HPE verandert in een cloudspeler, met HPE GreenLake als Poolster. Alle innovatie die het doet, vindt plaats in dat platform. Maar wat is het? En waarom is het belangrijk?

Over wat HPE GreenLake nu precies is bestaat her en der nog wel eens wat verwarring. Dat is op zich ook niet zo vreemd, want het is een platform dat sinds de introductie in 2018 continu in beweging is geweest. Het begon allemaal met de visie van CEO Antonio Neri uit 2018, dat de toekomst hybride zou zijn. Om HPE en de klanten van HPE hiervoor klaar te stomen, werd HPE GreenLake in de markt gezet. Dat platform is in de afgelopen vijf jaar gestaag uitgebouwd tot wat het nu is. En het zal in de komende jaren nog een stuk verder uitgebouwd worden. We zullen ons in dit artikel bezighouden met hoe HPE GreenLake positioneert en wat de mogelijkheden ervan globaal zijn voor klanten.

Relatief bescheiden, maar met veel toekomst

HPE GreenLake is klein begonnen in 2018, maar het gaat onvermijdelijk heel groot worden, want HPE legt er zelf heel veel nadruk op. Tijdens HPE Discover Europe waar we enkele maanden geleden bij waren, ging het vrijwel uitsluitend over HPE GreenLake. Daar tekenden we ook de volgende quote op van Neri: “HPE GreenLake is zonder enige twijfel onze Poolster, dat is waar we al onze innovatie op zullen richten.” Heel veel duidelijker wordt het niet. Recent was er in Nederland ook nog de HPE GreenLake Day, dus ook hier lokaal heeft het veel aandacht. Op zich is dat ook niet zo vreemd, want HPE GreenLake is in de basis een Nederlandse uitvinding. Dat is toch een mooie bijkomstigheid wat ons betreft.

HPE GreenLake is inmiddels op dit moment zonder meer al een gezond bedrijfsonderdeel. Er zijn inmiddels al zo’n twee miljoen apparaten en ongeveer een exabyte (oftewel een miljard gigabyte) aan data onder beheer van HPE GreenLake wereldwijd. Dit is verspreid over 70 diensten die vanuit HPE GreenLake aangeboden worden.

HPE is dermate overtuigd van de meerwaarde die HPE GreenLake biedt aan klanten, dat het platform inmiddels als op zichzelf staand merk in de markt wordt gezet. Naast HPE is er nu ook HPE GreenLake. Het concept van één geïntegreerd platform, één gebruikerservaring wordt dus ondergebracht bij één merk, te weten HPE GreenLake.

Niet alleen grote pay-as-you-go diensten, maar modulair

Een misverstand over HPE GreenLake dat nog altijd niet uit de wereld is, is dat het hier alleen zou gaan om allesomvattende pay-as-you-go-diensten. Op zich is dit misverstand te begrijpen, omdat HPE zelf in het begin heel sterk inzette op de boodschap dat het alles als een SaaS aan zou gaan bieden via HPE GreenLake. Dat was op zich ook logisch, want HPE wilde van het on-prem-imago af en aantonen dat het ook in de cloudwereld een rol van betekenis kon en kan spelen. Vandaar ook dat klanten in eerste instantie konden aangeven wat ze wilden hebben, waarna HPE dat faciliteerde en de klant volgens een pay-per-use-model afrekende.

De realiteit van een hybride edge-to-cloud architectuur ligt een stuk genuanceerder. Vandaar ook dat het aanbod van HPE GreenLake in de loop van de jaren sterk is uitgebreid. Het biedt allerlei smaken aan, verspreid over een breed spectrum. Het bij dit spectrum vooral om de mate van ontzorging die je als klant wilt hebben. Je kunt bijvoorbeeld VM-as-a-Service afnemen. Daar hoort storage bij, maar ook compute en een virtualisatieplatform. Er zijn echter ook veel klanten die interesse hebben in Storage-as-as-Service. In zo’n geval regelt de klant de rest zelf. Eenzelfde scenario is er voor bijvoorbeeld de edge, waarbij je als klant alleen Access Points-as-a-Service af kunt nemen en de rest van de infrastructuur daar zelf kunt opzetten en beheren.

Het HPE GreenLake-platform

Zoals eerder al aangehaald, bestaat het portfolio van HPE GreenLake uit 70 diensten. Het voert te ver om deze hier allemaal te behandelen uiteraard. In het algemeen vallen deze diensten in vier onderdelen uiteen, die vanzelfsprekend aansluiten bij de edge-to-cloud-visie. Het gaat hierbij om Edge, Data, Cloud en als laatste Security. Dat laatste onderdeel is wellicht niet meteen iets waar je aan denkt als je aan HPE denkt, maar op dat punt is het bedrijf de laatste tijd behoorlijk wat stappen aan het zetten. De recente (voorgenomen) overname van Axis Security is hier een goed voorbeeld van. Dit is ook noodzakelijk, want security speelt over de hele breedte en diepte van de hybride edge-to-cloud-wereld een belangrijke rol.

