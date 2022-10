N-able richt zich op het ontwikkelen van IT-oplossingen voor managed service providers (MSP’s). Het is het meest bekend van zijn RMM-oplossingen en gaat daarmee de concurrentie aan met bijvoorbeeld Datto. N-able heeft echter veel energie gestoken in een backup-oplossing voor MSP’s, die het nu aanbiedt onder de naam Cove Data Protection.

Het bedrijf N-able bestaat officieel sinds 2000. Het werd in 2013 overgenomen door Solarwinds en uiteindelijk ondergebracht onder Solarwinds MSP. Daarna besloot Solarwinds het bedrijfsonderdeel in 2021 af te stoten en zelfstandig te maken onder de naam N-able. N-able is nu compleet zelfstandig, Solarwinds heeft geen enkele invloed meer op het bedrijf.

N-able presenteert zichzelf over het algemeen vooral als een RMM-oplossing. Via dat product komen de klanten binnen en krijgen dan de vraag of ze daar ook een backup en datamanagement-oplossing bij willen. Dat moet nu gaan veranderen. Met de rebranding naar Cove Data Protection wil het nu ook echt klanten binnenhalen voor het beschermen van data. Volgens N-able is het een stevig en volwassen product. Het is geen bijproduct meer.

Leuk weetje is nog dat Cove Data Protection van oorsprong IASO is, een Nederlandse backup-oplossing uit Emmeloord.

Concurreren met Veeam, Acronis, Datto en Commvault Metallic

In de presentatie die wij bijwoonden van N-able stak het bedrijf niet onder stoelen of banken dat het echt de concurrentie aangaat met partijen die groot zijn in mid-market of de MSP-wereld. Het kwam zelfs met voorbeelden waarom Cove Data Protection beter zou zijn dan de oplossing van Veeam. Ook namen als Acronis, Datto en Commvault Metallic gingen over tafel. Volgens N-able kan het van al die partijen winnen. Het is de vraag of dat ook klopt.

Wat biedt Cove Data Protection?

Cove Data Protection biedt een multi-tenant cloudoplossing (SaaS) voor het maken van backups en restoren van data. Die multi-tenancy maakt het geschikt voor managed service providers (MSP’s). Je hebt voor Cove Data Protection geen appliance of fileserver nodig, alle backups worden opgeslagen in de datacenters van N-able. In totaal heeft N-able 30 colocaties over de hele wereld. Er is dus een ruime keuze in locaties waar de data kan worden opgeslagen. Bedrijven die data toch lokaal willen opslaan zijn ze overigens niet vergeten. Met Cove Data Protection kunnen backups ook lokaal worden opgeslagen, bijvoorbeeld op een NAS.

Cove Data Protection kan endpoints backuppen, maar ook bijvoorbeeld Microsoft 365.

Agent op cliënt niveau

Het unieke aan de cloudoplossing is dat het volledig vanaf de cliënt draait. Het kan backups maken van Windows, Macs en Linux-systemen. Het doet dit door een kleine agent op die systemen te installeren. Voor laptops en desktops is dit allemaal redelijk eenvoudig. Als we gaan kijken naar gevirtualiseerde servers, dan is het een ander verhaal.

N-able ziet onder MSP-klanten voornamelijk Windows-servers voorbijkomen, Linux is er in mindere mate. Deze servers zijn vaak gevirtualiseerd maar worden door N-able dus niet vanuit de hypervisor gebackupt, maar op cliënt niveau via de agent. Het betekent dat backups ook op file-niveau gemaakt worden en daar zit volgens N-able de kracht.

Volgens N-able brengt het maken van backups op file-niveau veel voordelen met zich mee. Het stelt daardoor efficiënter backups te kunnen maken. Om te beginnen sluit het veel bestanden uit, waar geen backups van worden gemaakt. Zo maakt het standaard geen backups van browserhistorie, logs en generieke besturingssysteemdata. Ook houden ze metadata bij van alle bestanden die ze backuppen. Hierdoor worden de backups locatie-onafhankelijk. Als een gebruiker grote hoeveelheden bestanden verplaatst of het systeem wordt gedefragmenteerd, dan heeft dat geen effect op de backups. Tot slot backupt het enkel de gewijzigde bytes in een bestand en niet het volledige bestand.

Dit bij elkaar opgeteld maakt de backupoplossing zeer efficiënt. De incrementele backups die Cove maakt zijn veel kleiner dan die van concurrenten, stelt het bedrijf. Zo toonde het voorbeelden waaruit naar voren kwam dat incrementele backups vaak maar 10 tot 20 procent zijn van het totaal gewijzigde formaat aan bestanden. Dus als er voor 2GB aan bestanden is aangepast, wordt er uiteindelijk maar 200 – 400MB gebackupt.

