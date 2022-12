De hybrid cloud is uitgegroeid tot een topkeuze als het gaat om het inrichten van infrastructuur en IT-diensten. Het cloudmodel kan organisaties immers de flexibiliteit bieden om aan te passen aan nieuwe situaties. Tegelijkertijd wordt het IT-ecosysteem groter en complexer, iets wat om een nieuwe kijk op het beheer van hybrid cloud vraagt. Daar wil Micro Focus in helpen met zijn oplossing HCMX.

Recentelijk heeft analistenbureau Research in Action (RIA) een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin Micro Focus wordt gepositioneerd als één van de sleutelspelers voor hybrid cloud service management-oplossingen. Het maakte ons nieuwsgierig om eens wat verder naar de benadering van Micro Focus te kijken.

RIA keek naar vier subonderwerpen rond hybrid cloud: discovery and mapping solutions, infrastructure management solutions, service management solutions en cost management solutions. Reden dat Micro Focus het onderzoek met trots deelt is dat de IT-leverancier uitgeroepen is tot winnaar in de hybrid cloud service management-categorie, omdat het “wereldwijde organisaties mogelijk maakt te veranderen in een digitale business”.

Hybrid cloud is de standaard, maar ook complex

Die beloning kan goed uitpakken voor Micro Focus, want het onderzoek van RIA stelt vast dat een meerderheid van de enterprise organisaties een mix van private- en public cloudinfrastructuur en IT-diensten gebruikt. Voor de provisioning, monitoring en het beheer van de resources en omgevingen zijn uiteindelijk Hybrid Cloud Management-oplossingen nodig. “Het gebruik van hybrid clouds door enterprises wereldwijd is de afgelopen jaren vermenigvuldigd. Hoewel meer dan 90 procent van enterprises wereldwijd vandaag de dag hybrid clouds gebruikt, heeft meer dan 40 procent van de bedrijven geen Hybrid Cloud Management-oplossingen in productief gebruik”, aldus RIA.

Volgens het analistenbureau gaat er wel snel verandering optreden. Het verwacht dat volgend jaar nog maar 3 procent van de multinationals geen Hybrid Cloud Management-oplossingen gebruikt. Op basis van de omvang van het bedrijf, de regio en de sector zullen organisaties oplossingen omarmen voor Infrastructure Management en/of Service Management.

Zulke oplossingen zullen nodig zijn om van de hybrid cloud een succes te maken. De hybrid cloud biedt weliswaar voordelen, maar veroorzaakt ook complexiteit. Workloads en applicaties verplaatsen zich naar de cloud, maar tegelijkertijd blijven bedrijven bijvoorbeeld legacy servers en databases gebruiken. Door het versplinterde landschap kan het overzicht complex worden. Het is lastig en kost veel tijd services te deployen over de verspreide infrastructuur. Ook staat IT onder druk om in de hybride wereld veel en snel te leveren, zonder daarbij governance uit het oog te verliezen.

OPTIC helpt bedrijven en IT vooruit

Volgens RIA heeft Micro Focus het aanpakken van dergelijke uitdagingen recent centraal gezet in zijn productontwikkeling. Vorig jaar evolueerde het zijn ITOM-platform, gebruikt voor het installeren en updaten van Micro Focus-oplossingen, tot het OPTIC-platform (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud). Aan ITOM werden door de jaren heen updates toegevoegd voor het verenigen van identity management, single-sign on, container management en integratiemogelijkheden. Vervolgens werd er een schep bovenop gedaan met extra focus op data en analytics, automation, discovery en user experience. HCMX (Hybrid Cloud Management X) deed zijn introductie, dat veel kan betekenen voor het beheren van hybride omgevingen en cruciaal is in de evolutie tot OPTIC.

