuurlijk altijd goed om een veilige hypervisor te gebruiken.

Ecosysteem

IBM mag dan groot zijn, helemaal alleen gaan ze de strijd in de hybride wereld niet winnen. Vandaar dat er bij de lancering van de IBM Power E1080 server ook de nodige aandacht is voor het ecosysteem aan ISV’s, partners en uiteraard ook ondersteuning. De al eerder aangehaald goede prestaties bij de SAP-benchmark voor systemen met 8 sockets is hier een goed voorbeeld van. Er zijn op dit moment nogal wat (grote) organisaties die nog altijd aan het nadenken zijn over hoe het hybride verhaal aan te pakken. Voor bedrijven die SAP gebruiken komt dan onherroepelijk ook de vraag bovendrijven wat ze daar mee aan moeten vangen. Met de Power E1080 wil IBM hier een voet tussen de deur krijgen.

Met de lancering van de Power E1080 server heeft IBM tot slot ook Power Expert Care in de markt gezet. Dit is een ondersteuningspakket dat je af kunt nemen in combinatie met de server. Het is een gelaagd programma, waarbij je naast de basisondersteuning kunt kiezen voor Advanced en Premium Expert Care. Neem je een basispakket, dan zit daar uiteraard de gebruikelijke technische support voor de server in. wil je bijvoorbeeld ook regelmatige hardware en software health checks en nog meer securitymogelijkheden, dan kom je bij een wat meer geavanceerd supportpakket uit.

Beschikbaarheid

De IBM Power E1080 server is vanaf nu te bestellen. IBM verwacht voor het einde van deze maand (september dus) te kunnen verschepen.