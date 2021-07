Oracle zet alles in op de cloud – Zijn AWS, Google en Azure nog te achterhalen?

De strategie van Oracle is vandaag de dag vrijwel volledig gericht op de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De Oracle Cloud zou één van de grote hyperscalers moeten worden. Aan innovatie, nieuwe oplossingen en updates is geen gebrek, toch blijft het marktaandeel achter. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we de Oracle Cloud en uiteraard de cloudstrategie. Is Oracle op de goede weg?

Abonneer je nu via: Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Mocht je gebruik maken van een andere muziek- of podcastdienst, kijk dan op onze podcast-pagina hoe jezelf te abonneren.

Oracle Cloud Infrastructure krijgt zonder enige twijfel de meeste aandacht vanuit Oracle. In het afgelopen jaar zijn er met onder andere het Cloud@Customer-aanbod, Roving Edge en een nieuwe release van het Autonomous Data Warehouse veel belangrijke updates geweest. Toch lijkt het maar niet te lukken om het marktaandeel echt op te krikken. Moet Oracle zich richten op de concurrentie met AWS, Microsoft en Google, iets wat het tot voor kort heel nadrukkelijk deed, als je de uitspraken van Larry Ellison hoorde? Of kan het bedrijf de cloud beter vanuit een andere hoek benaderen?

Lees ook: Oracle’s cloudreis: Na Gen 2 nu ook Gen O – Blog – Techzine.nl

Delen met vrienden, familie en collega’s

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s. Bijvoorbeeld via Twitter, Facebook of LinkedIn!

Feedback

Mocht je zelf een begrip of onderwerp willen aandragen voor Techzine Talks, dat kan, e-mail naar info@techzine.nl. Ook feedback over de podcast is altijd welkom.

Eerdere afleveringen Techzine Talks: