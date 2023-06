Microsoft geeft gebruikers van MS Teams Rooms-hardware meer tijd om een zakelijke licentie voor het gebruik van deze hardware-toepassingen aan te schaffen. Ook gaat de prijs van deze licenties omlaag.

Gebruikers van Microsoft Teams Rooms gebruiken vaak persoonlijke, soms gratis, licenties om in te loggen op de voor deze vergaderomgevingen benodigde hardware. Denk aan microfoons, soundbars en desktoptelefoons die schermen en camera’s hebben.

Overstap naar betaalde licenties

De persoonlijke licenties worden gebruikt in plaats van de zakelijke, betaalde, MS Teams Rooms-licenties die Microsoft heeft. Deze praktijk moet volgens de techgigant anders. Gebruikers hadden tot 1 juli van dit jaar de tijd om alsnog een zakelijke MS Teams Rooms-licentie aan te schaffen. Daarna wordt het gebruik van een persoonlijke licentie voor deze benodigde hardware geblokt, wat het gebruik van deze devices dan onmogelijk maakt.

Uitstelperiode

De conversie naar zakelijke licenties lijkt echter achter te lopen bij de verwachtingen van de techgigant Voor een “probleemloze transitie voor partners en klanten”, heeft Microsoft de deadline vanaf 1 juli nu 90 dagen opgerekt naar 30 september 2023.

Ook zijn de kosten voor de nieuwe benodigde zakelijke MS Teams Rooms-licenties aangepast. De prijs van een Standard-tier voor een MS Teams Rooms kostte eerst 15 dollar per maand en is nu gratis geworden. Een Pro-versie kostte 50 dollar per maand en wordt nu 40 dollar.

Lees ook: Microsoft gaat prijs Teams Rooms verlagen