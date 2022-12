Salesforce lanceert een integratie van Tableau en Genie Customer Data Cloud. Organisaties die beide oplossingen gebruiken kunnen de gegevens van Genie Customer Data Cloud direct importeren en analyseren in Tableau.

Salesforce Genie Customer Data Cloud is sinds september 2022 beschikbaar. Bedrijven gebruiken de oplossing om klantengegevens van verschillende bronnen op een centraal platform te verwerken. Salesforce wil silo’s tegengaan. Genie Customer Data Cloud is vergelijkbaar met een data lakehouse.

De meeste recente update biedt een integratie van Tableau, een dochterbedrijf van Salesforce. Tableau ontwikkelt een oplossing voor het analyseren en visualiseren van data. De integratie maakt gegevens van Genie Customer Data Cloud beschikbaar voor Tableau.

Klanten hoeven geen data te transformeren of pipelines aan te leggen. De integratie is native. Na de koppeling kunnen gebruikers alle analysetools van Tableau loslaten op Genie Customer Data Cloud.

Volgens Salesforce is de integratie slechts het begin. “Er wordt nog zoveel meer mogelijk naarmate we nieuwe native integraties op het platform inbouwen”, vertelde Steve Fisher, EVP en GM van Next Gen CRM and Unified Data Services bij Salesforce.

Tableau en Genie

Het belangrijkste onderdeel van Genie Customer Data Cloud is de import en verwerking van real-time data. Gegevens worden zo snel mogelijk van de bron naar het platform vervoerd. Met de nieuwe integratie kunnen organisaties real-time data in Tableau analyseren.

Tijdens de aankondiging deelde Salesforce een aantal use cases. Door de backend van een webshop met Genie te koppelen wordt het mogelijk om klantenservicemedewerkers inzicht te geven in de winkelwagen van een bezoeker. Als gevolg kan een servicemanager de klant met een medewerker verbinden die verstand heeft van de producten in de winkelwagen.

Daarnaast noemde Salesforce een use case in de automotive-industrie. Met real-time data van sensoren in auto’s wordt het mogelijk om het rijgedrag van klanten tot in de puntjes te begrijpen. Automotive-bedrijven kunnen de gegevens met Tableau analyseren om klantenservice te verbeteren en upsell-producten aan te bieden.

Toepassingen zijn divers. Volgens Salesforce is Genie Customer Data Cloud geschikt voor de meeste sectoren en bedrijfssoorten. De integratie met Tableau biedt een snelle manier om real-time klantengegevens in Tableau te analyseren.

