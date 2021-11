Synology als systeemoplossing voor je bedrijf

Synology wil de systeemoplossing leveren voor het bedrijfsleven. Eén systeem dat kan voorzien in verschillende oplossingen. Of het nou gaat om backups, opslag van projecten, video surveillance, het draaien van virtual machines met kritieke bedrijfsapplicaties of single sign-on: Synology wil aan die basis liggen.

De ambities van Synology zijn duidelijk, het wil een groter marktaandeel in het bedrijfsleven. In een recent interview dat we hadden met Victor Wang, directeur bij Synology in West-Europa, liet hij dit merken. Het bedrijf is zich ervan bewust dat ze groot zijn geworden in de consumentenmarkt en het mkb. Nu wil Synology de stap gaan zetten naar grotere organisaties en zelfs de enterprise markt. Het bedrijf biedt daarvoor een totaaloplossing voor verschillende doeleinden.

Hoe Synology aantrekkelijker wil zijn voor het bedrijfsleven

De afgelopen jaren heeft het bedrijf goed gekeken hoe het een betere partner kan worden voor bedrijven. Een van de dingen die Synology heeft gedaan is eigen harde schijven ontwikkelen. Zowel HDD’s als SSD’s zijn nu onder het Synology-label verkrijgbaar. Je kan nu zelfs een NAS kopen die al is gevuld met opslag. Volgens Synology zijn dit geen standaard whitelabel schijven. Synology heeft deze harde schijven en SSD’s ontwikkeld en geoptimaliseerd voor het gebruik in een NAS. Ook de firmware van de schijven wordt actief door Synology onderhouden en vanuit DSM kan de firmware eenvoudig worden bijgewerkt als er updates beschikbaar zijn.

Synology heeft daarnaast het portfolio van NAS-servers uitgebreid, zodat er voor elk bedrijf wel een passende server te vinden is. Voor het mkb is er nu een ruime keuze in 6-, 8- en 12-bay NAS-servers die in elke kantooromgeving kunnen worden geplaatst. Belangrijke afwegingen bij het kiezen van een model is uiteraard de hoeveelheid opslagcapaciteit, maar ook het doel van de server. Voor het uitvoeren van backup-taken heb je veel opslagcapaciteit nodig, maar niet zozeer rekenkracht. Voor het draaien van een virtual machine binnen de Synology Virtual Machine Manager is wel de nodige rekenkracht nodig.

Een zakelijke NAS voor elk bedrijf

Synology biedt voor zakelijke klanten NAS-servers aan in verschillende prijsklassen en configuraties. Zo zijn er modellen met Intel Celeron-, AMD Ryzen- of Intel Xeon-processoren. Synology kiest op dit moment nog voor Intel Xeon-processoren voor hun high-end modellen. Dat is dan ook zeker aan te raden als je VM’s wil draaien. Verder kan het werkgeheugen worden uitgebreid bij de meer high-end modellen. Voor de meeste kantooromgevingen is de Synology DS1621xs+ een goed functioneel model. Bedrijven die weinig prestaties vereisen, maar vooral veel opslagcapaciteit voor backup-taken, kunnen kijken naar de Synology DS1821+.

Voor de echte powerusers heeft Synology tegenwoordig een breed portfolio aan rack-servers. Zo zijn er de all-flash stations waarbij er enkel SSD’s worden gebruikt en de I/O prestaties een stuk hoger liggen. Op een all-flash station kan data razendsnel worden verwerkt. Ook voert Synology nog steeds de normale rack stations, uiteindelijk kan je met een HDD nog steeds meer capaciteit per dollar krijgen. Tot slot voert Synology de SA-series. Dit zijn scalable servers, waarbij je zeer eenvoudig meerdere modellen aan elkaar kan knopen om meer datacapaciteit en snelheid te creëren. Zo kan je de SA-series gebruiken in combinatie met een datawarehouse. Alle rackservers van Synology zijn voorzien van Intel Xeon processoren.

