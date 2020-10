Legacy applicaties en infrastructuur migreren naar Nutanix

De interesse van veel bedrijven in een Hyper-Converged Infrastructure (HCI) is inmiddels gewekt. De voordelen ten opzichte van een traditioneel datacenter zijn steeds duidelijker. Toch zijn er vaak nog een hoop vragen. De belangrijkste vraag is doorgaans: hoe zit het met legacy applicaties en infrastructuur, kan je die ook migreren naar een HCI? We vroegen het aan Nutanix.

Als je ervoor kiest je bestaande infrastructuur en applicaties volledig te migreren naar een HCI-oplossing, dan moet kort gezegd alles gevirtualiseerd zijn of gevirtualiseerd worden. Uiteindelijk draait elke toepassing op een HCI als een virtual machine (VM).

In het geval van Nutanix betekent het dat de VM’s op de Acropolis Hypervisor komen te draaien. Daar kan je VM’s op draaien in het AHV-formaat (Nutanix), maar ook in het ESXi-formaat van VMware. Als je zo’n migratie met de hand moet doen, dan is dat redelijk veel werk. Nutanix heeft hierdoor dan ook een product ontwikkeld met de naam Nutanix Move. Met Move kan je de migratie naar een Nutanix HCI-omgeving eenvoudig doen.

Nutanix Move migreert je complete infrastructuur naar Nutanix

Met Nutanix Move heeft het bedrijf een oplossing ontwikkeld die de complexe taken uit handen neemt. Met Nutanix Move kan je bestaande VM’s eenvoudig migreren naar Nutanix. Move pakt de VM’s met daarin de applicaties op en plaatst ze op de HCI. Op dit moment kan Move nog geen bare metal servers virtualiseren en migreren naar de Nutanix HCI. Alles wat al gevirtualiseerd is kan dus wel worden gemigreerd, daarbij maakt het niet uit wat voor applicaties je hebt draaien, of het databases zijn, big data-omgevingen met analytics of development-omgevingen. Ook maakt het niet uit of je VM’s draaien op Hyper-V, ESXi of de Amazon hypervisor.

Nutanix Move kan firewall regels in VM’s, op basis van Windows Firewall of IPtables uitlezen en migreren naar het Nutanix-platform. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bijvoorbeeld on premises Cisco switches of firewalls uit te lezen en die netwerkconfiguraties softwarematig over te nemen. Wel kan Move de MAC-adressen clonen om ervoor te zorgen dat eventuele security regels op basis van MAC-adressen geen roet in het eten gooien.

Uiteindelijk zal je bij een migratie dus altijd bepaalde configuraties met de hand moeten doen, maar dat is eigenlijk bij elke migratie. Je moet je netwerkconfiguratie en security nalopen en op maat maken. IP-adressen veranderen, management poorten wijzigen en mogelijk ook de locatie waar je bepaalde toepassingen hebt draaien. Zeker nu Nutanix sterk inzet op multicloud, kan het voorkomen dat een applicatie gedeeltelijk on-premises en gedeeltelijk in de cloud draait, terwijl die nu volledig on-premises draait. Dat vraagt om de nodige wijzigingen.

Nutanix Era maakt werken met databases veel eenvoudiger

Veel bedrijven hebben ook de nodige databases in gebruik en die migreren naar een HCI is eigenlijk maar een halve oplossing. Een database kan ook gevirtualiseerd prima draaien op een HCI-omgeving, maar bij databases komt over het algemeen wat meer onderhoud kijken. Veel bedrijven hebben aparte database administrators die naast het in de lucht houden van databases, ook zorgen voor het provisionen, clonen, backuppen en beschikbaar maken van databases. Ook zijn er de nodige SLA’s waaraan database beheerders moeten voldoen, zodat een mission critical database in het geval van een storing snel kan worden hersteld of op een alternatieve locatie het werk kan overnemen. Dat verandert met een migratie naar een HCI niet, maar wel met Nutanix Era.

