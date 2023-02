SaaS-leveranciers kunnen back-up en DR toevoegen aan hun oplossingen door te koppelen met de nieuwe HYCU R-Cloud

HYCU kondigt vandaag een nieuw platform aan dat specifiek is gericht op SaaS-oplossingen. Daar zijn er op dit moment al veel van, maar komen er ook alleen maar meer van. Veel gebruikers van dit type oplossingen realiseren zich echter niet dat de data van die oplossingen niet beschermd is. Dat wil zeggen, de SaaS-oplossing heeft geen ingebouwde back-ups. Ook het terugzetten van data is dan vanzelfsprekend niet geregeld. Dat is een groot probleem, horen we van HYCU tijdens een sessie waarin het een oplossing voor dit probleem voorstelt.

SaaS is volgens de informatie van HYCU goed voor zo’n 70 procent van het softwaregebruik van organisaties. Alleen al in de VS zouden er volgens hun informatie zo’n 17.000 aanbieders zijn van SaaS-oplossingen. Een gemiddeld middelgroot bedrijf heeft er 217 in gebruik. HYCU zelf gebruikt er ongeveer 70. Dat zijn behoorlijke aantallen oplossingen die veel data genereren en opslaan. Deze data is dus vanuit SaaS-aanbieders zelf niet beschermd.

TIP: In een eerder artikel over HYCU, waar we het vooral hadden over back-ups in de multicloud, was al duidelijk dat er een brug naar SaaS aan zou komen.

Het moet anders

Er zijn leveranciers op de markt die back-updiensten leveren voor specifieke SaaS-oplossingen. Denk hierbij aan Microsoft 365, Google Workspace, maar ook voor Salesforce zijn er inmiddels oplossingen beschikbaar. Dat dekt weliswaar al behoorlijk wat data af die je als organisatie wilt beschermen. Er blijven echter nog voldoende applicaties over waarvan de data onbeschermd blijft.

Voor SaaS-leveranciers is het lastig tot onmogelijk om deze bescherming in te bouwen, geeft HYCU-CEO Simon Taylor tijdens zijn presentatie aan. Dat zou veel te lang duren volgens hem, deels vanwege een gebrek aan expertise op dit vlak. De traditionele aanbieders van back-up en DR-oplossingen lossen dit ook niet op, volgens Taylor omdat de industrie waarin ook HYCU opereert een “arrogant bunch” is. “Wij bepalen wel wat we beschermen en wat niet”, zoals hij het zegt.

Bij HYCU willen ze het vanaf nu anders gaan doen. “We willen de hele industrie op z’n kop zetten”, aldus Taylor. Op dit moment ligt het bouwen van koppelingen tussen SaaS-oplossingen en platformen van back-up en DR-leveranciers vooral bij deze leveranciers. Dit is echter voor geen enkele leverancier te doen voor de 17.000 SaaS-oplossingen waar we het eerder over hadden. Vandaar dat HYCU het nu omdraait, met de lancering van R-Cloud.

Wat is HYCU R-Cloud?

In de basis is HYCU R-Cloud een ontwikkelplatform voor databescherming. Het idee is dat aanbieders van SaaS-oplossing zelf verbinding maken met de diensten van HYCU via dit platform. R-Cloud is gebouwd op het bestaande Protégé, de Data Protection as a Service-oplossing die HYCU biedt. Het is in feite een uitbreiding van wat HYCU al eerder deed, toen ze op een hoger niveau een koppeling legden tussen de diensten die het zelf gebouwd heeft voor onder andere Nutanix en Microsoft. Dit uitbreidbare platform heeft HYCU nu dus generiek gemaakt.

R-Cloud moet het mogelijk maken voor SaaS-leveranciers en ISV’s om in drie dagen back-up en recovery toe te voegen aan een oplossing. Dat is best een gedurfde uitspraak, omdat geen twee SaaS-oplossingen hetzelfde zijn. Een van de redenen dat HYCU deze uitspraak aandurft is dat het gebruikmaakt van een low-code/no-code ontwikkelomgeving om apps in de marketplace voor HYCU R-Cloud te krijgen. Daarmee kun je in een extreem eenvoudig ogende omgeving razendsnel koppelingen bouwen. Deze bestaat uit niet meer dan drie stappen: List, Back-up, Recover. De basiscode die nodig is om deze onderdelen van de koppeling te bouwen bedenkt HYCU niet zelf. Daarvoor gebruikt het Swagger-code. Oftewel, we hebben hier te maken met integraties op basis van OpenAPI.

Onderdeel van R-Cloud is verder ook nog een geautomatiseerde discovery van de SaaS-oplossingen die je hebt draaien in je omgeving. Je kunt dan in een grafische weergave zien van welke oplossing de data wel beschermd is en van welke niet. HYCU noemt deze grafische weergave een R-Graph. Om deze weergave snel te zien te krijgen, kun je via Okta of Active Directory met SSO inloggen.

Op dit moment is R-Cloud alleen beschikbaar voor SaaS-oplossingen die in de cloud draaien. Er is nog geen ondersteuning voor SaaS-oplossingen die organisaties on-prem draaien. Daar werkt HYCU echter wel aan, dus dat komt eraan.

Wat gaat de impact zijn van HYCU R-Cloud?