Met name de pilaren Edge (met onder andere HPE Aruba Networking) en Data (met de compute- en storage-lijnen) zijn de gebieden waarin HPE zich van oudsher heel goed thuis voelt. Het heeft op die vlakken een wereldwijd leidende positie. Binnen de Cloud-pilaar gaat het niet zozeer om het opzetten van een cloudomgeving. Het gaat dan veel meer om het koppelen van clouddiensten aan niet-cloudomgevingen, oftewel de hybride multi-cloud wereld. Een goed voorbeeld is de toevoeging van Amazon EKS Anywhere aan het HPE GreenLake-aanbod. Hiermee is het mogelijk om EKS Kubernetes-clusters on-prem te draaien. HPE haalt hiermee de cloud dus als het ware naar de locatie toe waar de data staat. Dat is een wens die veel organisaties hebben, omdat niet iedere workload in de cloud kan of mag draaien.

Let wel, als we het hebben over dat HPE binnen HPE GreenLake geen cloudomgevingen bouwt, hebben we het over public clouds. Private clouds bouwt het wel degelijk voor klanten. HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise is hier een voorbeeld van. Dat is in principe een volledig door HPE gebouwde private cloud stack, waar geen SI’s bij komen kijken. Dit is een voorbeeld van volledige ontzorging, met ondersteuning voor containers, VM’s en bare metal.

Populaire HPE GreenLake-diensten

Tot slot kijken we nog even naar enkele populaire opties binnen het HPE GreenLake-aanbod. Allereerst is er in ieder geval in onze regio veel belangstelling voor HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, dat we hierboven al hebben besproken. Dat is zeker voor bedrijven van een zekere schaal die eigen datacenters hebben of een deel van een colo-datacenter huren een interessante optie.

Een ander aanbod van HPE GreenLake dat het goed doet is die waarbij klanten alleen de hybrid cloud infrastructuur afnemen. Daarmee bedoelen we dat klanten hierbij van HPE compute en storage afneemt die op elkaar afgestemd zijn, maar dat ze deze in hun eigen netwerk hangen. Als dit eenmaal werkt, doen klanten zelf het beheer van de virtualisatielaag erbovenop.

Een derde populaire dienst is Storage-as-a-Service. Klanten willen steeds vaker ontzorgd worden op dat punt. Ze willen de onderliggende logica niet meer zelf inrichten, maar nog wel zelf bepalen wat ze waar en wanneer aanmaken. Via HPE GreenLake kunnen ze dan zelf de LUN’s aanmaken, deze toe te wijzen aan de verschillende servers. Het verdere beheer doen deze klanten volledig zelf.

Hoeveel wil je zelf doen?

Als we het HPE GreenLake-verhaal van HPE eens op ons in laten werken, dan komen we tot de conclusie dat het een architectuur is die heel krachtig is en heel flexibel. Het doel is om de drie componenten van hybride omgevingen samen te pakken, zonder dat er een lock-in ontstaat. De vraag die een organisatie zich moet stellen als het gaat om deze benadering, is de volgende: Hoeveel willen we zelf doen? Dat is min of meer het startpunt van een HPE GreenLake-reis voor klanten. In de vorige paragraaf hebben we een paar uitersten behandeld, met HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise en Storage-as-a-Service. In het eerste geval is het antwoord op de door ons gestelde vraag ‘vrijwel niets’, in het tweede ‘vrijwel alles’.

Het is uiteraard wel zaak om weloverwogen dit soort stappen te zetten. Dus lees je goed in, doe onderzoek op de website van HPE, maar ook op YouTube staan de nodige filmpjes die je verder op weg kunnen helpen. Intern in de organisaties is het ook goed om te kijken wat er past binnen de cultuur van de organisatie. Als het mogelijk is om mensen vrij te spelen die voorheen technisch en functioneel infrastructuurbeheer deden en zich nu dus bezig kunnen houden met applicatiebeheer, dan kun je als organisatie veel winnen. Het is echter zaak om dit goed te brengen binnen de organisatie. Niet alleen HPE zet stap voor stap en relatief geleidelijk stappen op het edge-to-cloud-traject. Voor klanten geldt een soortgelijk traject.

Richting de toekomst zal HPE GreenLake alleen nog maar breder en dieper gaan qua functionaliteit, producten en diensten. Zo moet er nog het nodige samengevoegd worden binnen de HPE GreenLake Central beheeromgeving en zijn er bijvoorbeeld binnen Storage-as-a-Service nog stappen te zetten op het gebied van object storage. Maar HPE laat al een kleine vijf jaar zien dat het dit soort stappen altijd zet. Het kiest de route van gentle innovation. Dat is een goede zaak, want dan kunnen klanten ook stap voor stap mee.

Lees ook: HPE betreedt AI-markt met HPE GreenLake for Large Language Models