Nutanix Era is een nieuw product van Nutanix waar eigenlijk nog wat te weinig aandacht voor is geweest, want het maakt het werk van de database administrator een stuk eenvoudiger. Vanuit hetzelfde Prism control panel van de HCI kan Era een groot stuk databasemanagement overnemen. De eerder genoemde taken kunnen allemaal worden geautomatiseerd tot een 1-click instelling. De SLA’s kunnen eenvoudig worden gedefinieerd, zoals de recovery tijd en locatie. Ook het draaien van backups en het provisionen kunnen worden geautomatiseerd. Op dit moment kan je gebruikmaken van Microsoft SQL Server, MySQL en PostgreSQL.

Meer database producten onderweg

We hebben begrepen dat dit echter nog maar het begin is. Nutanix schijnt later dit jaar met nog meer database-oplossingen te komen. Gezien de strategie en visie van Nutanix zal dat ongetwijfeld cloud-gebaseerd zijn. Het afgelopen jaar heeft Nutanix stevig geïnvesteerd in zijn multicloud-propositie. Daarin spelen databases nog geen grote rol. Wellicht dat Nutanix straks de mogelijkheid biedt om de Nutanix-omgeving in de cloud te koppelen aan PaaS-databases als Aurora en Big Query.

Hoewel je alles kan migreren naar een HCI, denken wij dat Nutanix nog wel met een beter antwoord moet komen voor de vele SAP- en Oracle-databases die nog in gebruik zijn bij enterprise-organisaties. Je kan die wel gaan virtualiseren, maar dat is geen echte oplossing. Zeker Oracle straft bedrijven min of meer af als ze hun Oracle-databases gaan virtualiseren op andere clouds. De licentieprijs gaat dan fors omhoog, tenzij je voor de Oracle Cloud kiest. Dat wil echter niet iedereen. Databases als die van Oracle en SAP ga je echter ook niet vervangen met MySQL, PostgreSQL of SQL-server. Dan moet je echt gaan kijken naar een degelijke PaaS-oplossing als Aurora, BigQuery of misschien wel Redshift.

Nutanix HCI is ook een alternatief voor de vele fileservers

Een ander populair onderdeel van Nutanix is Nutanix Files. Daar wordt ook veel over gesproken met klanten voorafgaand aan hun migratie. Nutanix Files biedt de mogelijkheid om de opslagservers in de bestaande infrastructuur te vervangen door een opslagomgeving aan te maken binnen het HCI-platform. De Nutanix Files omgeving wordt wederom eenvoudig beheerd vanuit Prism en kan alle bestaande NAS- en fileservers vervangen. Het grote voordeel is dat het vrijwel volledig autonoom werkt en via Prism kan worden beheerd. Bedrijven hebben nu vaak verschillende storage-oplossingen met allemaal hun eigen control panel, waar veel tijd in gaat zitten om te onderhouden. Nutanix Files ondersteunt ook compressie en deduplicatie, waardoor veel opslagruimte kan worden bespaard.

Met Nutanix Mine kan je data ook op een alternatieve locatie opslaan

Veel bedrijven willen waarschijnlijk ook nog hun data backuppen naar een alternatieve locatie. Hier ontstaat er de zekerheid dat als er iets gruwelijk misgaat, data ook nog op een alternatieve locatie is veiliggesteld. Hiervoor heeft Nutanix een product ontwikkeld met de naam Mine. Hiermee kan je alle data op je HCI beveiligen. Mine kent vele integraties met bestaande backup-oplossingen van bekende leveranciers. Zo kan Mine samenwerken met Commvault, Veeam en Veritas. De backup-leveranciers hebben allemaal integraties ontwikkeld voor Prism, zodat alles binnen één control panel toegankelijk blijft. Met zoveel backup-partners zijn er ook legio’s locaties waar je de data heen kan kopiëren.

Nutanix biedt overigens ook zelf een volledig oplossing met eigen cloud bundels vanuit datacenters in Londen en Frankfurt. Dat kan interessant zijn voor partijen die nog geen klant zijn bij een backup-leverancier.

