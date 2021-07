Proxify pakt met talentplatform ontwikkelaarstekort aan

Het vinden en aantrekken van developers is voor veel bedrijven een uitdaging. Dat geldt helemaal bij eisen voor bijzondere programmeertalen. Verschillende partijen spelen dan ook in op deze uitdaging, door het tekort aan te pakken. Proxify ondersteunt nu enkele maanden organisaties op de Nederlandse markt. Het wil zich onderscheiden door de vaardigheden van de ontwikkelaar centraal te stellen, om tot een goede match met de opdrachtgever te komen.

Naar aanleiding van de plannen van Proxify in ons land spraken we met oprichter Viktor Jarnheimer. Hij legt uit dat het bedrijf begin 2018 in Zweden is opgericht door ontwikkelaars, maar dat de uitbreiding naar de Benelux logisch is gezien de startup-cultuur in ons land. De klantenkring van Proxify bestaat namelijk vooral uit startups en scaleups.

Focus op vaardigheden

De kernvraag is natuurlijk wat de startups en scaleups ertoe beweegt om voor Proxify te kiezen. Er zijn immers al veel platformen op de markt die IT-talent (op freelancebasis), of ontwikkelaars in het bijzonder, willen verbinden aan opdrachtgevers. Tijdens ons gesprek met Jarnheimer merken we dat vooral het screenen van de vaardigheden van de ontwikkelaar een onderscheidend punt moet zijn. Andere platformen vragen wel naar specifieke expertises, maar volgens Proxify is daar weinig controle op.

Wat het ontwikkeltalentplatform in dit screeningstraject moet helpen, is de achtergrond van de Proxify-oprichters. Doordat zij zelf van origine developers zijn, snappen zij wat bij coderen komt kijken. Dit moet helpen bij het vinden van goede ontwikkelaars voor op het platform. Voor het daadwerkelijk koppelen van de professional aan het platform, wordt de professional uitvoerig getoetst op technische kennis en persoonlijkheid. Dat blijkt enerzijds een drempel, want Jarnheimer geeft aan dat slechts twee procent van het talent dat zich wil aansluiten, daadwerkelijk wordt toegelaten tot het netwerk.

De drempel betekent tegelijkertijd dat het platform voordelen met zich mee moet brengen. Een mismatch tussen de ontwikkelaar en opdrachtgever moet zo voorkomen worden. Vaak missen opdrachtgevers namelijk de kennis om de expertise van de developer intern te beoordelen. Proxify streeft met zijn eisen dus naar een zo goed mogelijk beoordelingsproces, wat tot een goed beeld leidt. Daardoor kan het platform de juiste ontwikkelaar verbinden aan de juiste opdrachtgever. Bij de meeste matches kan de developer direct meedraaien binnen de organisatie van de opdrachtgever. Voor de professional is dat een fijne zekerheid, stelt Jarnheimer, wat de reputatie van Proxify ten goede moet komen. Dat is weer goed voor de mond-tot-mondreclame.

Waar komt het talent vandaan?

Inmiddels heeft Proxify op deze manier meer dan 400 professionals weten te verleiden zich aan te sluiten bij het netwerk. Die aantallen zijn mooi, want zoals eerder aangehaald is het überhaupt al een hele lastige klus om een ontwikkelaar te vinden. Veel bedrijven zijn op zoek naar developers, maar er is simpelweg een gebrek aan talent. De vraag is eigenlijk groter dan het aanbod. Het forceert bedrijven soms hun maximale overtuigingskracht in te zetten om talent aan boord te halen.

Proxify ziet eveneens een dergelijk tekort in onze regio, of het nou om de Benelux of Zweden gaat. Het ging daarom op zoek naar nieuwe kansen. Het kwam uit in Oost-Europa, waar volgens Jarnheimer meer talent beschikbaar is. Hij noemt als voorbeeld Oekraïne. Vooral in de kleinere steden in die regio vindt Proxify kwalitatieve developers. In die gebieden is minder concurrentie van grote bedrijven, wat de zoektocht zou versimpelen.

Het talentplatform wil vervolgens barrières tussen de regio’s wegnemen. Zo worden de ontwikkelaars getest op hun Engels, om te garanderen dat taal geen beperkende factor is. Ook speelt volgens Jarnheimer mee dat met Oost-Europees talent niet langer gebonden is aan een locatie. Programmeren hoeft niet op locatie van de opdrachtgever: op afstand is voor dit type werk geschikt. Het valt bij de beroepsgroep volgens Jarnheimer zelfs zo in de smaak, dat developers na de pandemie ook thuis willen blijven werken. In de filosofie van Proxify is het dus zeer aantrekkelijk om met talent uit die regio te werken, want daar is kennelijk wel personeel te vinden dat zich hooguit in een tijdzone van een uur later bevindt.

Prestaties en doelen

Als we het verhaal van Jarnheimer zo horen, blijkt er voldoende ruimte op de markt voor platformen die het tekort aan IT-talent aan willen pakken. De prestaties en ambities moeten dat ook onderstrepen. Inmiddels is er een omzet van in de miljoenen. Vooral tijdens de lockdowns en maatregelen vanwege de coronapandemie realiseerde Proxify veel groei. Bedrijven moesten in die periode in recordtijd IT-projecten opzetten en afronden. Daar speelden en spelen ontwikkelaars vaak een rol in. Bedrijven wisten Proxify in die periode dus te vinden voor het invullen van development opdrachten.

Met het betreden van Nederland en België kijkt Proxify nu ook buiten de thuismarkt voor verdere groei. Het verwacht zelfs dat spoedig meer omzet en klanten uit de Benelux komt, dan uit Zweden. Jarnheimer geeft tijdens ons gesprek aan dat de groei in onze regio nu nog vanuit Zweden wordt aangestuurd, maar dat er wel een lokaal kantoor met een specifieke Benelux-manager op de planning staat.

Alles bij elkaar is er voldoende ambitie om verder te groeien. Door meer ontwikkeltalent en opdrachtgevers aan het platform te binden, hoopt Proxify nieuwe stappen te zetten. We gaan dan ook ongetwijfeld meer horen over het talentplatform.