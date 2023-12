Veeam heeft zijn back-upmogelijkheden van Microsoft 365-omgevingen nu uitgebreid met een BaaS-product. Dit moet eindgebruikers van Microsoft’s softwaresuite meer functionaliteit bieden voor databescherming en het hersteltrajecten voor ransomware-aanvallen.

Concreet integreert de nieuwe Veeam BaaS-oplossing voor Microsoft 365 onder meer met het eigen Microsoft 365 Backup Storage van de techgigant. Met deze laatste dienst kunnen gebruikers hun meest kritieke Microsoft 365-data beheren en beveiligen. Denk daarbij aan de data die zij hebben in Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business en Microsoft Teams.

Veeam voegt hieraan zijn Cirrus by Veeam-technologie aan toe binnen de geïntroduceerde oplossing, zodat gebruikers van Microsoft 365-omgevingen alle voordelen en handige functionaliteit van een BaaS-oplossing krijgen. Daarmee bouwt de nieuwe dienst voort op de het al bestaande Veeam Backup for Microsoft 365-product.

Drietal Veeam back-upopties voor Microsoft 365

De komst van de nieuwe BaaS-oplossing breidt daarnaast het hele gamma van speciale back-upmogelijkheden voor Microsoft 365 van Veeam verder uit. Nu kunnen klanten van Veeam voor hun Microsoft 365 back-up kiezen uit drie opties:

In de eerste plaats de nieuwe Cirrus by Veeam BaaS-oplossing, waarvoor zij geen infrastructuur of storage-omgeving voor Microsoft 365 Backup Storage hoeven te implementeren.

In de tweede plaats kunnen zij kiezen voor het al bestaande Veeam Backup for Microsoft 365-product. Dit product kunnen klanten zelf uitrollen en de daarbij benodigde infrastructuur beheren.

Tenslotte hebben klanten de mogelijkheid een back-updienst voor hun Microsoft 365-data af te nemen van een Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)-partner. Deze versie is gebouwd op basis van het Veeam-platform en beschikt daarnaast over specifieke value added-diensten voor de branche waarin de gebruiker opereert.

Beschikbaarheid

Veeam is op dit moment bezig de integratie tussen Veeam Backup for Microsoft 365 en Microsoft 365 Backup via een API te realiseren. De algemene beschikbaarheid van de Veeam BaaS-oplossing komt binnen 90 dagen van wanneer Microsoft 365 Backup Storage algemeen beschikbaar komt.

Lees ook: Veeam lanceert Backup for Salesforce v2: focus op security en herstel