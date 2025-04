Elliott Management bouwt miljardenaandeel op in HPE, wat betekent dit?

Elliott Investment Management heeft een belang van meer dan 1,5 miljard dollar verworven in Hewlett Packard Enterprise (HPE). De investeerder behoort nu tot de top vijf aandeelhouders en wil met het bedrijf in gesprek om meer waarde te creëren. Dat betekent meestal onderdelen afstoten, hervormen en en reorganisaties. Voor HPE additionele uitdagingen in een markt die al niet eenvoudig was.

De activistische investeerder Elliott Investment Management heeft een belang ter waarde van ruim 1,5 miljard dollar opgebouwd in HPE, zo melden diverse bronnen aan Bloomberg. Het gaat om een van de eerste grote activistische campagnes sinds de recente importheffingen van president Trump. Elliott wil met HPE in gesprek om de waarde van het bedrijf te verhogen, maar de exacte plannen zijn nog niet bekend.

HPE’s aandelen zijn dit jaar met ongeveer 33 procent gedaald, wat het bedrijf een marktwaarde geeft van circa 19 miljard dollar. Zowel Elliott als HPE weigerde commentaar te geven op de investering.

Activistische investeerder met een reputatie

Elliott Management heeft een stevige reputatie als het gaat om investeringen in technologiebedrijven. De firma heeft eerder al voor veranderingen gezorgd bij bedrijven als Commvault, Salesforce, SAP en Citrix.

Bij Citrix Systems leidde de bemoeienis van Elliott tot een privatisering in een deal ter waarde van 13 miljard dollar met Vista Equity Partners in 2022. Begin 2023 werd bekend dat de investeerder een miljardenbelang had genomen in Salesforce, waarna de investeerder bestuursleden wilde benoemen om meer invloed uit te oefenen. Bij Salesforce werden alle zeilen bijgezet om Elliot zo snel mogelijk weer buiten te krijgen en een grote strijd te vermijden. Uiteindelijk wist Salesforce met een nieuwe groeistrategie de investeerder te overtuigen en liep het met een sisser af. Bij SAP had men binnen zes maanden na bekendmaking van Elliotts positie een nieuwe CEO.

De investeerder had ook langdurig belangen in Dell, een van HPE’s grootste concurrenten. Sinds Dell in 2018 terugkeerde naar de beurs, zijn de aandelen met bijna 300 procent gestegen, terwijl HPE in dezelfde periode achterblijft.

Uitdagingen voor HPE

HPE heeft momenteel te kampen met verschillende uitdagingen. In maart kondigde het bedrijf aan dat de winst dit jaar aanzienlijk lager zou uitvallen dan analisten hadden voorspeld. HPE worstelt met importheffingen, zwakke marges op serververkopen en uitvoeringsproblemen. Het bedrijf maakte toen ook bekend ongeveer 3.000 banen te zullen schrappen.

Woo Jin Ho, analist bij Bloomberg Intelligence, verklaarde destijds dat de acties van het bedrijf wijzen op “inefficiënties”. Een analist van Deutsche Bank beschreef de resultaten van het eerste kwartaal als “teleurstellend”.

Tegelijkertijd wordt de markt voor AI-gebaseerde hardware steeds competitiever. Hoewel kunstmatige intelligentie heeft gezorgd voor een grote vraag naar servers en netwerkapparatuur, heeft HPE niet zo goed kunnen profiteren van deze trend als concurrenten zoals Dell Technologies.

De importheffingen die Trump heeft aangekondigd en vervolgens weer tijdelijk gepauzeerd, hebben ook de nodige effecten op HPE. Uiteindelijk bestaat een groot deel van de omzet nog steeds uit serverhardware. Als die heffingen weer terugkomen is dat slecht nieuws voor HPE. Tot slot had HPE de overname van Juniper allang willen afronden, maar ook daar verloopt het proces niet naar wens.

De Juniper-overname in gevaar?

Een belangrijke factor in HPE’s strategie is de aangekondigde overname van Juniper Networks voor 14 miljard dollar, die begin 2024 werd bekendgemaakt. Deze overname zou HPE’s positie in de netwerkmarkt aanzienlijk versterken, maar staat momenteel in de wacht nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie een rechtszaak heeft aangespannen om de deal te blokkeren vanwege mededingingsbezwaren.

De combinatie van HPE en Juniper zou een serieuze uitdager kunnen worden voor marktleider Cisco, maar critici vrezen voor verminderde concurrentie in de WLAN-markt. Zoals eerder besproken in een analyse, vullen HPE Aruba en Juniper elkaar qua portfolio uitstekend aan, wat juist tot meer concurrentie zou kunnen leiden.

Toekomstperspectief onder druk van Elliott

De vraag is nu wat Elliott precies van plan is met HPE. Gezien het trackrecord van de activistische aandeelhouder kunnen we verwachten dat er druk zal worden uitgeoefend op het management om kosten te besparen, meer banen te schrappen en de strategie aan te scherpen.

De kans is ook groot dat Elliott gaat aandringen op het afstoten van onderdelen die minder goed presteren. Of mogelijk wil Elliott dat HPE er alles aan doet om de overname van de Juniper-overname door te laten gaan ondanks de juridische obstakels. CEO Antonio Neri, die HPE de afgelopen zeven jaar heeft geleid, kan zich in elk geval opmaken voor kritische gesprekken met de nieuwe grootaandeelhouder.