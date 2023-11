HYCU heeft inmiddels 50 connectors naar SaaS-diensten om back-ups daarvoor te leveren. Het heeft de ambitieuze doelstelling om 100 SaaS-applicaties te ondersteunen tegen het einde van het jaar.

We hebben eerder dit jaar uitgelicht hoe HYCU tegen de bescherming van SaaS-applicaties aankijkt. Veel gebruikers weten niet dat de data van deze apps veelal onbeschermd is, ook al omvat SaaS 70 procent van het totale softwaregebruik van organisaties. Om dit probleem op te lossen, richtte het R-Cloud in om inzichtelijk te maken welke data beschermd was – en welke niet.

Nu 50, op weg naar 100

HYCU geeft aan dat ontwikkelaars via een low-code platform en een API kunnen integreren met HYCU R-Cloud. “De introductie van R-Cloud gaf de mogelijkheid om een gehele data estate te visualiseren, om te leren welke data beschermd was en welke niet, en met 1-click eenvoud konden gebruikers voortaan bescherming aanzetten waar geen andere manier mogelijk was. Dit heeft bedrijven een eenvoudige maar krachtige manier om hun datalandschap te beschermen opgeleverd. De mijlpaal van vandaag is niet alleen een prestatie, maar een belofte van de transformatieve kracht van ons platform.”

Taylor had aan het begin van het jaar gesteld dat de doelstelling voor 2023 het bouwen van 100 connectors naar SaaS-apps was. Met nog ruim een maand te gaan zou het huidige getal verdubbeld moeten worden. Dat klinkt erg ambitieus.

HYCU benoemt SaaS-diensten als Microsoft 365, Atlassian Confluence en Google Workspace die ondersteund worden. Daarnaast integreert het met allerlei oplossingen van Amazon, Google, Nutanix en Okta op het gebied van compute-, storage-, database- en platformdiensten.

