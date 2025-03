Celonis klaagt SAP aan en stelt dat het concurrentie verstoort

Celonis wil op eenvoudigere wijze bij klantendata komen binnen SAP. Echter zou laatstgenoemde dit bemoeilijken en daarmee mogelijke concurrentie verstoren op het gebied van process mining. De klacht heeft geleid tot een rechtszaak in Californië.

De rechtszaak belandde op de radar van The Register, dat de klacht in pdf-vorm presenteert. Hoewel beide partijen uit Duitsland afkomstig zijn, wordt de zaak afgehandeld door het Northern District of California. Mogelijk heeft dit te maken met een voordelige juridische omgeving voor Celonis. Dit district is namelijk de populairste onder antitrust-aanklagers.

Doelbewuste obstakels

Celonis stelt dat SAP doelbewust obstakels opwerpt voor externe software-aanbieders. De spanningen tussen beide bedrijven namen toe nadat SAP in 2021 process mining-bedrijf Signavio overnam. Volgens Celonis gebruikt SAP zijn dominante positie in de ERP-markt om klanten richting eigen oplossingen te duwen.

In de aanklacht stelt Celonis dat SAP’s aanpak vooral nadelig is voor klanten. Door de hoge kosten van het overstappen naar een andere ERP-aanbieder zitten klanten vast aan SAP’s restricties.

In de aanklacht beticht Celonis SAP van het volgende: “SAP is begonnen met een agressieve campagne om externe leveranciers van toepassingen en technologie uit te sluiten van zijn ecosysteem door middel van nieuwe kosten en vergoedingen, willekeurige technische beperkingen, beperkende beleidsupdates en het zelf verwijzen naar zijn eigen oplossingen ten koste van rivalen.”

