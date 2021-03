Maak van iedere ruimte een thuiskantoor met powerline-adapters

Er zijn meerdere manieren om je thuiskantoor op het netwerk aan te sluiten. Een van de manieren is met behulp van powerline-adapters. Dit is misschien niet de manier waar velen van jullie meteen aan denken. Het is er echter zeker eentje om te overwegen als je de netwerkervaring in je thuiskantoor wilt verbeteren.

Sinds de start van de coronacrisis en de lockdowns die erbij horen, is de zakelijke infrastructuur ook wezenlijk veranderd. Organisaties zijn nu veel afhankelijker van de kwaliteit ervan bij de medewerkers thuis. Die kwaliteit laat nogal eens te wensen over, zeker als het gaat om het thuisnetwerk. Wie heeft er niet in een haperende call gezeten waarbij het beeld meer op een diashow leek dan een vloeiende video? Denk ook eens aan die collega die altijd vanuit een ongeschikte ruimte werkt, omdat dat de enige is waar het bereik van de wifi goed genoeg is. De kinderen en honden op de achtergrond nemen we dan maar voor lief.

Twee opties, met beperkingen

In het algemeen durven we wel te stellen dat situaties zoals hierboven niet nodig zijn. Er is altijd wel een manier om ervoor te zorgen dat mensen wel gewoon op een geschikte locatie kunnen werken. Dat niet alleen, het netwerk op die locatie vormt dan ook niet meer de bottleneck.

In het algemeen heb je twee opties als je dit wilt realiseren. Dat is althans vaak het verhaal. Je kunt overal netwerkkabels naartoe (laten) trekken, of je doet het middels wifi. Bekabelde verbindingen leveren zonder twijfel het beste resultaat op, maar zijn vaak duur en soms simpelweg niet mogelijk. Wifi belooft vaak veel, maar levert vaak ook maar een fractie van die beloftes. De meeste medewerkers zullen op dit moment de wifi-route bewandelen, schatten we in.

Al met al zijn de twee opties die je hebt bij het upgraden van het thuisnetwerk om het geschikt te maken voor thuiswerken, eigenlijk beide niet ideaal en zeker niet geschikt voor alle omgevingen. Met als gevolg dat het probleem van een slechte thuiswerkervaring blijft bestaan voor een deel van de medewerkers.

Security Security is als het goed is voor iedere organisatie een topprioriteit. Je wilt ook bij je thuiswerkende mensen een zo klein mogelijke attack surface hebben. Voorheen lieten powerline-adapters op dit punt weleens wat steken vallen. Met name op het gebied van de encryptie van de verbinding tussen de adapters onderling was het nodige aan te merken. Die was er soms niet, waardoor alle verkeer open en bloot over het stroomnet ging. Als Duitse leverancier heeft Devolo security hoog in het vaandel staan. Op het moment dat twee adapters verbinding met elkaar maken, wisselen ze unieke security ID’s uit, waarna de verbinding beveiligd is middels AES 128 bit encryptie. Uiteraard ben je als organisatie zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de endpoints en dergelijke die verbinding met het netwerk maken.

Powerline als derde optie, de gulden middenweg

Er is echter nog een derde optie en dat is PLC, oftewel PowerLine Communication. Hiermee maak je gebruik van het bestaande stroomnet in huis om het netwerk uit te breiden. Aangezien (vrijwel) iedereen in Nederland elektriciteit heeft, werkt deze derde optie in principe altijd. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is een setje van minimaal twee adapters. Met de ene zet je het netwerkverkeer van je router op het stroomnet, met de andere haal je het netwerkverkeer er weer af. Dit doe je gewoon via bestaande stopcontacten. Vervolgens kun je desgewenst uitbreiden met extra adapters.

De voordelen van powerline-adapters zijn duidelijk. Je stroomnet is je netwerkinfrastructuur, dus kabels trekken is niet nodig. Daarnaast beschikken veel powerline-kits ook over wifi. Je kunt dus gewoon draadloos verbinding maken met je netwerk zoals gebruikelijk. Wil je toch apparatuur bekabeld aansluiten, dan kan dat ook. De adapters beschikken doorgaans ook over standaard RJ45-netwerkaansluitingen. Handig voor een printer, of misschien een andere zakelijke machine die alleen bekabeld aangesloten mag of kan worden.

