Cloud Native AOS: Nutanix redt het ook zonder hypervisor

Data zit overal, maar is niet overal naartoe te plaatsen. Wat ontbreekt, is een dataplatform voor bare-metal, gevirtualiseerd en gecontaineriseerde omgevingen tegelijk. Althans, dat concludeert Nutanix, met Cloud Native AOS om dit gat op te vullen. Daarvoor is zelfs de hypervisor van weleer niet meer nodig.

Nutanix hanteert al een tijdje de slogan “Run anywhere”. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan – en dat erkent het bedrijf eigenlijk ook wel. De puzzel moet eens een keer opgelost worden, waardoor Nutanix af moet stappen van tradities. Voor het eerst is de hypervisor overbodig, of in ieder geval niet meer van kritiek belang, passend bij de moderne cloudwereld van kort levende containers en dynamische rekenkracht.

Debuut op Amazon EKS

Het feit dat de welbekende slogan nu omgezet wordt in een werkelijk product, is niet geheel toevallig. Zoals beloofd is het door ons eerder omschreven Project Beacon ook echt een product geworden. Onder deze codenaam wilde Nutanix experimenteren met radicaal anders ingerichte oplossingen, die de bekende mogelijkheden van HCI in een ander jasje giet.

HCI is eigenlijk nooit de vervanger van virtualisatie geworden. Allereerst omdat het binnen het aanbod van Nutanix altijd een hypervisor nodig heeft gehad. Hyperconverged betekent enkel dat het managen van deze omgevingen nog verder wordt geäbstraheerd, maar niet volledig op de schop genomen wordt. Ooit was er zelfs gespecialiseerde hardware voor nodig, hoewel de hybrid/multi-cloud wereld dit een lastig te verkopen vereiste maakt.

De stap naar Nutanix’s nieuwe zelfbeeld is dus als volgt: door te gelden als de “day two”-redder in nood om zoveel mogelijk complexiteit van het dagelijks draaien van IT-omgevingen te elimineren. Het heeft hierin zeker wat te bieden, en zeker wat kopzorgen te verlichten.

Kubernetes beschermd

De praktische standaard voor cloud workloads is Kubernetes gebleken. Het is echter niet secure by default, wellicht ook omdat dat complexiteit toevoegt. Dit had namelijk als blokkade kunnen gelden voor de bredere adoptie. Het feit is dat dergelijke standaarden (zoals nu MCP als “USB-C voor AI”) meermaals zonder beveiliging opkomen. We willen niet te veel gissen, maar ons is vaker op het hart gedrukt dat ontwikkelaars nu eenmaal experimenteren zonder zich al te veel te bekommeren om veiligheid. Cloud workloads zijn opgegroeid om behapbaar, lichtgewicht en vooral modulair te zijn.

Gelukkig betekent dit dat er wel degelijk security aan Kubernetes vast te schroeven is. Nutanix belooft binnen Cloud Native AOS daarom zowel Kubernetes-applicaties als de gebruikte data te voorzien van disaster recovery, of ze nu in een bepaalde availability zone, cloud of on-prem omgeving zitten. Daarnaast blijft portability behouden en is databeheer gecentraliseerd.

Cloud Native AOS is een logische volgende stap voor Nutanix. Het verlaagt de drempel voor multicloud inzet dankzij een vereenvoudiging en beveiliging van meerdere omgevingen tegelijk. Wel is de werkelijke inzetbaarheid nog beperkt, met alleen een early access-programma in Amazon EKS. In de zomer zal het breder beschikbaar komen, met support voor bare-metal servers tegen het einde van het jaar.