Synology komt dit kwartaal met de preview van DiskStation Manager 7.1 (DSM). De eerste grote update van versie 7 moet de NAS-servers aantrekkelijker voor bedrijven maken. In dit artikel blikken we vooruit op wat je zoal kan verwachten.

Synology heeft de afgelopen tijd regelmatig uitgesproken een groter marktaandeel in het bedrijfsleven te willen, middels één systeem dat voorziet in verschillende oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn het maken van backups, het opslaan van data en het draaien van virtuele machines met bedrijfskritische applicaties.

De release van DSM 7.0 medio 2021 legde al een basis waar mkb’ers en enterprise organisaties op kunnen vertrouwen. De aankomende release van versie 7.1 van het besturingssysteem moet bedrijven weer verder helpen. Zij kunnen features verwachten gericht op monitoring, beheer, eenvoud en veiligheid.

Synology gaat nieuwe protocollen ondersteunen

Zo komt de update van DiskStation Manager met aanvullende opties voor het sneller en betrouwbaarder delen van bestanden. Versie 7.1 introduceert hiervoor ondersteuning van SMB Multichannel. Dit protocol laat NAS-servers meerdere netwerkverbindingen tegelijkertijd gebruiken, om op die manier de volledige bandbreedte van het netwerk te benutten. Daarnaast komt er ondersteuning voor DFS. Hiermee kunnen meerdere servers aan één pad worden gekoppeld, waardoor je als het ware load balancing voor je NAS-servers hebt. Hiermee kan je veel meer computers in je netwerk gebruik laten maken van een netwerk pad.

Synology gaat daarnaast wat verder in het realiseren van betere en eenvoudigere samenwerking. De Hybrid Share-oplossing krijgt hiervoor een centrale rol in DSM 7.1. De Hybrid Share-feature is er primair om een NAS-server te combineren met de Synology Cloud (C2). Dit in lijn met de wereld waar we volgens Synology naartoe bewegen: een NAS-server op locatie of in het datacenter, gecombineerd met de cloud als extensie.

Aan deze Hybrid Share-oplossing gaat Synology HTTP/3-ondersteuning toevoegen. Het gunstige aan ondersteuning voor dit protocol is dat het de verbinding tussen on-prem en de cloud naar een hoger niveau tilt. Het protocol vermindert de latency om de verbinding betrouwbaarder te maken en kent sterke encryptie om de veiligheid van data te garanderen. Hierdoor kan je overal ter wereld snel bij je bestanden op je NAS, omdat ze ook gerepliceerd worden naar de cloud en een datacenter in de buurt.

Monitoring simpeler gemaakt met Active Insight

Met de ondersteuning voor nieuwe protocollen moeten de NAS-servers in de hele organisatie weer wat eenvoudiger en veiliger worden. Gevolg hiervan is ook dat menig organisatie meer gebruikers en apparaten op de NAS-servers zal zien, simpelweg omdat het eenvoudiger is om vanaf ieder netwerk en elke computer bij bestanden te komen. Voor beheerders betekenen die extra gebruikers en apparaten in theorie meer managementtaken. Synology wil beheercomplexiteit zoveel mogelijk beperken en voorkomen.

Synology gaat daarom vol inzetten op Active Insight. Deze dienst is sinds DSM 7.0 aanwezig binnen het besturingssysteem en richt zich op monitoring en alerting voor servers. Beheerders kunnen binnen Active Insight in één overzicht alle servers zien, inclusief de status, de verbruikte opslagcapaciteit en de CPU- en RAM-belasting. Ook verzamelt het informatie voor het analyseren van hardware, om mogelijke problemen te ontdekken.

In de 7.1-update komen er features bij om inzicht te krijgen in ongebruikelijke inlogtijden en -locaties, ongebruikte accounts die plots weer gebruikt worden en inlogpogingen die mislukken. Ook komt er een optie om in een keer updates uit te voeren voor meerdere locaties. Vooral voor bedrijven met een groot aantal Synology-servers is dit handig.