Taylor staat bekend als een CEO die stevige uitspraken niet schuwt. Daar hebben we hierboven ook al een voorbeeld van gezien. Om aan te duiden hoe belangrijk HYCU R-Cloud voor het bedrijf en voor de markt is, heeft hij ook een mooie bedacht. Hij noemt het “ons penicillinemoment”, hiermee verwijzend naar de ontdekking van penicilline in 1928. Deze ontdekking heeft een enorme impact gehad op de geneeskunde en is de basis geweest voor de ontwikkeling van antibiotica. Het heeft in de afgelopen kleine honderd jaar veel levens gered. Het werd daarnaast ook per ongeluk ontdekt.

Om met dat laatste te beginnen, R-Cloud was bij het oprichten van HYCU helemaal niet iets waar men mee bezig was. Het was dus geen doel op zich om op deze manier SaaS-back-ups aan te kunnen bieden. Het was meer een ingeving, nadat HYCU de losse diensten die het al had gebouwd aan elkaar had gekoppeld. Toen klonk het plots allemaal heel logisch, maar van voorbedachten rade is dus geen sprake geweest. Als HYCU slaagt in de opzet om veel leveranciers te bewegen om de koppeling te maken met het R-Cloud-platform, dan kan de impact van deze ’toevallige’ ontdekking echter wel eens groot zijn.

Dat laatste is wat ons betreft nog helemaal geen zekerheidje. We hebben al zo vaak oplossingen en platformen voorbij zien komen die er op papier goed uitzien. In de praktijk bleek dan toch dat er maar weinig interesse voor is. Uiteindelijk is HYCU nog altijd afhankelijk van de bereidheid van de SaaS-leveranciers en ISV’s om de koppelingen met R-Cloud te bouwen.

De belofte (op basis van zo’n tien koppelingen die HYCU zelf heeft gebouwd) is weliswaar dat een koppeling in drie dagen is gebouwd, in de praktijk moeten we dat nog maar zien. Er zijn immers geen twee SaaS-oplossingen hetzelfde, dus er moet onherroepelijk nog best veel gesleuteld worden aan de basiscode van de koppelingen. Dat moet de SaaS-aanbieder zelf doen, of een ISV die ertussen zit. Voor die laatste zal dat op zich nog wel te doen zijn, voor de SaaS-aanbieder kan het al lastiger worden. We constateerden hierboven immers al dat bij die groep de kennis ontbreekt om zelf back-ups toe te voegen aan hun oplossingen. Waarom zou men dit dan wel kunnen doen? Er zal toch nog wel de nodige high-code ingevoerd moeten worden. Met andere woorden, de supportstructuur rondom R-Cloud zal van cruciaal belang zijn.

In gesprek met Taylor geeft deze aan dat men bij HYCU tevreden is als ze aan het einde van 2023 zo’n honderd integraties live hebben. Tien hebben ze zelf al gebouwd, dus dat zou betekenen dat er nog negentig ISV’s/SaaS-leveranciers moeten toehappen. Tussen de regels door merken we dat Taylor er stiekem van uitgaat dat ze deze aantallen al ruim voor het einde van het jaar bereikt hebben. Aan vertrouwen in het nieuwe platform zal het in ieder geval niet liggen.

Is er niet nog meer nodig?

Als afsluiting van dit artikel willen we nog even ingaan op de vraag wanneer SaaS-leveranciers echt de noodzaak gaan voelen om back-up en DR toe te voegen aan hun oplossingen. Is het voornamelijk een gebrek aan kennis en tijd om dit te doen, zoals HYCU lijkt te suggereren? Of heeft het gewoon te maken met desinteresse. De leveranciers zijn het niet verplicht, dus waarom zouden ze extra kosten maken om het toe te voegen?

Je kunt natuurlijk zeggen dat het toevoegen van back-up en DR voor klanten een reden kan zijn om voor een oplossing te kiezen en niet voor eentje die dit niet heeft. Daar zit ongetwijfeld een kern van waarheid in, maar veel klanten staan nog altijd niet enorm stil bij dit aspect. Of het dus voor veel extra business gaat zorgen voor de leverancier is nog maar de vraag. Daarnaast zal een SaaS-oplossing met back-up en DR ongetwijfeld ook duurder zijn dan zonder. Overigens, een leverancier betaalt HYCU niets voor het bouwen en toevoegen aan de marketplace van de koppeling. HYCU hoopt vanzelfsprekend dat de inkomsten daarna vanzelf komen. Zeker als grotere SaaS-spelers veel gaan verkopen en dus HYCU er als het ware bij verkopen, dan het snel interessant worden.

Het kan ook zijn dat HYCU met de lancering van R-Cloud voorsorteert op wat er eventueel nog komt in de markt. Aan de ene kant kun je dan denken aan wet- en regelgeving voor SaaS-leveranciers. Het zou best eens kunnen dat er vanuit overkoepelende organisaties eisen gesteld gaan worden aan SaaS-leveranciers op het gebied van databescherming. Aan de andere kant kunnen we ons voorstellen dat met name vanuit de hoek van de cyberverzekeringen extra eisen gesteld gaan worden. Dat deze niet uitkeren als een organisatie gebruikmaakt van SaaS-diensten zonder dat er is voorzien in goede back-ups. In dit soort gevallen zit HYCU op de eerste rij als zogeheten first mover.

De eerste stap (de introductie van R-Cloud) is wat ons betreft in ieder geval erg interessant. Het lijkt conceptueel in ieder geval een stap in de goede richting te zijn. Nu is het afwachten hoeveel tractie het platform krijgt in de markt. Loopt dat goed, dan heeft HYCU een klapper te pakken. Zo niet, dan hebben ze bij het bedrijf in ieder geval laten zien dat ze bereid zijn om vernieuwend naar hun aanbod willen en durven kijken.