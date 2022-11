Amazon Web Services organiseert deze week zijn jaarlijkse re:Invent conferentie. Tijdens deze conferentie toont AWS zijn innovaties voor zijn cloudoplossingen. Tijdens de openingskeynote van Adam Selipsky, de CEO Van AWS, was het vooral veel machtsvertoon, waarin het bedrijf aantoont toch echt de marktleider te zijn. Er was echter ook een grote aankondiging, helemaal aan het eind.

Officieel was er maandagavond (lokale tijd in Las Vegas) al een openingskeynote. Daarin werden enkele chipinnovaties uit de doeken gedaan. Toch zien wij de keynote van Selipsky als de echte opener. Hier wordt het algemene verhaal gebracht en de algehele innovaties van AWS.

AWS re:Invent is overigens terug van weggeweest, vorig jaar gooide COVID nog roet in het eten en was het aantal deelnemers vele malen lager. Nu zijn er 50.000 mensen aanwezig in Las Vegas om re:Invent bij te wonen. Ook zijn er online nog 300.000 registraties van klanten en partners die het event deels virtueel bijwonen. Daarnaast weet Selipsky even later te melden dat AWS de meest populaire cloud is onder unicorns. Unicorns zijn startups die meer waard zijn dan 1 miljard dollar. Volgens Selipsky zijn er nu meer dan 1000 unicorns wereldwijd en 84% daarvan kiest voor AWS.

Klantsucces op AWS

Selipsky trapt af met het noemen van enkele klanten die innoveren met behulp van AWS. Zo ontwikkelt de BMW Group zijn elektrische auto platform met behulp van AWS. Daarnaast heeft de NASDAQ zijn matching engine naar AWS verplaatst om nog sneller orders te verwerken op de beurs. Ook heeft AWS de grootste Oekraïense bank geholpen met hun transitie naar de cloud. PrivatBank slaagde erin om in 45 dagen zijn volledige infrastructuur naar AWS te brengen inclusief 4 petabytes aan klantdata.

Sustainability hoog op de agenda

Om sustainability kan je als organisatie niet meer heen. Bij AWS hebben ze hun doelstellingen dan ook verstevigd. In 2025 wil het bedrijf volledig gebruikmaken van hernieuwbare energie. Om dit mogelijk te maken zijn ze op dit moment de grootste opkoper van hernieuwbare energie. AWS bouwt dus niet zozeer zelf windmolenparken of zonneparken, maar koopt de opbrengt uit dit soort parken op, om zo snel mogelijk dit doel te bereiken. Klimaatneutraal wil het bedrijf in 2040 zijn, ter vergelijking, Google Cloud wil dat in 2030 zijn.

AWS gebruikt tientallen miljarden liters aan (drink-)water

Ook op het gebied van watermanagement is AWS aan het investeren. Op dit moment verbruikt AWS nog 0,25 liter per kWh, het industrie gemiddelde ligt volgens AWS op 1,8 liter per kWh. In 2030 wil het bedrijf meer water teruggeven aan de gemeenschap dan dat het verbruikt. Dat gaat nog een hele klus worden, want AWS heeft honderden datacenters wereldwijd, slechts 20 daarvan maken tot op heden gebruik van gerecycled water. Wel kunnen die datacenters jaarlijks al 2,4 miljard liter aan water terugleveren aan de gemeenschap. Bijvoorbeeld aan boeren om het land te sproeien. Dat betekent ook dat AWS nog tientallen miljarden liters aan water kan besparen de komende jaren. Niet al dat water is overigens drinkwater, het kan ook uit rivieren, de zee of van industrieën komen. Er zullen echter ook flink wat liters drinkwater gebruikt worden, daar kan je niet omheen.

Het waterverbruik van datacenters is in Nederland al eens aangekaart in de politiek, maar wereldwijd is het verbruik van (drink-)water door datacenters een groot maar vooral onbekend probleem. Dat AWS nu al begonnen is met het besparen, recyclen en terugleveren van water is een goede zaak, maar enige dwang om alle grote datacenterspeler hiertoe te dwingen zou geen kwaad kunnen.

Cloud helpt met kosten besparing?

