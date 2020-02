HPE Primera claimt 100 procent beschikbaarheid van applicaties en data

Veel bedrijven zijn tegenwoordig voor hun ‘mission critical’ business afhankelijk van de directe beschikbaarheid van applicaties en data. Tot nu toe konden leveranciers van high-end opslagsystemen een 100 procent beschikbaarheid van applicaties en data nog niet helemaal garanderen. Met de aankondiging van zijn laatste storage-platform Primera wil HPE dit eindelijk waarmaken.

High-end opslagsystemen binnen de IT-infrastructuur moeten applicaties en data met een hogere beschikbaarheid leveren. Hierdoor kan er gemakkelijker geschaald worden, terwijl de performance ook toeneemt.

Vooral voor organisaties die de applicaties en data als ‘mission critical’ zien hebben hier profijt van. Bij uitval en downtime van data en applicaties kunnen de diensten niet goed worden uitgevoerd, wat uiteraard de nodige impact heeft. Denk aan financiële dienstverleners die continu veel transacties moeten verwerken of de verkeersleiding van de treinen waarbij een hele kleine verstoring grote gevolgen heeft.

In een storage array gaat het om de zogeheten ‘Tier 0’ high-performance opslaglaag voor applicaties en data. Deze laag zorgen ervoor dat applicaties en data het liefst altijd direct beschikbaar zijn en dat er veel interactie mee kan plaatsvinden. De focus bij systemen voor dit soort opslag richt zich vooral op betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid wordt gerealiseerd door het garanderen van een hoge beschikbaarheid.

100 procent is ‘heilige graal’

Op de markt wordt er 99,9999 procent beschikbaarheid geclaimd. Dit is zeer hoog, maar volledige beschikbaarheid is nog altijd niet gegarandeerd. De mogelijke uitval op dit moment is -gemeten in tijd- nog altijd zo’n 31 seconden op jaarbasis. Ondanks deze zeer minimale uitval, hebben de gevolgen vaak een grote impact. Vandaar dat 100 procent beschikbaarheid voor mission critical applicaties en data nog steeds een soort ‘heilige graal’ is.

Primeur voor HPE Primera

Deze heilige graal lijkt nu te zijn gevonden met de lancering van HPE’s laatste high-end opslagportfolio HPE Primera. De leverancier claimt hiermee het eerste opslagsysteem ter wereld met de gewenste 100 procent beschikbaarheid.

HPE Primera is een nieuwe architectuur voor high-end opslagsystemen. Deze nieuwe architectuur is gebaseerd op twee bestaande opslagproducten van HPE, geeft Solutions Architect Hybrid IT Remko Westrik van HPE Nederland aan. Concreet gaat het hierbij om het DNA van HPE 3PAR en eenvoud van HPE Nimble. Daarnaast zijn aan HPE Primera ook de kunstmatige intelligentie (AI)-mogelijkheden van HPE InfoSight toegevoegd. HPE InfoSight is een enorme database waar veel HPE-producten logdata heen sturen, al dan niet geanonimiseerd. Deze data is uiteindelijk de bron voor veel machine learning algoritmes en AI-toepassingen, waarmee HPE storingen en prestatieoptimalisaties kan voorspellen.

Met deze combinatie van bestaande oplossingen en toepassingen legt HPE met zijn nieuwe high-end opslagplatform de focus op ‘Tier 0’ en op betrouwbaarheid voor vooral ‘mission critical’ applicaties en data. Dit verklaart de 100 procent beschikbaarheid.

De bestaande HPE 3PAR- en HPE Nimble-portfolio’s richten zich met name op ‘business critical’ applicaties en data of ‘Tier 1’-opslag. Voor Tier 1 ligt de focus op efficiëntie en het kostenplaatje van de opslag.

Architectuur

Wanneer we specifieker naar de HPE Primera-hardware kijken, dan zijn het ‘DNA’ en de consolidatiemogelijkheden van HPE 3PAR duidelijk de basisarchitectuur van het nieuwe opslagsysteem. De modulaire architectuur bestaat onder andere uit een active cluster, welke ervoor zorgt dat de nodes binnen het systeem met elkaar samenwerken.

Uit het HPE Nimble-portfolio komen vooral oplossingen voor het vereenvoudigen van het beheer van het HPE Primera opslagsysteem. Sommige features worden daarvoor ‘verborgen’ binnen het systeem. Dit betekent dat de systemen op basis van best practices worden ingericht.

