Oracle schaalt hard door met Exadata X9M

Vandaag kondigt Oracle de nieuwste versie van The Oracle Exadata Database Machine aan, beter bekend als Exadata. De nieuwste versie gaat door het leven als X9M en is de opvolger van X8M uit 2019. De prestatieverbeteringen zijn indrukwekkend te noemen, vergeleken met de voorganger. Dit terwijl de prijs niet is veranderd. Wij spraken met Reinier van Grieken, EMEA VP Cloud Systems bij Oracle, over deze aankondiging.

Exadata is uniek in de markt. Het is namelijk niet alleen een softwareplatform voor het draaien van databases, maar ook hardware. Dat wil zeggen, Oracle bouwt zowel de hardware als de software. Dat zorgt ervoor dat de twee onderdelen goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit geldt niet alleen on-premises, maar ook in de cloud, op Oracle Cloud Infrastructure. Met Exadata Cloud@Customer heeft Oracle ook nog een derde manier om Exadata af te nemen. Die laatste optie is in Europa erg populair, vertelt Van Grieken ons. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er binnen EMEA meer dan 120 landen zijn, met allemaal eigen wet- en regelgeving, waar Oracle niet overal fysiek aanwezig is met een datacenter. Dan is Cloud@Customer een interessante optie als je de prestaties ervan nodig hebt voor je workloads.

Veel krachtiger, voor dezelfde prijs

Zoals al aangegeven in de inleiding, biedt Exadata X9M beduidend betere prestaties dan de voorloper, X8M. Het soort high-performance databases dat draait op Exadata wordt vooral gebruikt voor zaken zoals OLTP (bijvoorbeeld bij banken) en voor analytics. Op het gebied van OLTP claimt Oracle een prestatiewinst van 70 procent als het gaat om OLTP IOs/s, afkomstig van 33 procent meer cores. De OLTP IO-latency ligt onder de 19 microseconden. Ook op het gebied van analytics claimt stevige prestatiewinsten. De zogeheten Analytic Scan throughput is met 87 procent omhoog gegaan en komt nu uit om 1 TB/s. Ook hier zijn uiteraard 33 procent meer cores beschikbaar voor het parallel analyseren van data en is de netwerkthroughput stevig verhoogd, met 80 procent.

Voor een deel is deze prestatiewinst toe te schrijven aan de krachtiger x86-processors van Intel. Wat dat betreft volgt Oracle die roadmap natuurlijk gewoon. Maar ook de keuze voor de overige hardware in de systemen zelf speelt een rol. Denk hierbij aan de keuze voor persistent memory (PMEM), dat zo’n 10 keer sneller is dan flash, of aan de PCIe 4.0 RoCE netwerkkaarten met een bandbreedte van 100 Gbps. De systemen gebruiken verder ook geen standaard I/O, maar RDMA, om het PMEM uit te lezen. De heetste data staat in PMEM, de iets minder hete in flash en de koude op HDD’s.

Bijzonder is verder dat deze verbeteringen voor Oracle een natuurlijke progressie van de prestaties lijken te zijn. Dat is althans hoe wij het interpreteren. Oracle Exadata X9M is namelijk niet duurder dan zijn voorloper. Goedkoop in absolute zin is Exadata uiteraard niet, maar dat kun je ook niet verwachten van dit soort machines. Door de combinatie van de veel hogere prestaties en dezelfde prijs, is het geheel echter wel ontegenzeggelijk voordeliger geworden. Je krijgt 28 procent meer opslag, 33 procent meer cores, een 33 procent hogere geheugencapaciteit, tegen dezelfde prijs als voorheen. Organisaties kunnen nu dus hetzelfde bereiken met minder investeringen, of meer met dezelfde investeringen.

Exadata blijft hard doorlopen

Bovenstaande cijfers zijn op zich best indrukwekkend. Wij zijn echter meer geïnteresseerd in wat deze nu zeggen over waar Oracle met Exadata heen wil. En wat dit betekent voor de (potentiële) klanten van Oracle. Deze vragen stellen we aan Reinier van Grieken. Van Grieken werkt al zo’n 25 jaar voor Oracle en is eigenlijk ook al sinds zijn komst bij het bedrijf betrokken bij Exadata. De eerste verkoop die hij deed was nog voor de overname van Sun Microsystems door Oracle. Dat was dus nog een systeem zonder Oracle-logo.