Om als organisatie volledig cloud-only te gaan is best lastig. Voor het MKB kan dit prima werken, maar voor enterprise-organisaties betekent het in de meeste gevallen dat het flink wat geld kost. De algemene conclusie is toch wel dat het duurder is dan kiezen voor een hybrid cloud strategie, waarbij je als organisatie eigen datacenters of colocatie hebt, naast je cloudinfrastructuur. Selipsky noemde enkele voorbeelden van bedrijven die juist goedkoper uit zijn in de cloud. Volgens hem heeft Carrier 40% aan kosten bespaard door naar de AWS cloud te migreren. Gulead bespaarde 60 miljoen dollar, Agco heeft 78% lagere kosten in de cloud. We zijn vooral benieuwd naar de specificaties van deze klanten, want die kregen we niet.

Een ander voorbeeld dat wel eenvoudig verklaarbaar is, is Airbnb. Dat bedrijf wist tijdens COVID zo’n 63,5 miljoen dollar per jaar te besparen. Airbnb draait volledig in de cloud en had veel minder activiteit op de website omdat vakanties even geen optie waren. Zij konden de website dus in de lucht houden met veel minder infrastructuur. In de cloud kan je eenvoudiger afschalen dan in je eigen datacenter.

Machtsvertoon rondom data

Selipsky begon hierna snel met het machtsvertoon van een marktleider. Zo spreekt hij over de data-explosie waarin we ons momenteel bevinden. Organisaties hebben een steeds grotere focus op data, data-analyses en het beschikbaar maken van de data.

Voorbeelden hiervan die hij noemt zijn Pinterest met 1 exabyte aan data, de Expedia Group die 600 miljard aan AI voorspellingen per jaar doet of Samsung dat met zijn 1,1 miljard klanten goed is voor 80.000 gebruiker requests per seconde op de AWS cloud.

Vervolgens spreekt hij over het hebben van de juiste tools, integraties, governance en inzichten. Voor elk van deze categorieën toont hij vervolgens nieuwe oplossingen of features.

Databases

Amazon Aurora komt voorbij, de meest succesvolle cloud database. Vijf keer sneller dan MySQL en drie keer sneller dan PostgreSQL, maar volgens hem belangrijker nog, tegen 1/10 van de kosten van een commerciële database. Hierbij wordt waarschijnlijk vooral de vergelijking gelegd met de Oracle Autonomous Database.

Vervolgens spreekt hij over integraties met Amazon Redshift, de Amazon Cloud data warehouse. Je kan nu Amazon Aurora tabellen en kolommen eenvoudig verplaatsen naar Amazon Redshift om direct analyses te kunnen doen. Hetzelfde geldt voor Apache Spark. Amazon stelt dat ze de afgelopen jaren ervoor hebben gezorgd dat Apache Spark het beste draait op AWS. Maar nu bieden ze ook de mogelijkheid om Apache Spark data in een paar klikken over te hevelen naar Amazon RedShift. Wederom om data binnen enkele seconde beschikbaar te maken voor analyses. Dit past binnen de zero ETL doelstelling van AWS. Daarmee bedoelen ze het verzamelen (extract), verplaatsen (transfer) en laden (load) van data in realtime.

Serverless OpenSearch

Vervolgens wordt nog even een nieuwe database service aangekondigd. De serverless OpenSearch Service. OpenSearch is de Amazon afsplitsing (fork) van ElasticSearch. Die wordt nu ook serverless aangeboden, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de onderliggende infrastructuur.

Amazon SageMaker

Uiteraard kan onder het kopje tools en integraties SageMaker niet ontbreken. Met Amazon SageMaker heeft Amazon het grootste AI developmentplatform in handen. Inmiddels gebruiken meer dan 10.000 klanten Sagemaker om AI-modellen te ontwikkelen en te trainen met miljarden parameters. Selipsky benadrukt de ondersteuning voor TensorFlow, PyTorch en MXNet, maar ook SageMaker Studio, de allereerste IDE voor machine learning. Volgens Selipsky krijgen we morgen de nodige aankondigingen rondom Sagemaker te horen. Wordt vervolgd, dus.

