‘Flexibel werken het nieuwe normaal en kantoren verdwijnen’

Het mag geen verrassing zijn: thuiswerken is inmiddels steeds normaler geworden. We raken er zelfs zo aan gewend, dat de kans groot is dat gedeeltelijk thuiswerken blijft. Een onderzoek van Poly toont aan dat er meer flexibel en op resultaat-gebaseerd zal worden gewerkt.

Bedrijven zijn al maanden bezig met de vraag hoe om te gaan met de pandemie. Waar iedereen mede door de overheid in één klap moest gaan thuiswerken, is er nu steeds meer mogelijk en dat roept de nodige vragen op. In een pand waar normaal 2.500 mensen werken, kunnen nu door de maatregelen immers lang niet zoveel medewerkers dagelijks terugkomen.

Flexibel werken

De uitkomst? Flexibel werken. In het onderzoek van Poly komt naar voren dat bedrijven echt bezig zijn met de transitie van ‘plek’ naar ‘doel’. Het flexibel werken klinkt door in de cultuur, in hoe er wordt gewerkt en hoe ruimtes worden ingevuld. Het is het pad naar het nieuwe normaal, meent Poly.

Executive Vice President van Poly, Darrius Jones, geeft aan dat de situatie zoals hij nu is misschien niet ideaal is, maar wel kansen biedt. “Het is een goed moment voor bedrijven om de manier van denken te veranderen en een nieuwe toekomst van werken te bouwen. Bedrijven moeten daarbij rekening houden met dat mensen flexibeler gaan werken op meerdere locaties, met intense, productieve werkruimtes.”

Flexibel werken houdt in dat er nieuwe werkpatronen zijn die ook moeten worden ondersteund door nieuw beleid. Er wordt dus meer resultaatgericht gewerkt, dus minder op het van 9 tot 5 aanwezig zijn op een bepaalde plek, maar simpelweg je werkzaamheden af hebben en resultaat behalen in de uren die de medewerker beter uitkomen.

Investeren in een privé werkplek

Er moet tot slot anders geïnvesteerd worden, want medewerkers hebben allemaal hun eigen privé werkplek om te werken en daar kan een werkgever een rol in spelen. De manager moet volgens Poly’s rapport sowieso zorgen dat er meer diversiteit is in teams en moeten zich realiseren dat de verschillende teamleden niet allemaal profiteren van dezelfde managementstijl.

Dat zijn de dingen die op korte termijn veranderen, maar er is meer. Zo krijgen thuiskantoren steeds meer aandacht, terwijl er in de ‘stad’ meer ruimtes komen waar mensen kunnen samenwerken. De grootste verandering zal zijn dat het stadsbeeld met de hoge wolkenkrabbers waarschijnlijk zal afnemen: immers zijn er niet echt grote kantoortorens meer nodig.

Uiteraard blijft ook technologie een grote rol spelen in de toekomst van werken. Op dit moment is het nog afwachten hoe de pandemie zich ontwikkelt. Veel bedrijven in Nederland denken dat er 1 september wel weer iets verandert en maken zich vooral op voor nieuwe manieren van werken vanaf die datum. Of dat echt zo kan en zal gaan, dat is nog afwachten.