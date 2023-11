Bedrijven verwachten vooral dat hun pc-hardware blijft werken. ASUS belooft hen met het Corporate Stable Model (CSM)-programma stabiliteit te bieden en een lange productlevenscyclus te leveren. Met geïntegreerde IT-software en meldingen wanneer de hardware aan vervanging toe is, wil de fabrikant pc-beheer voor bedrijven wereldwijd zo eenvoudig mogelijk maken.

Het CSM-programma is niet nieuw: het programma richt zich al jaren op de uitgebreide en langdurige ondersteuning van moederborden en pc’s. Zo belooft het bedrijf tot 36 maanden CSM-producten te blijven leveren. Ook krijgt het bedrijf een end-of-life (EOL)-melding wanneer systemen niet meer verkrijgbaar zijn. Drie maanden voordat de EOL-datum bereikt wordt, verschijnt er een Laatste Inkooporder (Last Buy Order, LBO) om organisaties de tijd te geven om een upgrade uit te voeren.

Wie een CSM-moederbord koopt, krijgt er gratis een licentie bij van ASUS Control Center Express. Dit programma verzorgt de monitoring en het beheer van de systemen in kwestie. Oftewel: de benodigdheden om als bedrijf alle systemen tegelijk te kunnen beschermen, te updaten en aan te sturen. Met een real-time plattegrond van de werkomgeving is in één oogopslag te zien welk systeem aandacht nodig heeft, mocht er toch iets aan de hand zijn.

De ASUS-software zorgt ervoor dat management overzichtelijk blijft. Denk aan het aanpassen van de BIOS en het updaten ervan op afstand, of het in- en uitschakelen van USB-opslag en het blacklisten van bepaalde software. Voor de werknemers is dit alles op de achtergrond geregeld, en voor de beheerder is er gebruik te maken van eenduidige fleet management.

Het bedrijf belooft dat de software-installatie in minder dan 5 minuten te regelen valt. IP-adressen worden automatisch gedetecteerd en verschillende tools maken bescherming en beheer eenvoudig.

Een robuust, compact moederbord: ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM

Centraal bij het CSM-programma van ASUS staat het moederbord. Een voorbeeld hiervan is de H610I-PLUS D4-CSM. Het is een Mini-ITX moederbord, waardoor het in de meest compacte pc-kasten past. Het moederbord maakt gebruik van de LGA 1700-socket, waardoor alle Intel Core-processoren van de 12e tot de 14e generatie compatibel zijn. Veel keuze dus qua chips, afhankelijk van welke capaciteiten werknemers nodig hebben. ASUS benadrukt de uitgebreide koeling op de VRM’s, iets dat niet altijd de prioriteit heeft bij bedrijfsgerichte hardware. Ook de chipset, verantwoordelijk voor de communicatie tussen CPU, opslag en USB-devices, is voorzien van een koellichaam van formaat. Dit alles bevordert de stabiliteit aanzienlijk, aangezien hitte het grootste gevaar is voor pc-componenten. De temperatuur valt verder nog te reguleren met ASUS Fan Xpert, een applicatie die de aansturing van alle ventilatoren regelt. Zo hoeft men niet in de BIOS te duiken om dit aan te passen.

Connectiviteit is ook in orde: een 32Gbps M.2-slot zorgt voor een aansluiting die supersnelle opslag mogelijk maakt, terwijl 1 Gb Ethernet de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de hoogste beschikbare internetsnelheden.

Een krachtige mini-pc: ASUS ExpertCenter PN64

Naast het CSM-moederbord levert ASUS ook een kant-en-klare pc van een ultracompact formaat. Met 120x130x58mm is het nagenoeg overal te plaatsen. Daarnaast weegt de pc slechts een kilogram. Het zijn belangrijke wapenfeiten voor een mini-pc die in allerlei werkomgevingen uit de voeten kan. ASUS omschrijft de PN64 als “perfect voor vrijwel elk bedrijfsscenario”, of het nu als point-of-sale systeem moet dienen, op een klein bureau moet passen of digital signage mogelijk moet maken. Inmiddels zijn werkplekken enorm divers, maar een kleine pc met veel rekenkracht komt vrijwel altijd van pas.

Qua specificaties is deze mini-pc in ieder geval goed uitgerust. De ExpertCenter PN64 maakt gebruik van snel DDR5-systeemgeheugen (maximaal 64GB) en bevat een PCIe Gen4x4 SSD voor een probleemloze toegang tot gegevens. Er zijn verschillende opties beschikbaar, uitgerust met 12e of 13e generatie Intel Core-chips. Dit betekent dat er een mengelmoes van performance-cores en efficiency-cores beschikbaar zijn, voor zowel zuinige als krachtige prestaties afhankelijk van de workload in kwestie.

Ondanks het kleine formaat is er ruimte voor veel connectiviteit: 1x USB-C (3.2 Gen2) en 2x USB (3.2 Gen2), 2 HDMI-poorten en een configureerbare display-optie (zoals HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4, maar ook VGA). Ter bevordering van de veiligheid is er ook een Kensington-lock aanwezig, zodat het apparaat niet zomaar opgepikt en meegenomen kan worden.

Andere opties bevorderen het gebruiksgemak; zo is er ondersteuning voor maximaal 4 schermen tegelijk en een ingebouwde audiopoort. Met AI-Noise Cancellation zouden gesprekken kraakhelder te horen moeten zijn.

Wat ASUS Corporate Stable Model voor een bedrijf kan betekenen

Uiteindelijk zijn deze ASUS-producten ontworpen om organisaties stabiliteit te bieden. Management verloopt software-matig en op een gestandaardiseerde manier, zodat alle apparaten allemaal beschermd en up-to-date blijven. Geen enkele ondernemer zit te wachten op langdurige downtime wanneer een pc niet naar behoren functioneert. ASUS probeert dat te voorkomen door een combinatie van proactief ontwerp en overkoepelende software.

ASUS heeft met CSM verscheidene sectoren bereikt, van winkel- en hotelketens voor een zo stabiel mogelijke point-of-sale systeem of check-in desk, tot mkb’ers die een uniforme kantooromgeving verlangen. Het compacte formaat maakt het eveneens geschikt voor digital signage en industriële toepassingen. Daarnaast biedt de gecentraliseerde aansturing de stabiliteit die nodig is voor pc’s in de gezondheidszorg of in het onderwijs, waarbij alles samen beheerd kan worden.

Het ASUS Corporate Stable Model-programma speelt dus in op wat talloze organisaties nodig hebben. Zakelijke omgevingen vragen om stabiliteit, prestaties en flexibiliteit. ASUS geeft aan dat er al duizenden klanten en leveranciers deel uitmaken van het ASUS CSM-partnernetwerk. Met de bredere beschikbaarheid van het CSM-programma zullen dit er alleen maar meer worden.

