Synology wil opschalen naar de enterprise-markt met verbeterd aanbod

Recent spraken we met Victor Wang, de nieuwe directeur bij Synology voor een groot aantal West-Europese landen. Hij is recent aangesteld om Synology naar een hoger plan te brengen en meer enterprise-klanten te overtuigen voor Synology te kiezen. In zijn optiek is de grote meerwaarde van Synology het complete product: de server-hardware, de schijven en ook de software. Daarnaast heeft Synology grootse cloudplannen.

Synology is bij veel prosumers, ZZP’ers en kleine bedrijven een soort instituut als het gaat om data-opslag. De NAS-markt (Network Attached Storage) in dat segment wordt volledig gedomineerd door Synology. Het bedrijf heeft in de afgelopen tien jaar wel wat concurrentie gehad, maar niemand kon echt tippen aan de totaaloplossing van Synology.

De afgelopen jaren ging veel aandacht uit naar het middenbedrijf. Dit segment werd getarget met gratis zeer uitgebreide backup mogelijkheden. Onder meer gratis backups maken van Office 365-omgeving heeft Synology veel succes opgeleverd.

Succes heeft een keerzijde

Het grote succes aan de onderkant van de markt heeft wel een keerzijde. De complete perceptie is dat Synology zich daar volledig op richt en niets te bieden heeft voor enterprise-organisaties. De route die Synology aflegt richting de bovenkant van de markt is een heel pittige en meer bedrijven hebben zich hier in het verleden in verslikt. Het is heel moeilijk om voet aan de grond te krijgen in de enterprise-markt als je dominant bent in het lagere segment. Daar zal Wang zijn grootste uitdaging liggen.

Omgedraaid werkt die route een stuk eenvoudiger: partijen die beginnen met enterprise-klanten kunnen eenvoudiger afdalen naar kleinere bedrijven.

Synology Enterprise

Victor Wang

Wang laat zich niet afschrikken door de ervaring van andere bedrijven. Ondanks dat sommige bedrijven er niet in slagen, zijn er ook organisaties die wel succesvol de stap naar de bovenkant van de markt zetten. Dat wil Synology ook bereiken.

De eerste gezette stap is dat Synology de volledige hardware-keten wilde bezitten. Het bedrijf maakt niet langer enkel de rackservers zelf, het heeft nu ook een eigen line-up aan harde schijven om de servers mee te vullen. Op die manier kan het schijven ontwikkelen die ook echt gericht zijn op het gebruik in NAS-servers. Dat vraagt uiteindelijk toch om andere specialisaties.

Verder beschikt Synology over een heel sterke software-stack met besturingssysteem DSM. DSM kan nu ook zowel de volledige servers als de harde schijven managen, monitoren en patchen. Firmware-updates voor harde schijven worden nu ook met regelmaat doorgevoerd. Alles om de systemen te optimaliseren.

De Synology enterprise strategie richt zich op verticals

Wang laat weten dat hij heeft gekozen voor een strategie op de verticals. Bestaande enterprise-klanten moeten het voorbeeld worden hoe Synology gebruikt kan worden in bepaalde verticals. Op dit moment is Synology al erg sterk in het onderwijs, de gezondheidszorg en lokale overheden. Daar focust Wang nu ook op, om meer voet aan de grond te krijgen. Zo hebben ze in Nederland met scholengemeenschap Het Streek een casus gemaakt.

Uiteindelijk is het succes van Synology dat het betaalbare opslag is, die extreem goed te beheren is en op allerlei mogelijke manieren kan worden ingezet via een breed scala aan applicaties. “Vooral voor tier 2 en tier 3-backupdiensten is Synology erg populair onder grote klanten”, aldus Wang.

UNESCO is een van de grote Synology-klanten die de apparatuur van het bedrijf veel inzet. UNESCO heeft kantoren in 17 landen voorzien van Synology-servers, waarop onder meer virtual machines draaien, maar ook backups worden gedraaid.

Meer partners

Synology wil via zijn partners ook meer verkopen aan de bovenkant van de markt. Hiervoor heeft het nieuwe partners opgetekend, maar ook de trainingen en informatievoorziening richting partners aangepast, zodat zij beter in staat zijn Synology te verkopen aan enterprise-organisaties.

Daarnaast hoopt het bedrijf ook nog een aantal service partners op te tekenen in de komende maanden. Synology wil de basis verstevigen zodat ze meer en betere support op locatie kunnen bieden. Voor het geval er onverhoopt problemen zijn met een server. Uiteindelijk eisen enterprise-organisaties een bepaalde SLA en reactietijd van een fabrikant indien er sprake is van een probleem. Daar moet Synology dan zelf of via partners wel aan kunnen voldoen. Synology heeft hiervoor al wel de nodige partners, maar met de stap richting de enterprise zouden ze er graag wat meer willen.

Actieve monitoring

Synology heeft inmiddels wereldwijd zo’n 8 miljoen units verkocht en daaruit komt ook de nodige data voort. Synology zet deze data in voor het beter monitoren van een NAS-server. Het kan inmiddels problemen detecteren voordat ze een probleem zijn. Zodra een server zich afwijkend gaat gedragen, zal Synology dit automatisch analyseren. Als er daadwerkelijk sprake is van een hardwareprobleem, zal de gebruiker worden gewaarschuwd, zodat hij tijdig actie kan ondernemen.

Synology Cloud

Synology heeft al enige tijd de Synology Cloud. Je kan een Synology-server zeer eenvoudig backuppen naar een andere Synology-server, maar ook naar de Synology Cloud. De Synology C2 is het cloudproduct waar een volledige backup van je NAS-server naartoe kan worden geschreven.

Dit was Synology zijn eerste stap in de cloud, vlak voor de zomer werd de volgende stap bekendgemaakt. Zo is het nu mogelijk om verschillende SaaS-oplossingen, zoals bijvoorbeeld Office 365 te backuppen. Daarnaast is het mogelijk om grote bestanden te versturen via C2 Transfer, een beveiligde file sharing dienst, lijkt een beetje op WeTransfer. Tot slot heeft Synology C2 Identity geïntroduceerd, hiermee kan je je Active Directory naar de Synlogy Cloud brengen. Het grote voordeel hiervan is dat je een betaalbare single sign-on implementatie kan draaien.

Synology enterprise-aanbod

Naast het produceren van eigen harde schijven en flashopslag (SSD’s) heeft Synology recent ook wat nieuwe rackservers geïntroduceerd. Met deze 12- en 24-bay flash arrays kan je als bedrijf redelijk eenvoudig een hoop extra razendsnelle opslagcapaciteit creëren. Daarnaast worden de servers aangedreven door krachtige Intel processoren, waardoor het virtualiseren van workloads ook zeer eenvoudig is.

Qua performance doet Synology dus zeker niet onder voor andere vendoren. Daarnaast is de meerwaarde van Synology’s softwarepakket dermate groot, daarmee krijgt je als bedrijf een hoop mogelijkheden waar je bij derden voor moet betalen.

Dat verklaart ook Wang zijn industriestrategie. In het onderwijs kunnen ze bijvoorbeeld een heel breed aanbod neerleggen, van zowel opslag als een groot aantal collaboration tools, waarmee bedrijven kunnen samenwerken in de Office-applicaties van Synology.

De strategie van Synology is niet eenvoudig, dat realiseert Wang zich ook. Het is roeien tegen de stroom in. Maar het geloof dat Synology van meerwaarde kan zijn in de enterprise-markt, is er. Nu moet het bedrijf dat waar zien te maken. Wij blijven de activiteiten op de voet volgen.