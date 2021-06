Cohesity Back-up-as-a-Service vanaf nu beschikbaar in Europa

In oktober vorig jaar kondigde Cohesity een nauwe samenwerking met AWS aan. Datamanagement-as-a-Service (DMaaS) moet alles wat Cohesity heeft ontwikkeld op termijn als dienst in de AWS-cloud beschikbaar maken. Het eerste onderdeel is DataProtect delivered as service. Dat is vanaf nu in Europa beschikbaar, nadat het eerder al officieel uitkwam in de VS en Australië/Nieuw-Zeeland.

DMaaS is een zeer belangrijk onderdeel in de strategie en voor de toekomst van Cohesity. Het kunnen bieden van het portfolio als een dienst, waarbij Cohesity zorgdraagt voor de onderliggende infrastructuur (in dit geval in AWS), zorgt ervoor dat de diensten sterk vereenvoudigd worden voor klanten. Dat betekent uiteraard ook weer dat Cohesity meer van de markt kan veroveren.

DataProtect as a service

De eerste stap in de DMaaS-strategie van Cohesity is zoals gezegd DataProtect delivered as a service, zoals Cohesity het zelf noemt. Ze gaan hier dus niet voor de gebruikelijke aaS-toevoeging. DataProtect is uiteraard ook de naam die Cohesity gebruikt voor de on-prem back-up oplossing. Het gebruik van dezelfde naam voor de as-a-service-variant geeft aan dat het product buitenom de manier van uitrollen identiek is, een exacte replica dus van de on-prem-versie.

Ook al positioneert Cohesity zich niet als een hardcore back-up-speler, voor alles wat het bedrijf doet zijn back-ups toch de basis. Vandaar dat het logisch is om het DMaaS-portfolio te beginnen met deze Backup-as-a-Service dienst.

Met de DMaaS-versie van DataProtect kun je als klant gebruikmaken van de dienst zonder dat je alle complexiteit erbij hoeft te nemen. Dat is althans de belofte die Cohesity doet. Het instellen van back-ups moet ook niet meer dan enkele minuten gaan kosten dankzij geautomatiseerde detectie en bescherming van (nieuwe) workloads. Uiteraard werkt een en ander slim, waardoor er niet meer bandbreedte dan strikt noodzakelijk gebruikt wordt. Het platform verzendt alleen datablokken die veranderd zijn, beide kanten op. Van de data maakt Cohesity een snapshot, die het elders opslaat. Dit om de security posture te verbeteren en data apart te kunnen zetten als dit vanuit juridisch op compliance-oogpunt nodig is.

Meer op komst

Toen DMaaS-aangekondigd werd in oktober, beloofde Cohesity dat het in Europa in de eerste helft van 2021 beschikbaar zou zijn. Dat is dus nipt gelukt. Maar vanaf nu moet het allemaal wat sneller gaan. SiteContinuity komt er namelijk ook aan. Dat is een Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS). Deze dienst heeft als doel om organisaties DR te bieden zonder dat daarvoor een tweede datacenter gebouwd moet worden. Daarvoor zet het de AWS-infrastructuur in. Naast SiteContinuity komen verder nog File-as-a-Service en Test Data Management-as-a-Service. Die laatste is speciaal gericht op developers. Een woordvoerder vertelde ons verder dat er hoogstwaarschijnlijk ook nog een dienst tussendoor komt gericht op governance. Daar hebben veel klanten naar gevraagd, dus daar moet Cohesity ook iets voor kunnen leveren.

Cohesity biedt de nieuwe DMaaS-dienst(en) in eerste instantie aan via Frankfurt. Dat is een zeer moderne Europese region van AWS, waar het ook veel verschillende services aanbiedt. Komende zomer moet ook Londen erbij komen. In de herfst volgt dan Parijs.

Helios als spin in het web

De nieuwe diensten binnen het DMaaS-aanbod van Cohesity zijn op zich natuurlijk erg interessant. Ze zijn echter niet waar het bij het bedrijf echt om draait qua strategie en visie. Uiteindelijk draait het om meer dan efficiënt datamanagement, zonder dat je als klant last hebt van de complexiteit. Het idee is ook dat je alles centraal kunt beheren middels een admin console, bij voorkeur in de cloud. Dat is waar Helios voor is bedacht door het bedrijf. Helios is een cruciaal onderdeel van de toekomst van Cohesity.

Met Helios kan Cohesity hun platform play richting een heus datamanagementplatform echt gestalte geven. Hiermee pak je alle losse diensten van het bedrijf immers samen voor klanten. Helios bestond al voor de aankondiging van DMaaS vorig jaar. Het was lange tijd het enige SaaS-onderdeel in het Cohesity-aanbod. Het idee is dat het met de beschikbaarheid van de DMaaS-onderdelen veel dichterbij de services van AWS wordt gezet. Helios moet zo het platform worden waardoor data naar de verschillende services van AWS wordt geleid.

Het idee achter Helios in de buurt van de services van AWS is dat je hierdoor meer uit je data kunt halen. Tijdens de aankondiging vorig jaar had Cohesity het over AWS Macie voor Compliance-as-a-Service, AWS Glue voor het beheer van datalakes (ETL) en Analytics-as-a-Service, AWS Redshift voor cloud data warehousing en AWS SageMaker voor ML-as-a-Service. Je kunt in principe alle services van AWS gebruiken om meer met je data te kunnen doen.

Vooralsnog alleen AWS

Op dit moment is de samenwerking tussen Cohesity en AWS exclusief. Dat betekent dus dat je het DMaaS-aanbod van Cohesity niet in andere clouds gaat af kunnen nemen. Op zich is deze exclusiviteit niet zo vreemd, als je bedenkt dat AWS in de meest recente (vijfde) investeringsronde nog een grote investering deed in Cohesity. Je kunt je wel afvragen of het handig is om zoiets nieuws en belangrijks voor Cohesity niet ook in andere clouds aan te kunnen bieden.

Vanuit Cohesity is men altijd open geweest over deze exclusiviteit. Daar ziet men het niet als een probleem. De exclusiviteit heeft namelijk een einddatum, die voor zover wij hebben begrepen niet enorm ver in de toekomst ligt. Daarna staat het Cohesity vrij om het aanbod ook op andere cloudplatformen aan te bieden. Als je bedenkt dat we nu het eerste onderdeel (DataProtect) hebben en het voor de nodige onderdelen echt nog wel een tijdje duurt vooraleer ze beschikbaar zijn, zullen veel nieuwe diensten waarschijnlijk niet lang ‘last’ hebben van de exclusiviteit. Daarnaast is het voor Cohesity uiteraard ook belangrijk om het nieuwe platform goed in de markt te zetten. Dan is de focus op een enkele cloudaanbieder (de grootste van allemaal) waarschijnlijk juist een goed idee.

Wij zullen Cohesity hoe dan ook op de voet blijven volgen, om te zien hoe het bedrijf de overstap maakt van een on-prem speler naar een cloudspeler. Als er iets nieuws te melden is, zullen we het zeker laten weten.