Amazon biedt governance tool met Amazon DataZone

Met Amazon DataZone biedt AWS nu een tool waarin je data van je organisatie kan vastleggen in een catalogus. Dit biedt aan de ene kant een stukje governance en compliance, als alle data is vastgelegd in een dergelijke tool. Aan de andere kant biedt het de mogelijkheid om data inzichtelijk te maken voor collega’s. Als er andere projecten zijn waarbij dergelijke data bruikbaar kan zijn, dan kunnen andere afdelingen of personen toegang vragen tot die data. Of kan de data gedeeld worden met bepaalde applicaties. Op die manier hou je als organisatie niet alleen bij welke data je hebt, maar ook wie er toegang toe heeft. Alle data is eenvoudig via een webportal inzichtelijk te maken. Daarnaast beschikt Amazon Datazone ook over API’s, zodat andere applicaties makkelijker kunnen integreren met bepaalde datasets.

Amazon Security Lake

Recent is er een Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) opgesteld. Een framework hoe security data moet worden opgeslagen. Veel grote securityspelers hebben zich hierbij aangesloten, waaronder AWS, Broadcom, Crowdstrike, IBM, Palo Alto Networks, Okta, Rapid7, Salesforce, Splunk, Sumo Logic, Tanium, Trend Micro en Zscaler.

Hier maakt AWS meteen dankbaar gebruik van met de introductie van het Amazon Security Lake. Een oplossing waarin je al je organisaties security data kan samenbrengen in één data lake. Security-oplossingen kunnen direct verbinden met dit data lake om data eraan toe te voegen, maar ook om data analyses te doen op data die ze niet zelf verzameld hebben. AWS biedt daarnaast ook de nodige eigen analyse tools om al die security data te analyseren. Op die manier kunnen patronen worden ontdekt tussen data uit firewall logs van Cisco of Palo Alto Networks met authenticatie logs van Okta of security threat data van bijvoorbeeld SentinelOne.

Machtsvertoon rondom compute

Na het verhaal over data gaat Selipsky verder met compute, want inmiddels mag duidelijk zijn dat Amazon een grote speler aan het worden is in datacenterchips. AWS beschikt inmiddels over krachtige chips voor generieke workloads, maar ook over specialistische chips foor machine learning.

Selipsky stelt dat AWS inmiddels meer dan 600 verschillende compute opties biedt met EC2. We krijgen een korte geschiedenisles over de ontwikkeling van AWS Nitro. Dit is de infrastructuurchip van AWS die gebruikt wordt bij elke EC2-instance, Nitro verzorgt de hypervisor, de netwerk- en storagecontroller, maar ook enkele security-oplossingen en een stukje monitoring. Door dit allemaal door een aparte chip te laten doen, heeft het geen negatieve impact op de CPU waarop de workloads van de klant draaien. Daarnaast draait de hypervisor volledig gescheiden van de klantomgeving, wat een stuk veiliger is.

Selipsky stelt dat AWS met Graviton 3 opnieuw veel succes heeft geboekt. Deze chip was 25 procent sneller dan zijn voorganger, maar inmiddels hebben de Graviton chips zich ook echt bewezen. Organisaties waren in het begin nog huiverig om over te stappen van de bekende Intel-chips naar AWS, maar dat is voorbij. Zeker nu klanten zeer snel 20 procent aan kosten kunnen besparen door EC2 instances om te wisselen naar Graviton 3 aangedreven instances.

Lees ook: AWS vervangt steeds meer Intel Xeon-chips met zelfgemaakte ARM-chips

Ook voor machine learning kan je niet meer om de eigen Amazon chips heen. Het bedrijf heeft twee verschillende chip-series voor machine learning. Aan de ene kant zijn er de Tranium-chips, om machine learning-modellen te trainen, aan de andere kant zijn er de Inferentia-chips, die worden gebruikt om voorspellingen te doen op basis van AI-modellen. Volgens Selipsky heeft de Trn1-instance 50 procent lagere kosten voor het trainen van ML-modellen. De Inf1-instance heeft op zijn beurt 70 procent lagere kosten per voorspelling.

Als voorbeeld wordt Qualtrics aangehaald. Dat bedrijf analyseert data op basis van enquetes, social media en gebruikersfeedback. Zij hebben zo’n 40 procent aan kosten bespaard door over te stappen op de ML-chips van AWS.

Om dit kracht bij te zetten introduceert AWS nu de Inf2 instance, die biedt een 4x hogere throughput met 1/10 van de latency ten opzichte van zijn voorganger.