Van Grieken is eigenlijk best verbaasd dat Exadata maar hard door blijft groeien. Helemaal in het begin was het databasesplatform eigenlijk alleen interessant (en te betalen waarschijnlijk) voor bijvoorbeeld grote banken, waar altijd al veel data door de systemen ging. Op een gegeven moment verwachtte hij toch wel dat de rek er een beetje uit zou zijn met de opkomst van de cloud. Maar niets bleek minder waar. Exadata bleef maar heel hard doorlopen, stelt hij. Op zich is het met de explosie aan data bij steeds meer bedrijven wel te verklaren waarom dit zo is natuurlijk. Er komen simpelweg steeds meer workloads die de prestaties van het Exadata-platform nodig hebben. Gekoppeld aan het bereikbaarder worden van het platform, dat al vanaf 1/8 rack verkrijgbaar is, betekent dit meer klanten.

Van Grieken ziet ook echt een uitbreiding van de doelgroep voor Exadata. Dat wil zeggen, hij ziet ook steeds meer wat kleinere klanten instappen. Vaak stappen klanten in op een enkele workload waarvoor ze Exadata willen inzetten. Aangezien de tevredenheid bij klanten over Exadata over het algemeen erg groot is volgens Van Grieken, breiden klanten het min of meer automatisch verder uit.

Cloud als einddoel

We hebben eerder al eens een uitgebreid artikel geschreven over de cloudreis van Oracle. Exadata is hier ook een belangrijke pion in, als we Van Grieken eens goed beluisteren. Als hij met klanten of prospects praat over Exadata, begint hij zijn verhaal altijd met Exadata op OCI in de public cloud, daarna Exadata Cloud@Customer en daarna pas on-premises. Met andere woorden, Exadata moet een belangrijke aanjager zijn voor OCI.

Exadata Cloud@Customer speelt een zeer belangrijke rol in dit verhaal, dat mag duidelijk zijn. Zeker in de traditionele doelgroep van Oracle voor Exadata is men nog altijd tamelijk voorzichtig met de public cloud. Dan is Cloud@Customer natuurlijk een interessante tussenstap. Als voorbeeld haalt Oracle graag Deutsche Bank aan. Dat is in de woorden van Van Grieken een ‘mega Exadata-klant’, die het tot voor kort allemaal on-premises had staan. Het doel is om duizenden databases naar Exadata Cloud@Customer te migreren. Het gaat hierbij om meer dan 95 procent van de systemen. Daar zitten dus ook alle mission critical systemen bij voor trading, het afhandelen van betalingen en risico-analyse, om een paar zijstraten te noemen.

De eerste van vele

Van Grieken verwacht dat er na Deutsche Bank nog veel zullen volgen. Ook in Nederland heeft Oracle een aantal soortgelijke trajecten lopen, maar daar kan hij nog niets over zeggen. Wel geeft hij aan dat Oracle ook in Nederland grote banken en bijvoorbeeld ook telecombedrijven tot haar Exadata-klanten kan rekenen. Dat zijn potentieel allemaal partijen die Deutsche Bank zouden kunnen volgen.

Naar de exacte redenen voor afzonderlijke organisaties om over te stappen van on-premises Exadata naar Exadata Cloud@Customer is het altijd een beetje gissen. In het algemeen ziet Van Grieken wel dat het vaak gaat om zaken als TCO en natuurlijk het beheerstuk. Goede mensen om het beheer intern te doen zijn lastig te vinden bijvoorbeeld. Dan is het uitbesteden ervan aan Oracle aantrekkelijk. Dit terwijl organisaties toch nog een gevoel van controle hebben, omdat de databases nog wel in hun omgeving staan. 100 procent is die controle natuurlijk niet meer, maar je kunt veel zaken vastleggen in het contract, geeft Van Grieken aan. Als voorbeeld is Operator Access Control belangrijk om te vermelden hier. Hiermee kun je als klant bepalen wanneer Oracle-personeel toegang krijgt tot Exadata Cloud@Customer in je gebouw.

Al met al ziet de toekomst voor Exadata er best goed uit, als we zo eens naar de aankondiging van vandaag kijken en Van Grieken beluisteren. Of klanten die Exadata Cloud@Customer afnemen ook daadwerkelijk de overstap maken naar de public cloud, is de vraag natuurlijk. Voor Oracle mag dit dan het doel zijn, veel organisaties zijn daar nog zeker niet klaar voor. Het is afwachten of en hoe snel dit gaat veranderen. Misschien heeft Oracle met Exadata Cloud@Customer wel een iets te aantrekkelijk alternatief opgetuigd. Als je de vierkante meters als organisatie kunt missen hiervoor en je kunt het betalen, dan lijkt er vooralsnog niet echt een reden om over te stappen naar de public cloud. We gaan het in de gaten houden hier op Techzine.