Devolo Magic 2 WiFi next

Zeg je PLC, dan zeg je eigenlijk in een adem ook Devolo. De Duitse leverancier is zonder twijfel de belangrijkste speler in deze markt. Veel innovatie op het gebied van powerline-adapters begint bij dit bedrijf. Ter illustratie, in 2016 maakte de HomePlug Alliance de tot dan toe gangbare HomePlug AV-standaard openbaar. De ontwikkelingen aan de standaard vielen daarna stil, ook omdat partijen zoals Qualcomm en Broadcom niet meer geïnteresseerd waren in het verder ontwikkelen ervan. Devolo heeft toen besloten om over te stappen op de concurrerende G.hn-standaard. Daar zag het nog wel voldoende innovatie. In samenwerking met Maxlinear is men deze standaard verder gaan ontwikkelen. Met de laatste versie van G.hn kun je inmiddels een verbindingssnelheid realiseren van 2,4 Gbps. De inmiddels verouderde HomePlug AV2-standaard komt niet verder dan de helft. Let wel, voor beide standaarden geldt dat dit de maximale overdrachtsnelheden op de fysieke laag van het OSI-model zijn. In de praktijk liggen deze altijd lager.

Het topmodel van Devolo heet de Magic 2 WiFi next en bestaat uit ten minste twee adapters, waarvan de satellietadapter wifi aanbiedt. Dat is de adapter die je daar installeert waar je een netwerkverbinding wilt hebben. Devolo heeft de nieuwste wifi-snufjes erin gestopt. Zo is er voorzien in MU-MIMO en zit er iets in wat Devolo Mesh WiFi noemt. Hiermee kun je er onder andere voor zorgen dat clients altijd het beste wifi-signaal kiezen, met dank aan fast roaming en access point steering.

Plug and work

Als je als organisatie overweegt om de netwerktoegang van je medewerkers te verbeteren, of als je er als medewerker zelf mee aan de slag gaat, dan wil je natuurlijk niet dat dit veel extra werk is. Met deze adapters van Devolo moet dat geen probleem zijn. Ze zijn voorzien van een automatische pairing-functie. Zodra je de ene adapter in een stopcontact steekt en je de tweede binnen twee minuten in een ander stopcontact, vinden ze elkaar automatisch. Lukt dit niet, dan is er ook een installatiewizard beschikbaar.

Al met al zorgen de powerline-adapters van Devolo ervoor dat medewerkers van iedere ruimte een thuiskantoor kunnen maken. Dit zonder veel extra inspanning of kennis. Ze kunnen zich dus zo snel mogelijk weer bezig gaan houden met belangrijker zaken. En dat is waar het voor de organisatie zelf uiteindelijk om draait.

Tips voor optimalisatie powerline Aangezien powerline-adapters gebruikmaken van het in de woning aanwezige stroomnet, zijn de prestaties ervan deels afhankelijk van de kwaliteit van dat stroomnet. Met andere woorden, het hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van de verbindingen in lasdozen en dergelijke. Werkt een powerline-adapter in een specifiek stopcontact niet goed genoeg, dan loont het eigenlijk altijd om het ook eens in een ander stopcontact te proberen. Verder is het goed om te weten dat je verschillende soorten adapters door elkaar kunt gebruiken. Wil je ergens alleen wifi hebben, zonder dat dit enorm snel moet zijn, dan kun je de Magic 1 WiFi mini toevoegen aan je al bestaande powerline-netwerkje. Hier zit trouwens ook nog een ethernetaansluiting op, voor het geval je toch ook een printer, camera of ander apparaat bekabeld aan wilt sluiten. Het zusje van de Magic 2 WiFi Next, de Magic 1 WiFi kun je eveneens koppelen. Deze is iets minder krachtig, maar nog altijd zeer capabel.

