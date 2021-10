Synology focust met DiskStation Manager 7.0 (DSM) op bedrijfsleven

Synology maakt met de introductie DiskStation Manager 7.0 (DSM) een flinke strategische draai. De NAS-gigant heeft besloten zich meer te gaan toeleggen op het bedrijfsleven, zowel het mkb als enterprise-organisaties. Te beginnen met een veelvoud zakelijke features, maar ook een compleet redesign van de software.

Synology bracht 29 juni de definitieve versie van DSM 7.0 uit. Dat heeft ons de tijd gegeven de nieuwe versie van het NAS-besturingssysteem te bekijken en ook te zien welke richting Synology nu precies op beweegt.

Recent spraken we met de nieuwe Benelux directeur van Synology, Victor Wang. Hij liet al weten dat de focus echt op het bedrijfsleven komt te liggen en Synology ook enterprise-organisaties wil bedienen. Synology is een bestaande leverancier die probeert de machtige storage vendoren uit te dagen. Het begeeft zich daarmee in een underdog positie, maar dat lijkt het bedrijf wel prima te vinden.

Design DSM 7.0

Als we kijken naar hoe de visie terug te zien is in DSM 7.0, vallen een aantal zaken direct op. Het redesign is iets waar je niet omheen kan. Het toch wat kinderlijke thema dat Synology jarenlang heeft gebruikt, heeft nu plaatsgemaakt voor een wat rustiger, minder kleurrijk ontwerp. Het heeft in de verte misschien wat weg van macOS, maar is absoluut uniek in ontwerp en styling. Ze hebben de boel niet gekopieerd.

Synology heeft vooral de kleurstelling aangepast. Qua layout en opbouw van menu’s is er niet heel veel veranderd. Wel zijn sommige features geprofessionaliseerd of doorontwikkeld, maar er is geen sprake van een nieuwe leercurve om met DSM 7.0 te kunnen werken.

Synology Active Insights ontzorgt IT-beheerder

Een van de belangrijkste nieuwe features, waar zeker zakelijke klanten over te spreken zullen zijn, is Synology Active Insights. Deze nieuwe dienst, die overigens nog in bèta is, biedt een stukje monitoring en alerting voor al je Synology-servers. In de SaaS-oplossing Active Insights kan je als Synology-gebruiker inloggen en in één overzicht al je Synology-servers zien. In het overzicht kan je ook de status van de machine zien, alsmede de maximale opslagcapaciteit, de hoeveelheid gebruikte opslag, de belasting van de CPU en het werkgeheugen.

Daarnaast stromen alle logs van de servers richting Active Insights en verzamelt Synology de nodige diagnostische gegevens. Hierdoor kan ook de server-hardware en de gebruikte schijven actief in de gaten gehouden worden. Synology gebruik al die informatie in zijn cloud om analyses te doen. Hierdoor kan het waarschuwingen versturen als er in de logs problemen worden ontdekt. Bijvoorbeeld als de opslagcapaciteit dreigt vol te lopen, maar ook als Synology ziet dat een van de schijven minder begint te presteren. Dat kan een teken zijn dat de levensduur van de schijf ten einde loopt en het tijd is om een schijf te vervangen.

Uiteindelijk is het grootste voordeel van Active Insights, dat je als IT-beheerder een centraal overzicht hebt van de status van al je Synology-servers en actief op de hoogte wordt gehouden bij problemen. Dat bespaart een hoop tijd, want je hoeft niet langer bij elke individuele server in te loggen.

Synology gaat NAS-configuraties opslaan in cloud

Een andere handige feature in DSM 7.0 is het feit dat Synology nu de configuratie van de NAS opslaat in de cloud. Hierdoor kan je als je een NAS wil vervangen eenvoudig een nieuwe NAS configureren op basis van de opgeslagen configuratie. Ook dit neemt een hoop tijd uit handen van de IT-beheerder.

Hybrid shares voor bedrijven met meerdere kantoren

Synology heeft in DSM 7.0 ook de nieuwe feature hybrid share geïntroduceerd. Daarbij wordt de lokale Synology-server gecombineerd met de Synology Cloud (C2). De C2-cloud werkt daarbij als centrale opslagserver.

Je kan een hybrid share aanmaken in de C2 Storage-cloud en vervolgens op verschillende locaties draaiende Synology-servers koppelen aan die share. Synology zorgt er vervolgens voor dat alle bestanden zowel in de cloud als op de lokale Synology-servers beschikbaar zijn. Bij wijzigingen in bestanden worden deze direct gesynchroniseerd met de C2-cloud en vervolgens gedistribueerd naar alle gekoppelde servers.

Voor bedrijven die werken met meerdere vestigingen is dit erg interessant. Je biedt namelijk de mogelijkheid om bestanden eenvoudig te delen tussen de verschillende vestigingen, zonder de beperking dat je een bestand eerst moet downloaden. Hierdoor kunnen mensen snel lokaal werken en worden wijzigingen toch automatisch uitgewisseld.

Synology heeft hiervoor een geavanceerd caching systeem ontwikkeld, zodat bestanden snel lokaal beschikbaar zijn zonder latency. Daarnaast houdt het zeer nauwkeurig de timestamps bij zodat het wijzigingen ook direct kan doorsturen richting de centrale opslag.

Synology C2 Identity als alternatieve domeincontroller

Veel bedrijven maken gebruik van een Active Directory domeincontroller om hun gebruikers te beheren en te laten inloggen. Synology biedt hiervoor al jaren een alternatief door de domeincontroller op een Synology-server te draaien, maar gaat nu nog een paar stappen verder.

