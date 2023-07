Teams kreeg in juni verbeteringen die het aantal muiskliks beperkt, meer overzicht geven en gesprekken natuurlijker maken.

Microsoft brengt op regelmatige basis nieuwe functies naar zijn communicatieplatform Teams. Om het overzicht te bewaren brengt Microsoft iedere maand een overzicht uit van de nieuwe functies, die wij wat verder toelichten.

Audio voor natuurlijke gesprekken

Verbeteringen aan de vergader-ervaring zelf, zijn beperkt. Op vlak van audio is er een verbetering doorgevoerd die specifiek geldt in het geval dat je Gallery-weergave gebruikt. Deze weergave krijg je standaard en deelt deelnemers aan de vergadering op in blokjes.

De functie ‘Ruimtelijk geluid’ stemt daarvoor het geluidsniveau van de deelnemer af op de positie waarin de persoon zich op je scherm bevindt. “Dit helpt gesprekken natuurlijker te maken, het gevoel van audio-aanwezigheid te vergroten en het gesprek gemakkelijker te volgen wanneer meerdere mensen met elkaar praten”, vindt Steven Stein, schrijver van de Microsoft-blog.

Om er zeker van te zijn dat de functie actief staat tijdens de volgende vergadering, zet je ruimtelijk geluid aan onder het kopje ‘Apparaten’ in je instellingen. Het is voorlopig alleen niet mogelijk om de functie te gebruiken met een draadloze headset.

Duidelijkere bijkomende informatie tijdens meetings

Het bedrijf brengt ook een verbetering uit voor de Together-weergave, waarin je participanten samenzet in je scherm door ze bijvoorbeeld in een tribune te plaatsen. De nieuwe functie geeft de mogelijkheid een overzichtsbalkje bij de deelnemers te plaatsen. Het balkje geeft onder andere de naam van de deelnemer, informatie als de microfoon gedempt staat en toont het handje als iemand een vraag wil stellen.

Bovendien geeft een nieuwe update de organisator van een meeting de macht om alle deelnemers automatisch naar de Together-weergave te duwen.

Tot slot zijn er meer personalisatiemogelijkheden voor ‘captions’. Een meeting maakt niet automatisch gebruik van ‘captions’, dat is de keuze van de organisator. Het kan wel handig zijn als personen notities nemen tijdens de meeting en daardoor soms korte delen van de vergadering missen. Via de functie kan je namelijk nalezen wat er net verteld is in de vergadering. Door verbeteringen kunnen gebruikers de kleur en grootte van de tekst aanpassen naar hun eigen wens, net als de positie die de functie op het scherm krijgt.

Functies die kliks besparen

Het communicatieplatform wordt ook ingezet om teamleden onderling op de hoogte te houden via chatberichten. Word je zelf in een bericht getagd of krijg je reactie op je eigen bericht, dan zorgt Teams voor een extra notificatie in je activiteitencentrum. Een nieuwe update maakt het nu mogelijk om alle notificaties in dit centrum in één klik weg te krijgen. Dat bespaart gebruikers weer tijd.

Daarnaast kan je de contactenlijst overzichtelijker maken, in de stijl van het communicatieplatform Slack. Teams haalt in de compacte versie van je chatlijst de preview van het laatste bericht uit het overzicht.

De trend om voor de weg van de minste weerstand te kiezen, trekt het vergaderplatform nog door naar de functie om je werklocatie door te geven. Dat verander je voortaan eenvoudig door de dag heen via je profielfoto.

Kleine wins voor Teams Rooms

Teams Rooms kreeg tot slot nog twee magere updates. Windows-gebruikers krijgen de mogelijkheid om de achtergrond van de vergadering aan te passen. Zo kan de standaard bedrijfsachtergrond ook naar deze app worden overgebracht. Verder krijgen IT-beheerders een extra knop in hun instellingen, waardoor ze ervoor kunnen kiezen dat in meetings zowel inhoud als de gallerij kan worden gedeeld met anderen.