Tijdsbestek van migratie

We vroegen Nutanix ook naar hoelang het duurt om de infrastructuur van een bedrijf te migreren naar een HCI. Dat het eenvoudig kan met Nutanix Move is mooi meegenomen, maar waar moeten we precies aan denken.

Nutanix zegt dat dit lastig is in te schatten omdat het afhankelijk is van hoe de HCI-omgeving eruit moet komen te zien, over hoeveel locaties het gaat en of er tijdsbepalende factoren zijn. Bij tijdsbepalende factoren moet je denken aan locaties met weinig bandbreedte of mission critical applicaties waarvoor echt een tijdsvenster gepland moet worden voor de migratie. Daarnaast zal er ook wat configuratie moeten gebeuren als je bijvoorbeeld de nodige fileservers wenst te vervangen. Je zal ook dan een backup-policy willen definiëren. Ook is het afhankelijk van of alles al gevirtualiseerd is, of dat er ook nog fysieke servers zijn zonder virtualisatie waarvan de applicaties ook moeten worden gemigreerd.

De migratie zelf stelt volgens Nutanix niks voor. Dat is over het algemeen binnen een dag gebeurd. Uiteindelijk is de vraag meer hoeveel configuratie er handmatig moet gebeuren. Nutanix zegt ook dat het mogelijk is om een migratie goed te testen voordat die definitief wordt gemigreerd. Het is over het algemeen maximaal een paar dagen werk en geen weken of maandenplanning, zoals je weleens ziet bij andere migratietrajecten.

Contacten met cloudspelers

Nutanix stelt overigens dat er nog wel een andere factor is die vaak wat tijd kost. Veel grote bedrijven sluiten grote contracten af met cloud-providers. Zo krijgen veel Microsoft-klanten elk jaar “gratis” cloudtegoed voor Azure, omdat ze een bepaalde hoeveelheid Microsoft-producten afnemen. Dat zorgt ervoor dat als ze vervolgens kiezen voor Nutanix als HCI-oplossing dat ze een hybrid cloud vorm willen met het cloudtegoed dat ze cadeau hebben gekregen van bijvoorbeeld Microsoft. Dat kan echter ook AWS, Google of een andere cloud-provider zijn.

Dan komt vaak de vraag wat je on premises en wat je in de cloud op de Nutanix HCI draait op tafel. Die vraag is blind moeilijk te beantwoorden. Nutanix heeft ook hiervoor weer een tool ontwikkeld als er voldoende data beschikbaar is over de workloads en de cloudcontracten. Met Nutanix Xi Beam kunnen alle omgevingen en workloads worden geanalyseerd, kunnen de kosten naast elkaar worden gezet en kan een advies worden gegeven: wat waar te draaien.

Beam werkt op zijn best als alle workloads al op Nutanix draaien. Als dat niet het geval is mist Beam een stukje essentiële informatie. Vaak kan Nutanix of een van de partners ook wel een stukje advies geven.

Hulp bij migratie

Wat enorm kan helpen bij een migratie is om de juiste kennis tijdelijk in te huren. Nutanix werkt samen met partners om klanten te helpen te migreren naar hun nieuwe omgeving. Er zijn genoeg partners die zich hierin gespecialiseerd hebben waardoor het migreren nog sneller kan. Zeker voor grote omgevingen kan zo’n partner een waardevolle bijdrage leveren en de interne IT-afdeling flink ontlasten. Doordat een migratie redelijk snel te realiseren is, hoeft het ook niet de hoofdprijs te kosten.

Al met al heeft Nutanix de afgelopen jaren flink wat extra producten ontwikkeld met het doel de migratie en het in gebruik nemen van een Nutanix HCI eenvoudiger te maken. Ook zitten er nog zeker oplossingen in de pipeline. We verwachten nog de nodige introducties om de hybrid- en multicloud-propositie te versterken.