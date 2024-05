Nutanix heeft .NEXT gebruikt om nieuwe AHV-functies uit te lichten. Het bedrijf gebruikt AHV voor zijn bare metal hypervisor. Deze is specifiek ontworpen voor een hyperconverged infrastructuur (HCI), een aanpak waar Nutanix mee opkwam. De huidige uitbreidingen van Nutanix AHV zijn ontworpen om software-engineers te helpen bij de modernisering van de IT-infrastructuur. Dit doet men door bestaande investeringen in serverhardware te laten hergebruiken. De nieuwe AHV-mogelijkheden moeten deployment zo flexibel mogelijk maken. Zo kan het bedrijf voldoen aan de verschillende workload- en kostenbehoeften van klanten.

Nutanix biedt nieuwe AHV-servermogelijkheden, bedoeld om de migratie van klanten van hun bestaande legacy hypervisors naar Nutanix te stroomlijnen. Nutanix gaf geen lijst van die legacy hypervisors, maar we kunnen redelijkerwijs suggereren dat het gaat om: VMware vSphere ESXi (geen prijzen om te raden waarom), Linux KVM, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox en wellicht ook Xvisor, OpenVZ en SmartOS.

Het bedrijf werkt al eventjes samen met Cisco. Die partnership wordt nu ook benut om Cisco UCS blade servers te certificeren. Deze nieuwe functionaliteit stelt bedrijven in staat om bestaande servers (inclusief blade servers) te hergebruiken voor de Nutanix AHV hypervisor. Dit bouwt volgens Nutanix voort op de ‘flexibele schaalbaarheid’ van de Nutanix-architectuur met nodes die alleen uit compute bestaan en die verbonden zijn met HCI of nodes die alleen uit storage bestaan. Het lostrekken van storage en compute is essentieel omdat sommige bedrijven bijvoorbeeld veel meer van het één, maar niet meer van het ander vereisen. Nutanix zal op den duur AHV nog breder inzetbaar maken op bestaande en nieuwe serverconfiguraties door deals met OEM-partners.

Bevrijding van serverconfiguraties

Deze verruiming van serverconfiguraties is een voortvloeisel uit het Nutanix Elevate Programme. Dit charmeoffensief is een van de outreach-pogingen van Nutanix om een ‘channel-first partnership’ te creëren. Dit prioriteert incentives en consistente winstgevendheid in elke fase van het klanttraject – of met andere woorden: “werk met ons, we zijn goed in het kanaal en we raden je aan om een multi-vendor strategie samen met Nutanix te bouwen.”

“Nu klanten in een race verwikkeld zijn om hun infrastructuur te moderniseren voor hun meest veeleisende applicaties, werken we samen met Nutanix om AHV op meer serverformfactoren dan ooit te laten draaien, te beginnen met het blade- en rack serverportfolio van Cisco, inclusief de Cisco UCS X-Series”, zegt Jeremy Foster, SVP/GM, Cisco Compute. “Dit biedt gezamenlijke klanten van Cisco en Nutanix meer keuze bij het moderniseren van hun datacenters.”

Foster vertelt over het werk dat wordt verricht om datacenters te moderniseren. Hij doelt hierbij hoogstwaarschijnlijk op activiteiten die te maken hebben met de toepassing van AI en automation, hernieuwbare energie en modernisering van het elektriciteitsnet. We zouden hier activiteiten aan toe kunnen voegen die gericht zijn op sustainability, de ontwikkeling van 5G en directe inspanningen voor de ontwikkeling van randapparatuur voor het Internet of Things (IoT).

Nutanix ondersteunt nu het hergebruik van allerlei vSAN ReadyNode-configuraties. Dit is bedoeld om VMware-klanten te helpen de migratie naar de Nutanix Cloud Infrastructure-oplossing met de AHV-hypervisor te vereenvoudigen. De mogelijkheid om bestaande serverhardware opnieuw te gebruiken, evenals de uitbreiding van compute-only hardwareopties, kan de Total Cost of Ownership (TCO) helpen verlagen voor klanten die hun infrastructuur willen moderniseren.

“We zijn verheugd om met onze partners samen te werken om het bereik van Nutanix AHV uit te breiden naar compute-only servers buiten de traditionele hyperconverged servers, waardoor de adoptie door zakelijke klanten verder wordt versneld om de operaties te vereenvoudigen en de cyberweerbaarheid te vergroten”, zegt Thomas Cornely, SVP Product Management bij Nutanix. “Dit jaar vieren we de 10e verjaardag van de lancering van Nutanix AHV hypervisor met een voortdurende focus op innovatie om het beste enterprise virtualisatie- en containerisatieplatform te leveren.”

Digitale veerkracht

Nutanix kondigde ook nieuwe mogelijkheden aan om AHV-workloads en de data die ze dragen te helpen beschermen tegen cyberaanvallen, terwijl het ook maximale uptime levert voor mission-critical applicaties in multi-site implementaties.

“Specifiek heeft Nutanix zijn Secure Snapshot-mogelijkheid verbeterd om de cyberweerbaarheid van het platform te versterken met multi-party authentication voor geprivilegieerde operaties zoals snapshotwijzigingen. Dit biedt bescherming tegen kwaadwillende actoren en ransomware,” merkten Cornely en het team op tijdens Nutanix .NEXT in Barcelona. “Daarnaast zal Nutanix AHV zijn Metro-oplossing verbeteren met ondersteuning voor multi-site disaster recovery (DR) om klanten te helpen sneller te herstellen van twee gelijktijdige uitval van sites.”

Deze nieuwe functionaliteit wordt voorgesteld als een functie die nuttig kan zijn voor klanten die vallen onder de Digital Operations Resilience Act (DORA). Deze wetgeving wordt in 2025 van kracht voor financiële dienstverleners in de Europese Unie.

Daarnaast zegt Cornely dat Automatic Cluster Selection in AHV het eenvoudiger maakt voor klanten om een cloud-achtige, self-service ervaring te leveren aan hun gebruikers in grote Nutanix-omgevingen. Deze nieuwe functie plaatst nieuw gecreëerde VM’s over een reeks clusters, waarbij het gebruik van resources wordt gebalanceerd zonder tussenkomst van de beheerder. Dit vereenvoudigt self-service applicatie-provisioning.

Juiste tijd, juiste plaats?

In gesprek met de pers tijdens .NEXT straalde CEO Rajiv Ramaswami een zekere zelfverzekerdheid uit die hij misschien niet eerder zo openlijk heeft laten zien. Nu IDC-analisten zeggen dat ‘enterprise virtualisatie weer volop in de belangstelling staat’ (we weten eerlijk gezegd niet precies wanneer dat niet het geval was) heeft Ramaswami openlijk gesproken over het feit dat VMware-klanten niet blij zijn, wat op zijn minst een bevestiging is van hoe hard de telefoon nu moet wringen op de verkoopafdeling van Nutanix. Maar, veel van die VMware (nu Broadcom) contracten zullen tussen de drie en vijf jaar aflopen, dus Nutanix zal duidelijk niet op zijn lauweren gaan rusten en zich inhouden met platformontwikkeling, uitbreiding en nieuwe innovatie.