Ons advies is om niet te bezuinigen op de configuratie, ook al ben je van plan enkel de backup-oplossingen te gebruiken. Mocht je in de toekomst de NAS voor meer toepassingen willen inzetten, dan is het wel zo fijn als er een beetje spierballen inzitten. De DS1621xs+ is dan gewoon een prima model. De AMD-chips zijn niet onaardig, maar simpelweg niet krachtig genoeg voor bijvoorbeeld virtualisatie. De andere configuraties die je bij 2- en 4-bays tegenkomt raden we ten zeerste af. Intel Celeron of ARM gebaseerde chips die Synology hier gebruikt kunnen zich niet meten met de Xeons.

De software maakt de NAS

Uiteindelijk maakt de software de NAS. Sinds de introductie van DSM 7.0 heeft Synology een echte focus op de zakelijke markt. Het bedrijf heeft afscheid genomen van het kinderlijke thema. De visuele interface is nu zakelijk, strak en duidelijk. Daarnaast heeft Synology de focus van zijn ontwikkelaars ook echt naar de zakelijke markt verplaatst.

Backups maken was ooit de primaire taak van een NAS. Inmiddels is het veel meer dan dat, maar Synology heeft die primaire taak wel goed uitgevoerd. Steeds meer toepassingen kan je backuppen met een Synology NAS. Of het nou gaat om pc’s, servers of cloudomgevingen zoals Office 365. Voor elk backuptarget is er wel een oplossing te vinden.

Ook zien we dat Synology veel aandacht steekt in zijn Surveillance-oplossing. Waar je vroeger simpelweg alle camera’s kon opnemen en terugkijken, kan je inmiddels Deep Learning toepassen op de beelden. Zo kan je een “domme” camera gebruiken en die slim maken met een Synology NAS. De NAS analyseert de beelden en kan bijvoorbeeld personen of voertuigen herkennen. Dit kan worden ingezet als inbraakbeveiliging of om mensen te tellen die een gebouw binnenkomen. Het is zelfs mogelijk om gezichtsdetectie te doen zodat actief kan worden gecontroleerd of iemand wel of geen toegang heeft tot een bepaalde locatie.

Het grote voordeel van Synology blijft de eenmalige investering. Voor het maken van backups van bijvoorbeeld Office 365 hoef je geen abonnement af te sluiten. Ook voor het gebruik van Deep Learning binnen Surveillance is geen apart abonnement vereist. Het is een schaalbare en betaalbare oplossing.

De cloud als extensie van je NAS

Synology heeft de afgelopen jaren de eerste stapjes gezet in de cloud. Nu komen de eerste diensten langzaam beschikbaar. Synology lijkt volledig in te zetten op de hybrid cloud-wereld, waarbij bedrijven op hun eigen locatie of in hun eigen datacenter een Synology NAS zullen plaatsen en waarbij de cloud kan fungeren als extensie van die NAS.

Zo is het mogelijk om backups te maken naar de Synology Cloud (C2), zodat je op een extra locatie nog een backup hebt. Daarnaast kan je file shares voor gebruikers ook aanbieden via de C2-cloud, zodat gebruikers over de hele wereld snel toegang hebben tot de bestanden in die share. Verder wil Synology een eigen Active Directory clouddienst lanceren, zodat gebruikersbeheer, cloudauthenticatie en zaken als single sign-on goedkoper worden en bereikbaar voor meer soorten bedrijven.

Verder heeft Synology met Active Insights een cloudtool ontwikkeld om al je verschillende Synology-servers te monitoren en te updaten. Zo hoef je niet langer op elke server apart in te loggen. Daarnaast kan je veel sneller schakelen als er problemen zijn met een server. Of als je snel een overzicht wil van de capaciteit en prestaties van al je servers.

Klanten overtuigen

In onze gesprekken met Synology merken we dat ze een realistisch beeld hebben van de markt. Ze snappen dat ze niet zomaar kunnen doorbreken in de zakelijke markt. Voor elke klant zullen ze hun best moeten doen om die te overtuigen. Synology focust zich nu vooral op industrieën waar ze het goed doen, omdat ze daar eenvoudiger klanten kunnen overtuigen. Denk aan het onderwijs en overheidsinstanties zoals de gezondheidszorg.

Uiteindelijk gelooft Synology erin dat het complete systeem het sterkste argument is. Doordat Synology zowel de hardware als de software levert kan je een optimaal systeem bieden. Dat onderscheidt Synology uiteindelijk ook van de vele andere storage vendoren in de markt: het eigen uitgebreide software-platform.