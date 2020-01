Dell: Gebrek aan innovatieve IT’ers, het 2030 doel en pay per use

Op een extra ingelaste analisten en media summit in de Verenigde Staten gaf Dell Technologies een kijkje in de toekomst. De bedrijfsmissie voor 2030 werd aangekondigd, er werd een nieuw product onthuld en een nieuw afrekenmodel werd gepresenteerd. In onze optiek was het Datacenter as a Service-product Power One het belangrijkste nieuws, waar we in een ander artikel dan ook dieper op in gaan. De visie van Michael Dell zetten we uiteen in dit artikel.

Eens per jaar wordt Dell Technologies World georganiseerd en presenteert het bedrijf zijn laatste innovaties en producten. Dit jaar ging de telefoon voor de tweede keer. Michael Dell heeft besloten een extra analisten en media summit op te tuigen om te praten over de toekomst. Dat kan alleen groot nieuws betekenen. Of het dat ook is, mag je als lezer zelf beslissen.

“Te kort aan mensen om zelfrijdende auto’s of andere data-innovatie mogelijk te maken”

Voordat we toekomen tot de aankondigingen die Dell Technologies heeft gedaan, werden we eerst getrakteerd op een stukje visie en de achilleshiel van de huidige IT-markt. De toekomst van de IT-markt ligt volgens Michael Dell in data. Data gaat het verschil maken. Dat gebeurt nu al bij sommige bedrijven, bij andere bedrijven moet die data-journey nog beginnen. De komende tien jaar gaat alles veranderen en wordt de wereldwijde economie data-driven. Ook de introductie van 5G speelt hier een grote rol in, want door de komst van 5G wordt edge computing enorm groot en daar liggen de grootste kansen voor Dell Technologies.

Wel zijn er grote uitdagingen waar bedrijven tegenaan zullen lopen. Alles om ons heen wordt gedigitaliseerd en verbonden met het internet. Edge computing en het Intenet of Things zullen explosief groeien. Dat betekent echter ook dat data zich straks op enorm veel verschillende plekken zal bevinden. Al die data zal samengebracht moeten worden vanuit uiteenlopende infrastructuren, dat is enorm complex. Michael Dell zegt hierover: “Dell Technologies is het enige bedrijf dat dit kan doen”. Waarbij hij voornamelijk refereert naar Dell voor Edge-devices en VMware voor het koppelen van verschillende netwerken en devices, maar ook Pivotal wordt door hem specifiek genoemd in combinatie met VMware als leider in Kubernetes.

Uiteindelijk is Dell van mening dat de technologie niet het probleem zal zijn. Het bedrijf kan de producten wel leveren. Het probleem is de mensen. Mensen hebben onvoldoende capaciteit om met deze technologie en data aan de slag te gaan en om echt te innoveren. Het is op dit moment volgens Dell nog onmogelijk om zelfrijdende auto’s te introduceren omdat de menselijke capaciteit er niet is.

“Vandaag de dag besteden mensen in de IT-wereld, voornamelijk ontwikkelaars, teveel tijd aan het oplossen van simpele infrastructuur problemen, in plaats van dat ze bezig zijn met het bouwen van algoritmes of het schrijven van code die de business en daarmee de wereld zal veranderen.” Eigenlijk wil Dell Technologies hiermee zeggen dat er teveel capaciteiten worden verkwanseld met simpele taken en er te weinig echte innovatie plaatsvindt.

Om daar een antwoord op te bieden komt Dell Technologies nu met een autonomous datacenter, zodat IT-operations zich in elk geval niet meer bezig hoeft te houden met het beheren van simpele infrastructuur.

Betalen per consumptie of as a service

In navolging van andere spelers in de markt kon Dell Technologies niet achterblijven. Waar HPE met Greenlake en Lenovo met TruScale al dergelijke programma’s op hadden gezet, is het straks ook mogelijk om bij Dell veel producten af te nemen volgens een consumptiemodel of as a service.

Dat betekent concreet dat bedrijven niet langer eenmalig een betaling doen en daar een fysieke server of laptop voor in de plaats krijgen, maar dat het meer in een abonnementsmodel wordt gegoten op basis van gebruik en daarvoor wordt elke maand een bedrag betaald.

In het geval van een laptop zal het een vast bedrag zijn per maand, waarbij je het volledige systeem tot je beschikking hebt, er bij problemen iemand de volgende dag op de stoep staat om het op te lossen en waarbij het product naar verloop van tijd ook zal worden vervangen door een nieuw model.

Bij bijvoorbeeld een server ligt het afrekenmodel op basis van het gebruik van het aantal CPU’s of rekenkernen, of op basis van de hoeveelheid opslagcapaciteit er in gebruik is. Bij servers zal in veel gevallen ook altijd een product worden geleverd met een gezonde dosis overcapaciteit. Op die manier kan de klant op elk moment opschalen, indien dat nodig is, zonder dat er mogelijk eerst nieuwe hardware hoeft te worden geleverd. Het is een extra stukje service dat hardwareleveranciers wel moeten leveren, om de concurrentiestrijd en flexibiliteit van de cloud het hoofd te bieden. Voor Dell Technologies is dit een grote volgende stap. In een breder markt perspectief volgt het gewoon zijn concurrenten. Welke producten er nu precies wel en niet beschikbaar zijn as a service of via een consumptiemodel weten we niet exact. Hier kon Dell Technologies op dit moment nog geen antwoorden op geven. Zo weten we bijvoorbeeld niet of de netwerkdivisie met switches en access points ook via een consumptiemodel of as a service beschikbaar komt.