De lokale domeincontroller van Microsoft wordt steeds minder populair. In plaats daarvan pusht Microsoft zijn klanten vooral richting de cloudgebaseerde Azure Active Directory. Daarbij zit je echter vast aan Microsoft. Niet ieder bedrijf wil dat.

Er zijn ook andere opties. Zo zie je dat een bedrijf als Okta enorm hard is gegroeid met zijn eigen cloudgebaseerde directory service. Synology kiest voor een andere aanpak. Met een Synology-server kan je nog steeds lokaal je directory server draaien. Het is nu zelfs mogelijk om een tweede Synology-server op een alternatieve locatie te configureren als backup directory server, zodat je ook redundantie kan inbouwen. Binnenkort wil Synology nog een stap verder gaan en kan je als primaire of secundaire directory server ook de C2-cloud gebruiken. Deze oplossing moet echter nog beschikbaar komen.

Naast het uitbreiden van de manier waarop je de directory server kan inzetten, heeft Synology ook wat andere features toegevoegd die bedrijven zal aanspreken. Denk aan multi-factor authentication, waar je bij het inloggen ook nog via de Synology Secure Sign-in applicatie op je smartphone goedkeuring moet geven voordat je toegang krijgt. Ook is het mogelijk het inloggen te combineren met een hardwarebeveiligingssleutel. Hierbij kan je denken aan macOS Touch ID, Windows Hello of een USB-FIDO2-key.

Tot slot heeft Synology de rechtenset onder handen genomen. Daardoor heb je vanuit de directory server meer mogelijkheden om rechten toe te kennen aan andere IT-beheerders. Zo kan je externe IT-beheerders wel toegang geven tot bijvoorbeeld monitoring, maar de rechten voor het aanpassen van instellingen beperken. Of de mogelijkheid bieden tot het beheren van backups van specifieke diensten, zonder toegang te geven tot andere backupprocessen of data van derden.

Daarnaast wil Synology, zodra de directory server in de C2-cloud beschikbaar komt, ook mogelijkheden gaan bieden voor single sign-on. Werknemers kunnen dan automatisch inloggen in allerlei online diensten met hun gebruikersnaam en wachtwoord die centraal geregeld is via de directory server, inclusief multi-factor authentication. Het grote voordeel: gebruikers werken minder met wachtwoorden, waardoor het aanvalsoppervlak voor kwaadwillende een stuk kleiner wordt.

Synology biedt ondersteuning voor kritieke fibre channel storage

Dat Synology meer bedrijven wil aanspreken, blijkt ook uit de ondersteuning voor fibre channel storage. Het moet mogelijk zijn om SAN-omgevingen die het fibre channel protocol gebruiken direct te koppelen aan een Synology-server. Hierdoor kan Synology ook gebruikmaken van de opslagservers. SAN-omgevingen worden vaak gebruikt voor de meer kritieke applicaties en storage, waarbij lage latency belangrijk is en er snel met grote hoeveelheden data gewerkt kan worden.

Dergelijke omgevingen ondersteunen lijkt ons een eerste stap voor Synology. We zijn benieuwd of ze ook applicaties en services gaan aanbieden die optimaal gebruikmaken van fibre channel storage. Dat lijkt ons een mooie volgende stap. Het is in elk geval wel een teken dat Synology interessanter wordt voor enterprise-organisaties.

Steeds meer backup mogelijkheden voor bedrijven

In DSM 7.0 zet Synology de hoeveelheid backupmogelijkheden ook maar weer eens op een rij. Zeker voor bedrijven zijn backups goed te regelen middels een Synology-oplossing. Het was al mogelijk om je eigen pc te backuppen naar een Synology NAS, of om backups te maken van je Microsoft 365 of Google Workspace-omgeving. Inmiddels heeft Synology daar fysieke servers aan toegevoegd, zowel Windows als Linux en virtuele machines op basis van Microsoft Hyper-V of VMware.

Synology kan direct communiceren met de hypervisors van Microsoft en VMware, zodat het maken van backups zeer eenvoudig is en er geen agent aan te pas komt. Het maken van backups van Microsoft 365 en Google Workspace is standaard inbegrepen en kan dan ook kosteloos worden uitgevoerd. Bij veel andere oplossingen betaal je hier een vast bedrag per gebruiker per maand voor.

Op het gebied van backups en backupmanagement heeft Synology een goede en kansrijke positie. Van daaruit zal het zijn propositie in de zakelijke markt en misschien ook wel in de enterprise-markt kunnen gaan uitbouwen. Daarvoor is het nu nog wat vroeg. We zijn heel benieuwd hoe Synology zich verder gaat ontwikkelen richting het bedrijfsleven.

Conclusie

We zijn van mening dat Synology in elk geval een eerste goede stap heeft gezet met DSM 7.0. De gebruikersinterface is veel volwassener geworden. Authenticatie en security heeft Synology echt flink verbeterd en ook de mogelijkheden voor IT-beheerders om Synology-servers te managen is veel efficiënter geworden.

Synology heeft ook de nodige cloudproducten in ontwikkeling die zeker voor het bedrijfsleven waarde gaan toevoegen. Ze zullen zorgen voor nieuwe features en innovaties om bedrijven te overtuigen.

Op dit moment zien we bedrijven Synology vooral inzetten voor tier 2 of tier 3 storage met als belangrijkste speerpunt backups en wellicht een stukje disaster recovery. Met het Synology-platform kan je eenvoudig al je backups beheren en is de opslagcapaciteit eenvoudig uit te breiden. Ook is het binnenkort mogelijk om de Synology-cloud te gebruiken als je snel extra capaciteit nodig hebt. Synology heeft de eerste stap richting het bedrijfsleven gezet en dat is een goede stap. We zijn benieuwd naar de vervolgstappen en welke clouddiensten we nog allemaal te zien krijgen.