Deze best practices komen in de plaats van complexe beheerpanelen waar de gebruiker alles kan finetunen en tweaken. Door best practices toe te passen, verloopt het inrichten geheel automatisch.

Het blijft wel mogelijk de Primera-systemen waar nodig aan te passen. Klanten worden hier niet mee belast. De best practices zorgen ervoor dat zij het meest geschikte high-end opslagsysteem krijgen. Dit maakt het hele systeem efficiënter en meer kostenbesparend.

Service-centric OS

Naast hardware is er een specifieke software-component waarmee HPE Primera zich van andere storage-systemen wil onderscheiden. Het besturingssysteem is geheel ‘service centric’ en in ‘user mode’ ingericht, terwijl andere systemen volgens HPE vrijwel altijd ‘monolitisch’ ingericht zijn. Het OS draait als een applicatie op de Linux-kernel. Andere applicaties kunnen hierdoor onafhankelijk van elkaar worden opgestart en uitgezet. Wanneer één van de diensten uitvalt, kan die ook weer eenvoudig worden opgestart zonder dat de rest van het systeem wordt beïnvloed.

Dit is tevens handig voor firmware-updates voor de modulaire hardwarecomponenten van HPE Primera. Met de service centric-architectuur krijgt alleen het up te graden component een firmware-update, de rest draait gewoon door. Er is geen downtime. Bij een monolithische architectuur moeten alle onderdelen worden uitgeschakeld voordat een upgrade mogelijk is. Daardoor is het hele systeem onbereikbaar.

Intelligentie van HPE InfoSight

Voor HPE Primera is de toevoeging van AI vanuit HPE InfoSight een derde belangrijk onderscheidend onderdeel. De intelligentie en de voorspellende en preventieve eigenschappen van HPE InfoSight maken het mogelijk om nog betrouwbaarder te werken.

HPE InfoSight signaleert een bepaald gedrag van de systemen en kan met behulp van analytics oorzaken van bepaalde events achterhalen. De oplossing ziet dezelfde problemen bij klanten met dezelfde configuratie. Daardoor krijgen klanten sneller inzicht in waar de problemen zich bevinden en kunnen op basis van advies actie ondernemen.

Automatisch configureren en beheren

Westrik geeft aan dat HPE er uiteindelijk naar streeft dat de systemen zichzelf geheel automatisch beheren en configureren, oftewel het autonomous datacenter. Dit is nog toekomstmuziek. Nu worden er al best practices en adviezen gegeven, maar klanten moeten dit zelf nog uitvoeren of inplannen.

Deze automatisering moet bij klanten het vertrouwen wekken dat de systemen zichzelf, individueel op de desbetreffende klant afgestemd, automatisch inrichten en updaten wanneer het uitkomt. Dit natuurlijk om totaal te ontzorgen en complexiteit weg te nemen.

Ook de recente aankondiging dat het high-end opslagsysteem nu geschikt is voor de eigen composable infrastructuur-oplossingen HPE Synergy en HPE Composable Rack helpt bij het ontzorgen. Deze combinatie biedt de mogelijkheid om diensten te leveren op een flexibel cloudplatform.

Lat op allerhoogste niveau

De high-end opslagtoepassing HPE Primera is direct leverbaar in drie modellen: het 2U24-model HPE Primera 630 met twee nodes en de 4U48-modellen HPE Primera 650 en HPE Primera 670 met beide vier nodes. De maximale opslagcapaciteit is, afhankelijk van het aantal nodes, 1 of 2 PB per node. Het high-end opslagsysteem wordt vanzelfsprekend ook aangeboden in het ‘as-a-service’-model van HPE Greenlake.

Met het garanderen van 100 procent beschikbaarheid legt HPE Primera de lat op het allerhoogste niveau. Niet alleen voor de diverse leveranciers in het high-end opslagsegment, maar ook voor zichzelf.

HPE is zelf zeer overtuigd van het leveren van deze belofte. Het bedrijf geeft klanten bij een onverhoopte storing -en dus geen 100 procent beschikbaarheid- 20 procent van de waarde van de gebruikte HPE Primera-modellen terug.

We zijn benieuwd hoe het high-end opslagportfolio van HPE zich uiteindelijk verder gaat ontwikkelen. En natuurlijk ook of HPE de nu bereikte lat vasthoudt.