2030 doelstellingen – Progress made real

Tot slot presenteerde Dell Technologies zijn doelstellingen voor 2030. De doelstellingen die Dell Technologies voor 2020 had geformuleerd zijn inmiddels gehaald, dus is het tijd voor nieuwe doelen. Doelen die het bedrijf beter moeten maken, het imago moeten oppoetsen, maar die vooral inspelen op de opportuniteit van hedendaagse discussies. Voor 2030 zijn er vier pijlers gedefinieerd.

Advancing sustainability

In 2030 wil Dell voor elk product dat een klant koopt, een gelijkwaardig product recyclen of hergebruiken. Het doel is dat Dell een volledig groen bedrijf is, waarbij het milieu geen schade wordt toegebracht door de producten die worden verkocht. Een goed initiatief, maar we vermoeden dat dit geen tien jaar hoeft te duren. Verschillende bedrijven zijn hier al een heel eind mee.

Een andere doelstelling die hieronder valt is dat alle verpakkingsmaterialen milieuvriendelijk moeten zijn en in elk geval gemaakt worden van gerecycled materiaal. Tot slot wil het bedrijf een poging doen om 50 procent van de onderdelen in producten te maken van gerecycled materiaal, dat is een lastigere uitdaging.

Cultivating Inclusion

In 2030 moet 50 procent van het totale personeelsbestand bij Dell Technologies een vrouw zijn. Onder de topmensen, global people leaders, hoeft dat slechts 40 procent te zijn. Wat ons betreft slaat Dell Technologies hier de plank volledig mis. Laten we voorop stellen dat een bedrijf waarin enkel mannen of vrouwen werken niet ideaal is. Hetzelfde kan gezegd worden over een multinational met alleen Westerse blanke mensen in dienst. Mensen van een ander geslacht of met een andere cultuur, kunnen op verschillende fronten iets bijdragen, waardoor een bedrijf succesvoller kan zijn.

Wij denken alleen dat de man/vrouw verdeling vastzetten op 50/50 een verkeerde zet is. In dit geval gaat Dell Technologies straks mensen aannemen op basis van het geslacht, in plaats van de kennis en ervaring die ze te bieden hebben, omdat de doelstelling is om die 50/50 verhouding te halen. Wij zijn van mening dat het niet uitmaakt of het 50/50, 60/40 of 70/30 is, of misschien zelfs wel 40/60 in het voordeel van de vrouwen. Uiteindelijk moet er een mix zijn, maar moet de kennis van personeel altijd de doorslag geven. Een man die eigenlijk competent is zou nu afgewezen kunnen worden omdat hij niet een vrouw is. En als het per se 50/50 moet zijn, waarom dan niet in het bestuur? Daar mogen mannen wel de overhand houden?

Transforming lives

Dell Technologies wil het leven van 1 miljard mensen verbeteren. Dit door te zorgen voor betere medische voorzieningen, onderwijs en economische kansen. Mensen die graag in de IT willen werken zijn bij Dell Technologies van harte welkom, wel bij voorkeur vrouwen natuurlijk. Dell zet zelf onderwijsprogramma’s op in veel landen om nieuw talent aan te trekken en mensen kansen te bieden.

Upholding ethics en privacy

Dell Technologies gaat zijn data processen automatiseren om het voor klanten makkelijk te maken hun persoonlijke informatie te beheren. Het lijkt erop dat ze bij Dell Technologies iets gemist hebben. Dit moeten ze namelijk al lang aanbieden, wat men in Europa GDPR noemt. Dat gaan ze nu wereldwijd beschikbaar maken, zodat Amerikanen ook hun data kunnen beheren.

We hebben uiteraard geprobeerd hier dieper op in te gaan door vragen te stellen, maar Dell Technologies wilde niet zoveel kwijt over de vier pijlers voor 2030. Niet over hoe het bedrijf ze denkt te gaan halen, hoe ze tot stand zijn gekomen en hoe realistisch ze op dit moment zijn.

Conclusie

Bij een extra ingelaste analisten- en mediasessie waarbij Michael Dell zijn visie uiteenzet en Dell Technologies met nieuwe producten en oplossingen komt, zijn we toch wat teleurgesteld. De toekomst van data en dat de IoT- en edge-markt een gigantische toekomst bieden voor veel bedrijven zijn natuurlijk geen nieuwe onderwerpen. Zeker ook niet voor Dell Technologies, we hebben het al meerdere malen gehoord. De edge-markt wordt vele malen groter dan de cloudmarkt, aldus Dell Technologies. Dit riepen ze in 2018 eveneens. Helaas voor ons blijft het bij dit soort visionaire woorden. Hoe Dell Technologies straks zijn edge-strategie gaat inrichten, wanneer de Dell edge-producten de wereld gaan veroveren, we kunnen het je niet vertellen. Daarover wordt nog met geen woord gerept.

Wel was daar PowerOne, een autonomous datacenter. Zeer innovatief en zeker interessant, maar we hebben hemel en aarde moeten bewegen om wat meer achtergrondinformatie te krijgen over dit product. Het zal ongetwijfeld zorgen voor nieuwe kansen en business bij Dell Technologies en voor klanten kan het een goede oplossing zijn om hun IT-afdeling te ontlasten, maar het voegt niet veel toe aan de data- en edge-computing visie.

Het afrekenen op basis van consumptie en as a service is een markttrend, waar Dell Technologies gewoon in mee moet. De de doelen voor 2030, een beter milieu en het leven van een miljard mensen verbeteren voor 2030 is prima. Qua diversiteit slaat het bedrijf dan weer compleet door en het doortrekken van GDPR naar de rest van de wereld, is eigenlijk niet noemenswaardig. Dell Technologies heeft hier flink wat kansen laten liggen om zich goed te presenteren.