Nutanix al tien jaar een grote IT-innovator

Na tien jaar dromen, bouwen en prediken (dreamers, builders & believers) staat het Californische Nutanix als een huis. Het bedrijf dat begon met het virtualiseren van opslag (storage) is inmiddels uitgegroeid tot een techgigant met 5000 medewerkers en 15.000 klanten wereldwijd. In al die jaren is het Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-concept geëvolueerd, maar het principe dat men huldigt gelijk gebleven. De klant ontzorgen en enterprise IT zo eenvoudig mogelijk maken. Visible IT, invisible clouds is het parool. Het kan daarbij gaan om de hybrid cloud, dus zowel de public cloud als on-premise.

Tegenwoordig wordt niet alleen de storage gevirtualiseerd, ook de compute (het rekenen) is verheven tot een beheerde cloudservice. Een leeg eigen enterprise datacenter en IT die werkt vanuit private en/of public cloud. Het is de droom van Nutanix-oprichter en -CEO Dheeraj Pandey, de klant volledig ontzorgen en hem agnostisch maken voor aanbieders van hardware, software en diensten. Vendor lock-in is een woord dat voor hem niet bestaat.

Jaarlijks komen de Europese partners van Nutanix bij elkaar op de .Next-conferentie. Dit jaar was Kopenhagen gekozen als uitvalsbasis. Het motto van de conferentie: “All together now”. Een verwijzing naar de ultieme versmelting van hardware, software en services in het Nutanix Enterprise Cloud OS. De komende tijd zal de slogan in de media opduiken als de primaire communicatie uiting. Met “All together now” bedoelt men dat Enterprise Cloud OS ervoor zorgt dat alle IT-componenten naadloos samenwerken onder één paraplu en via één dashboard vervat zijn. Daarmee ontzorgt men de klant compleet: “Invisible cloud en visible IT”. Via serviceproviders is de service ook als managed service beschikbaar.

Stabiliseren besturingssysteem

Pandey had tijdens de conferentie twee belangrijke mededelingen. Hij vindt dat IT net zo stabiel en gewoon moet zijn als water uit de kraan en elektriciteit uit het stopcontact. Resilience is een belangrijk element bij de kwaliteit van de dienstverlening. Er wordt momenteel veel geïnvesteerd om het besturingssysteem en de componenten die daar onderdeel van zijn stabieler te maken dan ze al zijn.

De Nederlandse channel manager Sunil Dutt geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan meerdere 2.0-versies van de elementen. “Een commitment naar de klant dat verbeteringen nu de innovatie drijven. De klanten zien lever dat we energie stoppen in het verder stabiliseren van de diensten, dan dat er weer verschillende loten aan de stam worden toegevoegd. Het past in het streven om meer resilience toe te voegen”, aldus Dutt.

De klanten werden door de snelle expansie wat terughoudender. Dat was ook te zien in het financiële sentiment. De beurs verwachtte groeicijfers van 75 procent jaar op jaar. Dat was niet realistisch en resulteerde in een dalend beurssentiment. Nutanix ziet in de nieuwe strategie een stabiele groei (45 procent) met toekomstperspectief.

Over de cloudstategie is Dutt ook duidelijk: “De hybrid cloud is tijdelijk, de onzichtbare public cloud wordt de standaard. Uiteindelijk wordt Nutanix dan een complete op cloud-technologie gebaseerde serviceprovider.”

Verschuiving naar abonnementsmodel

Verder, als tweede grote verandering, is ook het financiële model aan een flinke transformatie onderhevig. Eeuwigdurende licenties maken, zoals bij veel aanbieders het geval is, plaats voor abonnementen. Hierdoor verschuiven de financiële verplichtingen van bedrijven van vaste CAPEX naar flexibele OPEX.

IT-leveranciers met een abonnementsmodel krijgen op hun beurt een goed voorspelbare omzet terug, waardoor de financiële targets beter te managen zijn en inkomstenstromen meer continuïteit vertonen. De transitie gaat hard, volgens Pandey heeft nu al meer dan 70 procent van de Nutanix-klanten gekozen voor deze financiële variant.

Hardware wordt steeds minder prominent. Dutt haalt de samenwerking met HPE aan, waarbij klanten van HPE-hardware de mogelijkheid krijgen om Nutanix Enterprise Cloud OS op de hardware naar eigen keuze te gebruiken.

Waarom is het Nutanix-concept succesvol?

Nutanix manifesteert zich als een allesomvattend enterprise OS. Eén software laag die alle enterprise IT-processen afschermt voor de gebruiker. Windows lost in de pc-wereld de verschillen tussen de hardware van verschillende aanbieders op, Nutanix doet dit voor de enterprise IT. Cloud services, on-prem of public, hypervisors en applicaties het valt allemaal samen in één en hetzelfde front-end.

Een centrale rol in het concept speelt Beam. Deze functie integreert nog scherper en gaat nu ook het gebruik van verschillende (hybrid) cloudservices beter in balans brengen. Met het schuiven van workloads wordt een kostenoptimalisatie bereikt. Zo weet de klant zeker dat hij op het scherp van de snede zijn infrastructuur gebruikt.

De volgende stap naar de cloud-transformatie komt van VDI (virtual desktop infrastructure). Dutt durft de stelling aan dat VDI binnen tien jaar enkel nog een cloudservice is. Microsoft, VMware en Citrix zijn al aan het voorsorteren, zo is de verwachting dat Microsoft zijn Windows omgeving compleet naar een VDI-oplossing omzet. Nutanix eigen oplossing voor VDI is Frame. Het bedrijf achter Frame werd recent aangekocht en is nu al verweven in het Nutanix-portfolio. Het gebruik van Frame vereist geen on-premises installaties en virtualiseert de desktop helemaal vanuit de cloud. Daarmee moet Frame zich onderscheiden van concurrerende producten, waarbij soms een complexe on-prem integratie vereist is. Het complexe installatieproces houdt de klant niet langer bezig, Dutt ziet enkel de simpele gebruikersoppervlakte.

Ook aan de kant van de hypervisors verandert veel. Inmiddels kunnen zowel de Nutanix hypervisor (AHV) en de VMware hypervisor (ESX) naast elkaar gebruikt worden en is er een failover voorzien. Hierdoor is de resilience van het platform weer verder verhoogd. Los van het feit dat AHV als een service gratis wordt aangeboden aan de klant, draagt de hypervisor bij aan de ultieme doelstelling van Nutanix: ontzorgen van de klant.