Door de forse uitbreidingen besloot Micro Focus voortaan over OPTIC te spreken. RIA noemt OPTIC “een significante stap vooruit voor het volgende hoofdstuk digitale transformatie, die enterprises nodig hebben in de business en IT-teams”. Wat OPTIC hiervoor doet is het bieden van een hoop automatisering, zodat bedrijven sneller services kunnen introduceren. Het maakt gebruik van open, composable REST API’s en een set connectoren. Bedrijven hoeven daardoor geen waardevolle systemen meer te vervangen om alles goed te laten werken. Micro Focus wil het makkelijk houden om de oplossingen te blijven gebruiken door de volgende opties te bieden:

Unified process automation – in combinatie met best practices zorgt het ervoor dat de productiviteit verbetert zonder dat aangepaste code nodig is;

Discovery- en topology mapping – voor efficiënt beheer van cloud- en on premises-omgevingen, op basis van huidige configuraties;

Een interface voor user self-service – in combinatie met slimme virtuele agents moet het de frustratie van gebruikers verminderen en tegelijkertijd de reactietijd versnellen;

Flexibele deployment-opties – zowel in de cloud, containers, as a service of on-premises, inclusief de mogelijkheid om op basis van behoefte te wisselen.

OPTIC is uiteindelijk gemaakt om cloud discovery, -monitoring, -beheer en -governance te combineren met de on-premises strategieën van bedrijven. Zij kunnen waarborgen en policies voor de kosten van de hybride omgevingen opstellen via het platform. Het is mogelijk om performance- en availability management voor alle applicaties en infrastructuur te verenigen.

RIA prijst ook het feit dat OPTIC gebruik van AI stimuleert. OPTIC laat IT’ers data uit de tools in IT-omgevingen begrijpen. Hiervoor ontwikkelde Micro Focus algoritmes om de gegevens uit de verschillende bronnen te analyseren.

HCMX gooit hoge ogen

Wanneer je wat verder naar de capaciteiten van Micro Focus voor service management kijkt, dan valt vooral de op maat gemaakte oplossing HCMX op. Deze oplossing pakt in feite drie cloud management-gerelateerde zaken aan. De eerste pijler noemt het bedrijf ‘fulfillment orchestration’. HCMX biedt binnen deze pijler aanpasbare service designs, die het mogelijk maken verschillende soorten verzoeken aan IT te automatiseren. Een orkestratie-engine zorgt voor de deployment, zodat service delivery sneller verloopt. De engine kan ook lifecycle management en change request-acties orkestreren. De automatisering van taken is aanpasbaar. HCMX biedt daarvoor 8000 operation workflows, die veel handmatig werk over kunnen nemen.

De tweede pijler is ‘consumption simplification’, die gebruikers eenvoudiger multiclouddiensten laat gebruiken via een portaal. In een self-service catalog moeten alle diensten beschikbaar zijn, ook die van externe leveranciers. Als gebruikers hulp nodig hebben kunnen ze gebruikmaken van AI-gebaseerde zoekopdrachten en slimme virtuele agents.

Tot slot is er nog ‘governance enforcement’. HCMX maakt het mogelijk om regels voor governance in te stellen, voor het naleven van compliance en het optimaliseren van kosten. De regels activeren automatisch workflows op basis van wat de gebruiker geconfigureerd heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te definiëren welke medewerkers de verschillende onderdelen van een verzoek moeten goedkeuren. Ook kan HCMX gebruikt worden voor het optimaliseren van cloudgebruik. Dashboards geven inzicht in de uitgaven van iedere afdeling. Daarnaast komt HCMX met aanbevelingen om de kosten terug te brengen.

Klaar voor de toekomst

RIA stelt uiteindelijk vast dat Micro Focus een breed portfolio en goede integraties tussen de eigen producten en domeinspecifieke oplossingen heeft. Het maakt Micro Focus een “uitstekende partner voor alle wereldwijde enterprises op weg naar digitale business transformatie”. Het analistenbureau verwacht dan ook dat Micro Focus een van de belangrijkere marktleiders voor hybrid cloud management blijft.

