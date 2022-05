NetApp heeft onlangs zijn beheerde cloudgebaseerde DaaS-oplossing Spot PC algemeen beschikbaar gemaakt. De dienst is vooral interessant voor Managed Service Providers (MSP’s) die hun klanten cloudgebaseerde desktopomgevingen aan willen bieden.

NetApp Spot PC is sinds al juli 2021 in preview beschikbaar, maar heeft nu van de data-, storage- en cloudspecialist het groene licht gekregen voor algemene beschikbaarheid. Hierbij wordt vooral ingezet op grote bedrijven en MSP’s.

Combinatie van twee technologieën

NetApp biedt met zijn Spot PC-oplossing een combinatie van twee technologieën die stammen uit twee overnames uit 2020. De eerste was Spot, dat voor een continue optimalisatie zorgt van workloads in een public cloudomgeving. Spot zorgt ervoor dat workloads blijven voldoen aan diverse SLA’s en klantenafspraken. De technologie gebruikt hiervoor specifieke ‘spot instances’ bij de bekende drie hyperscalers.

De andere technologie is afkomstig van het in 2020 overgenomen CloudJumper. Dit bedrijf levert cloudsoftware voor het beheer van virtuele desktopomgevingen in de grootste public clouds.

Licenties en beschikbaarheid

Spot PC is beschikbaar in drie verschillende smaken. Een eerste versie is de ‘shared user’ of ‘pooled’ user-versie. Hierbij kan een licentie van de ene naar de andere eindgebruiker worden overgebracht, bijvoorbeeld bij de ploegwisseling in een callcenter of voor tijdelijke werknemers. De tweede versie wijst een licentie toe aan een individuele medewerker die het overal en altijd kan gebruiken.

De derde versie is een licentie voor technische medewerkers die desktops nodig hebben met één of meerdere GPU’s voor veeleisende applicaties als AutoCAD. De Spot PC-oplossing is op dit moment nog alleen beschikbaar voor Microsoft Azure en MS 365 Cloud PC.

Zeer geschikt voor MSP’s

Vooral MSP’s kunnen met Spot PC klanten makkelijk van DaaS-diensten voorzien vanuit Microsoft Azure. Hiermee kunnen ze tegemoet komen aan de toenemende vraag naar virtuele desktopomgevingen voor hybride werken. Op deze manier krijgen medewerkers overal en altijd een veilige desktopervaringen die zij normaal op kantoor ervaren.

Met Spot PC van NetApp besteden MSP’s niet alleen het beheer van de virtuele desktopomgevingen uit aan NetApp, maar krijgen zij ook beschikking over betere security en andere NetApp-technologie om deze omgevingen zonder problemen te laten functioneren. Denk daarbij aan onder meer Azure NetApp Files storagedienst en NetApp Cloud Insights. Microsoft voegt hier zelf ook diensten aan toe, zoals MS Windows, Windows Defender en MS 365.

In de Azure Marketplace is nu een compleet DaaS-portfolio van NetApp voor MSP’s beschikbaar.

Tip: NetApp neemt startup Spot over