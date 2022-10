GRAID Technology biedt met standaard workstation NVIDIA videokaarten een razendsnelle RAID-kaart voor enterprise SSD’s. Door andere software-drivers te gebruiken is de NVIDIA GPU geen videokaart meer, maar een RAID-kaart. De producten van GRAID dragen de naam SupremeRAID. Je krijgt hiermee een RAID-array met NVMe flashopslag tot je beschikking. De prestaties gaan vervolgens ook omhoog en niet omlaag, zoals bij veel andere RAID-oplossingen voor SSD’s.

GRAID Technology heeft met een betaalbare NVIDIA workstation videokaart een zeer aantrekkelijke RAID-oplossing ontwikkeld. Ze hebben simpelweg de drivers vervangen waardoor de GPU geen videokaart meer is maar een RAID-controller. De gekozen videokaart moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet deze passen in een 1u server, van goede kwaliteit zijn en voldoende performance bieden.

Wat biedt GRAID Technology op dit moment?

Op dit moment biedt GRAID Technology SupremeRAID aan in twee versies, dit is een PCIe Gen 3 of 4 insteekkaart die in staat is om SSD’s in RAID te laten draaien met extreem hoge prestaties. Het betreft de SupremeRAID SR-1000 en de SupremeRAID SR-1010. Er komen enorm veel NVMe SSD’s op de markt, ook voor datacenters, maar die in RAID laten draaien is onmogelijk zonder prestatieverlies. Dit gebeurt tegenwoordig namelijk vooral softwarematig via de CPU, maar je RAID-configuratie concurreert dan met je applicatieworkloads voor CPU-cycles. Broadcom heeft wel een hardwarematige-oplossing, maar die was origineel ontwikkeld voor HDD’s en zorgt dus voor prestatieverlies.

Bij GRAID Technology neemt de performance juist toe. Doordat de SupremeRAID-kaart beschikt over een krachtige GPU en kan RIAD bieden zonder de CPU te belasten. SupremeRAID ondersteunt RAID 0, 1, 5, 6 en 10, waarmee bedrijven hun favoriete RAID-modus kunnen kiezen. In totaal is er op dit moment ondersteuning voor 32 drives, maar de gebruikte videokaarten zitten nog lang niet aan hun maximale capaciteit, ongeveer op de helft op dit moment. Het limiet van 32 drives is puur een softwarematige limiet die eenvoudig kan worden verhoogd.

SupremeRAID ondersteunt U.2, M.2, AIC NVMe insteekkaarten, maar ook SSD’s via NVMe over Fabric. De snelheid van SupremeRAID ligt ruim boven de snelheid van traditionele raid-kaarten. Een RAID-kaart die ontworpen is voor HDD’s kan simpelweg niet concurreren met deze oplossing.

Overzicht

Naam GRAID Technology Opgericht 2020 Industrie Hardware, software, Datacenter Locatie San Francisco Bay Area, Silicon Valley Werknemers 11 – 50 Oprichter(s) Leander Yu Venture Capital 17,5 miljoen dollar

Wat is het onderscheidend vermogen?

GRAID Technology maakt van een normale eenvoudige NVIDIA videokaart een supersnelle RAID-controller. De software-drivers en AI-algoritmes zijn exceptioneel. Ze weten de maximale performance uit SSD’s te halen, maar ook performance toe te voegen door meerdere SSD in één RAID Array te gebruiken. Allemaal zonder de CPU te belasten.

Traditional RAID SupremeRAID

Waar bij traditionele RAID-configuraties de disks aan de RAID-kaart worden aangesloten, gebeurd dat in dit geval gewoon direct op het moederbord. De videokaart zit in een PCIe interface en stuurt het hele RAID-proces vanaf de zijkant aan. De data gaat direct van de SSD’s naar de applicaties bij het lezen, maar bij het schrijven gaat het wel langs de SupremeRAID GPU. Dit is een zeer technologische ontwikkeling. Hoewel niet alle data langs de GPU gaan, gaan wel alle commando’s naar de GPU, de GPU vertelt de SSD’s waar welke data vervolgens heen moet.

Waar ligt de focus?

Het uitbouwen van de partnerships met grote merken. Zo zijn ze in gesprek met partijen als Lenovo en Dell Technologies om hun product ook beschikbaar te maken in oplossingen van deze bedrijven. Daarnaast is Intel druk bezig met zijn eigen GPU’s, de bedoeling is dat GRAID Technology zijn technologie gaat porten naar Intel, zodat de technologie ook beschikbaar komt met Intel GPU’s.

Met AMD zijn ook gesprekken, maar die willen alleen grote videokaarten doen met veel meer performance. Dat zou op termijn mogelijk interessant kunnen zijn voor HPC.

Verder komt er volgend jaar PCI Gen5 aan, dat vereist een nieuwe videokaart met nieuwe drivers om de performance en capaciteit te verbeteren. Het is nog moeilijk te voorspellen wat dit gaat opleveren, want de bandbreedte wordt weliswaar groter, maar op dit moment zit GRAID TEchnology nog niet op de maximale capaciteit van de GPU’s. Bij de stap van PCI Gen3 naar Gen4 leverde het wel een performance boost op.

Wat doen ze in Europa?

De SupremeRAID kaarten van GRAID Technology zijn al beschikbaar in Europa. ARROW is de distributeur in Europa en zorgt voor brede beschikbaarheid. De focus ligt op dit moment nog op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf hoopt binnenkort partners in Nederland en België op te tekenen.