AWS zet in op chips voor high performance computing

Ook op het gebied van high performance computing wil AWS een grotere stempel drukken. Het bood met de Hpc6a instance al de mogelijkheid om HPC-workloads op AWS te draaien. Deze wordt aangedreven door een AMD Epyc-chip uit de derde generatie. Voor veel organisaties is deze instance vooral interessant omdat die op x86 is gebaseerd.

Voor organisaties die HPC workloads hebben en niet vastzitten aan x86, komt er een instance die gebaseerd is op de Graviton 3. In de Hpc7g instance zit een Gravition 3e-chip. Daarnaast introduceert AWS ook nog de Hpc6id, dit is een instance die de beste prijs/performance biedt voor data en geheugen intensieve HPC workloads. Die is ook per direct beschikbaar.

AWS had met Amazon Contact Center al een eerste eigen business applicatie die de wereld van Contact Centers flink heeft veranderd. Met Amazon Contact Center kan je zeer eenvoudig een contact center opbouwen en overal ter wereld inzetten. Zeker aan het begin van de COVID-pandemie zijn veel bedrijven overgestapt op Amazon Contact Center omdat ze binnen 24 uur duizenden call center agents vanuit huis moesten laten werken. Die oplossing wordt nu ook uitgebreid met de nodige extra features.

Een van de nieuwe features is een forecasting module, zodat organisaties betere planningen kunnen maken voor de piekmomenten van de dag. Ook komt er een module om de prestaties van de agents beter te monitoren. De belangrijkste aankondiging voor Contact Center is wat ons betreft de nieuwe Agent Workspace. Dit is een nieuwe gebruikersinterface waarin agent stap-voor-stap acties krijgen voorgeschoteld om klanten beter te kunnen helpen. Dit zal ongetwijfeld weer integreren met een interne knowledge base. Selipsky ging hier nog niet heel diep op in.

AWS Supply Chain is misschien wel de belangrijkste aankondiging

Volgens Selipsky heeft AWS al heel vaak de vraag gekregen van klanten of ze de oplossingen en kennis die Amazon heeft van supply chain processen niet konden combineren met AWS. Amazon is een van de grootste online retailers en heeft daarmee enorm veel kennis van de supply chain. Aan die vraagt wordt nu antwoord gegeven met AWS Supply Chain. Een nieuwe cloudapplicatie die de supply chain van menig organisatie kan optimaliseren.

AWS heeft automatische integratie ingebakken met onder meer SAP ECC, SAP S/4HANA, AWS S3, of via een EDI-connector. Je kan in een paar klikken AWS Supply Chain integreren met deze bekende ERP-oplossingen of andere ERP-systemen. Selipsky stelt dat AWS machine learning gebruikt om die koppelingen te leggen, zodat je als bedrijf niet zelf alle databasevelden hoeft te selecteren en te koppelen.

AWS Supply Chain biedt een zeer overzichtelijke webinterface waarin je al je locaties en hun bijbehorende voorraad kan zien. Je kan ook direct via chat communiceren met de voorraadbeheerders per locatie mocht dat nodig zijn. Het meeste is echter geautomatiseerd via machine learning. Zo kan je direct zien waar een tekort of juist veel te veel voorraad is. AWS Supply Chain kan ook direct voorstellen doen om bepaalde voorraad te verplaatsen zodat het beter verdeeld is over de verschillende locaties. Hierbij houdt het ook rekening met de afstanden tussen de verschillende locaties.

Het doel van AWS Supply Chain is vooral het verkleinen van risico’s en kosten te verlagen. Het biedt een zeer overzichtelijk beeld van je voorraad. Selipsky stelt ook meteen dat dit pas het begin is van AWS Supply Chain en dat het product nog veel nieuwe features zal krijgen in de toekomst. Organisaties kunnen eenvoudig instappen op AWS Supply Chain, het bedrijf werkt niet met grote licentiekosten vooraf.

Conclusie

Alles bij elkaar heeft AWS in twee uur tijd fors wat nieuwe oplossingen geïntroduceerd. Veel bestaande oplossingen zijn uitgebreid, maar wat het bedrijf toch vooral achterlaat is een indruk van dominantie en macht op de IT-industrie. Het is qua marktaandeel wereldwijd marktleider in de cloud, maar technologisch waarschijnlijk ook. Aan de ene kant maakt dat AWS erg interessant, aan de andere kant misschien ook wel wat te machtig. Voor Microsoft en Google is er in elk geval weer werk aan de winkel om ze bij te houden.