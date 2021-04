Celosphere 2021: Celonis wil ecosysteem snel vergroten

Tijdens Celosphere heeft Celonis zoals gebruikelijk de nodige aankondigingen gedaan rondom uitbreidingen van het Exucution Management-platform dat het bedrijf biedt. Het ging echter toch voornamelijk over de grotere plannen van het bedrijf. Het ecosysteem van Celonis is ‘on fire’, zoals co-CEO Alexander Rinke het noemde in een call met pers en analisten, waar wij bij aanwezig waren. Om dit brandje nog wat verder te voeden, stelt Celonis haar platform zelfs gratis beschikbaar aan consultants.

Toen we in 2017 voor het eerst over Celonis schreven, hadden we het vooral over process mining. Je schakelde Celonis in als je zakelijke processen zeer nauwkeurig in kaart wilde brengen. “We were the leading x-ray machine for business processes”, zoals Rinke het tijdens de call noemt. Met alleen het inzicht in de processen ben je er echter nog niet. Dat had men bij Celonis uiteraard ook door, dus wilde men voorbij process mining denken en kijken. De process mining basis staat er en wordt ook alleen maar beter, maar de focus moest ergens anders heen. Dat is execution management geworden. Kort door de bocht gesteld koppel je hiermee acties aan de inzichten uit process mining. Dat ontbrak er voordien aan. Vandaar dat je Celonis tegenwoordig eigenlijk alleen nog over EMS (Execution Management System) hoort en vrijwel niet meer over process mining alleen. Dat is bij Celosphere niet anders.

Veel potentie

Process mining en Execution Management hebben in de afgelopen jaren een vlucht genomen. Dat is op zich niet zo raar, want processen binnen organisaties zijn doorgaans zeer complex. “Er is niets zo horizontaal als processen”, vat Rinke het samen. Dat wil zeggen, een proces loopt dwars door allerlei omgevingen heen binnen je organisatie. Met de almaar toenemende complexiteit in het IT-landschap, zullen processen ook alleen maar complexer worden.

Dit horizontale karakter van processen en de toenemende complexiteit, verklaren voor een groot gedeelte waarom process mining zo belangrijk is geworden voor organisaties. Je kunt er enorme besparingen mee realiseren. Nu horen we dit soort teksten wel vaker van leveranciers. Bij Celonis durven ze echter ook zeker de uitdaging aan te gaan. In grote kranten in de VS stonden enkele maanden geleden bijvoorbeeld advertenties met de belofte om minimaal 10 miljoen dollar aan besparingen te vinden binnen de processen van organisaties. Lukt dit niet, dan maakt Celonis 100.000 dollar over aan een goed doel. Nu zullen hier ongetwijfeld de nodige voorwaarden aan verbonden zijn, maar dit soort acties geven wel aan dat Celonis erg zeker is van haar zaak.

Nieuwe functionaliteit

Tijdens Celosphere 2021 kondigt Celonis uiteraard de nodige nieuwe features aan. Drie springen er wat ons betreft uit.

Eenvoudiger en sneller toegang tot procesdata: realtime data ingestion is vanaf nu ook mogelijk uit Snowflake, Coupa en Salesforce Platform Events. Er is vanaf nu ook een low-code extractor, waarmee je relatief eenvoudig data uit andere systemen haalt die via een API gekoppeld kunnen worden.

Toevoeging van een ML-gebaseerde simulator: om beter te kunnen plannen en voorspellen wat de impact is van veranderingen in processen, kun je vanaf nu gebruikmaken van een simulator. Daarnaast kun je met een nieuwe AI-aangedreven OCR-module eenvoudiger facturen ontdubbelen.

Integromat volledig geïntegreerd: vanaf nu kun je dankzij meer dan 1000 door Celonis aangeboden automations en 10.000 execution actions zaken verregaand automatiseren. De capaciteiten van het vorig jaar overgenomen bedrijf Integromat zijn vanaf nu namelijk volledig geïntegreerd in het platform van Celonis.

Als het gaat om nieuwe functionaliteit, dan mag ook zeker het ecosysteem rondom het platform van Celonis niet ontbreken op Celosphere. Dat loopt volgens Rinke heel hard op het moment. In het afgelopen jaar heeft Celonis zelf drie nieuwe execution apps gebouwd. Voorbeelden van dit soort apps zijn Order Management, Inventory Management en Procurement Management. Deze apps houden zaken pro-actief en in real-time in de gaten, om bijvoorbeeld fouten in de supply chain tijdig te detecteren en er actie op te kunnen ondernemen. Naast de drie nieuwe door Celonis gebouwde apps, zijn er niet minder dan 80 gebouwd door partners. Dit geeft aan dat die ook de duidelijke meerwaarde zien van het platform van Celonis.

Celonis geeft het gratis weg

De meest opvallende aankondiging van Celosphere ging echter niet over het platform zelf. Althans, niet over de functionaliteit van het platform. In navolging van de actie met de advertenties in de grote Amerikaanse kranten, komt Celonis namelijk met nog een teken van zelfvertrouwen. Het bedrijf wil haar Celonis for Consulting-tak een enorme boost geven en gaat het platform gratis aanbieden aan alle consultants die het willen gebruiken.

Op dit moment zitten meer dan 1400 partners in het C4C-programmma. Hiermee kunnen partners de meerwaarde van het Celonis Execution Management Platform tonen en inzetten voor hun klanten. Dat moeten er door deze nieuwe actie van Celonis meer dan een miljoen worden. Malhar Kamdar, de Chief Ecosystem Officer van Celonis, noemt dit tijdens de call “het democratiseren van process mining en execution management”.

Dit nieuwe programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel is wat Celonis het “X-ray”-gedeelte noemt. Hiermee krijgen consultants toegang tot de process mining-component van het platform. Het tweede deel is het “Execution”-deel. Hiermee kunnen consultants hun klanten toegang geven tot de execution management-component.

Zoals gezegd kunnen consultants het platform in eerste instantie gratis gebruiken. Uiteraard rekenen die consultants wel een tarief voor hun klanten. De hoop en verwachting bij Celonis is dat de consultants uiteindelijk ook gaan betalen voor hun licentie, zodra ze zien wat de meerwaarde van het platform is.