Microsoft 365

Naast het backuppen van endpoints staat het backuppen van SaaS-oplossingen ook op de radar. Hoewel N-able met Cove Data Protection de indruk wekt dat het dit volledig kan backuppen, is dat niet het geval. Het kan Exchange, Sharepoint en OneDrive backuppen, maar Microsoft Teams wordt vooralsnog niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor Microsoft Dynamics 365.

Na wat aandringen werd ook duidelijk dat Google Workspace en bijvoorbeeld Salesforce ook niet echt op de roadmap staan om toe te voegen. Althans, in 2023 hoeven klanten niet op ondersteuning te rekenen. De focus ligt nu op het verbeteren en uitbreiden van Microsoft 365-ondersteuning. Het backuppen van Teams komt er dus wel aan.

Restore op file of VM niveau

Uiteraard hebben we ook vragen gesteld over het restoren. Je kan simpelweg bestanden selecteren en die terugzetten. Voor wat betreft VM’s, die kan je ook in zijn geheel terugzetten. Cove Data Protection is in staat om van die bestanden een Hyper-V of VHDX-image te maken die je vervolgens eenvoudig kan restoren op een Windows Server of VMware-omgeving. Als een klant Nutanix gebruikt, zal het handmatig de VHDX moeten importeren. Doordat Cove geen controle heeft binnen hypervisors kan het dit niet faciliteren.

Restore testing en Standby image

Twee andere features op het gebied van restoren zijn restore testing en standby image. Cove Data Protection kan VM restore procedures testen en zien of een Windows server of client image ook daadwerkelijk opstart en een login scherm toont. In de cloudportal van Cove Data Protection kan je een screenshot bekijken en tevens zien welke services er zijn opgestart.

Een andere feature is Standby image, bij een normale restore procedure worden de backups in een bepaald formaat opgeslagen, gecomprimeerd, versleuteld en met deduplicatie toegepast. Als je snel wil restoren, vertragen dat soort zaken het restore-proces. Dit kan je bij Cove Data Protection oplossen met standby image. Er worden dan bepaalde images continue gereed gehouden voor het restoreproces. Die kunnen dus direct worden gerestored zonder dat processen als het herstellen van deduplicatie, ontsleuteling en compressie doorlopen moeten worden. Dat is dan al gebeurd.

Overzicht

Naam N-able Opgericht 2000 Industrie Enterprise software, Managed Service Providers Locatie Boston, Great Lakes area Werknemers 1000 – 2500 Oprichter(s) Gavin Garbutt, Jeff Grammer Venture Capital – Opmerkingen N-able is in 2013 overgenomen door Solarwinds. In 2021 is N-able weer afgesplits en is nu een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf.

Wat is het onderscheidend vermogen?

Voor N-able is het onderscheidend vermogen dat het enterprise technologie naar het mkb wil brengen via managed service providers. Het focust daarmee niet op de Fortune 500, maar op de Fortune 5 million, zoals het bedrijf het zelf stelt. Feit is echter wel dat die managed service providers extreem belangrijk zijn voor de groei.

Als we kijken naar Cove Data Protection, dan ligt wat ons betreft het onderscheidend vermogen aan de ene kant op de backup op file-niveau en aan de andere kant ook enorm op prijs. Het zet nameijk laag in met pricing, om MSP’s te overtuigen. Volgens N-able kan het een scherpe prijs bieden door de efficiënte manier van backuppen. Wellicht dat het daarom ook een stuk trager is met de adoptie van SaaS-oplossingen, daarin kan het die efficiëntie niet bieden. We vragen ons dus af hoe de prijzen zich op de lange termijn gaan ontwikkelen ten opzichte van de concurrentie.

Het vervangen van Veeam bij veel MSP’s en het bieden van een all-in-one cloudgebaseerd backup platform is wat ons betreft niet zo makkelijk als N-Able het wil laten overkomen. Veeam heeft die mid-market in handen gekregen en gaat die ook niet zonder slag of stoot opgeven. Verder krijgt Datto de nodige investeringen van Kaseya en is Commvault Metallic op dit moment al tien stappen verder dan Cove Data Protection als we kijken naar SaaS-ondersteuning.

Waar ligt de focus?

De focus van Cove Data Protection ligt op dit moment vooral op het verbeteren van de Microsoft 365 ondersteuning en het binnenhalen van nieuwe klanten en MSP’s. Wat ons betreft mag de roadmap meer aandacht schenken aan ondersteuning van meer SaaS-oplossingen. Denk aan Microsoft Dynamics 365, Salesforce en Google Workspace.

Wat doet het in Europa?

N-able heeft in Europa al redelijk wat kantoren geopend voor Sales en Support. In Emmeloord zit zelfs nog een kantoor voor ontwikkeling. Voor lokale ondersteuning en sales is dus voldoende mankracht aanwezig.