Backupfunctionaliteit verder uitgebreid

Eén van de populairste toepassingen voor NAS-servers blijft nog altijd het maken van backups. Daar is Synology zich ook van bewust. Het komt in DSM 7.1 daarom met nieuwe features voor Hyper Backup, de oplossing om data te backuppen naar andere locaties. Hyper Backup is bijvoorbeeld nuttig om backups te maken van softwarepakketten en systeeminstellingen. Vanaf DSM 7.1 krijgt deze oplossing een koppeling met Active Insight. Daardoor zijn de taken van Hyper Backup te monitoren. Als er problemen zijn rond Hyper Backup, dan signaleert Active Insight ze. Een probleem kan zijn dat de opgestelde backup-planning niet uitgevoerd wordt. Na constatering van een dergelijk probleem kunnen beheerders snel actie ondernemen, zodat backups niet meer vergeten worden.

De grootste vernieuwing voor het beschermen en herstellen van Synology-servers komt er echter met de optie om DSM volledig te backuppen. Bedrijven kunnen vanaf versie 7.1 een bare-metal backup van het volledige Synology-systeem en alle bijbehorende data maken. Als van deze optie gebruikgemaakt wordt en een (deel van een) NAS-server verloren gaat, dan kan de beheerder het volledige systeem snel herstellen. Dit proces moet geautomatiseerd en zonder handmatig werk verlopen. Hiermee slaat Synology de slag om worst-case scenario’s zo snel mogelijk op te lossen.

Verder komt DSM 7.1 met wat updates voor Active Backup for Business. Bedrijven gebruiken deze toepassing voor het beheren van backup-taken voor fysieke- en virtuele omgevingen, middels een centraal dashboard. Dit moet de beschikbaarheid van data en diensten garanderen. In DSM 7.1 worden hieraan nieuwe bandbreedte-controlemogelijkheden toegevoegd, alsmede uitgebreidere client-triggers.

Surveillance Station 9.0 doet zijn intrede

Andere handige updates in DiskStation Manager richten zich op Surveillance Station. Menig bedrijf gebruikt deze dienst voor bewaking met van hun locaties met behulp van IP-camera’s. AI speelt hierin een grote rol door personen te herkennen en mensenaantallen te tellen. Synology wil deze analysefuncties gelijktijdig met de release DSM 7.1 wat toegankelijker maken voor kleine bedrijfslocaties, zoals compactere winkels. Het zal hiervoor de DVA1622 NVR 2-bay-NAS uitbrengen, waar 16 IP-camera’s op aan te sluiten zijn.

Versie 9.0 van Surveillance Station zal tevens een nieuwe user interface krijgen, die gebruikers snel toegang geeft tot de benodigde tools. Het nieuwe Monitor Center zal hieraan bijdragen door alle belangrijke feeds te centraliseren. Het moet het terugspoelen van camerabeelden en het ontvangen van belangrijke alerts simpeler maken.

Voor bedrijven met meerdere IP-camera’s in hun netwerk, komt Synology ook met wat nieuwe features. Zij kunnen van een betere map-integratie profiteren. Deze integratie maakt het mogelijk om deployments op meerdere locaties efficiënt te monitoren. De nieuwe integratie moet beveiligingsteams helpen binnen enkele secondes te anticiperen op inbraken en andere vervelende scenario’s, door ze te voorzien van nauwkeurige informatie en beeldmateriaal.

Synology wil het met Surveillance Station 9.0 het voor bedrijven ook makkelijker maken om camera’s te onboarden. Hiervoor introduceert het een feature om instellingen te importeren en kopiëren. Volgens de NAS-leverancier maakt de feature het mogelijk om honderden IP-camera’s binnen enkele minuten uit te rollen.

Wat aan de nieuwe Surveillance Station-versie verder opvalt, is de link met de cloud. Een nieuwe C2 Surveillance-dienst laat bedrijven namelijk veilig surveillance-opnames naar de C2 Cloud brengen. Daardoor zullen opnames altijd toegankelijk en beschikbaar zijn. Een dergelijk backup-plan is in meerdere situaties handig, zoals bij het onbedoeld stuk raken van een NAS of diefstal van de NAS.

Aantrekkelijker voor mkb’ers en enterprise organisaties

We zagen Synology met DSM 7.0 grote stappen zetten om het besturingssysteem en NAS-servers aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Een nieuwe interface, verbeterde security, meer beheermogelijkheden en een stevigere positie in de cloud zorgden daar enkele maanden geleden voor.

Nu zien we dat Synology met de eerste grote update van versie 7 wederom focust op deze zaken en verder specialiseert richting het bedrijfsleven. Wat ons betreft een goede zaak om het bedrijfsleven beter te ondersteunen. Wij zijn dan ook benieuwd hoe de voorgenomen plannen daadwerkelijk uitpakken en wat daarna nog op de planning staat.