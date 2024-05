Nutanix maakt het voortaan mogelijk om het eigen platform zonder hypervisor te draaien. Als voortvloeisel van Project Beacon wil het bedrijf niet alleen honderddduizenden datacentergebruikers, maar ook miljoenen cloud-native klanten bedienen.

Tijdens Nutanix .NEXT is Project Beacon volgens Lee Caswell, SVP Product & Solutions bij Nutanix, de interessantste innovatie. Het project zelf is niet nieuw; het is namelijk al langer de naam voor de visie voor de toekomstige plannen van Nutanix.

Aanvankelijk was Project Beacon bedoeld om applicaties en data los te koppelen van de onderhuidse infrastructuur. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om workloads te verplaatsen tussen on-prem, edge en public cloud. Eerder maakte Nutanix het al mogelijk om het eigen Database Services op public clouddiensten te draaien. Nu worden de mogelijkheden in de cloud verder opgeschaald.

Hybrid cloud-struikelblokken

Zowel data als storage zit veelal gevangen in de public cloud waarin het is gehuisvest. Wie een applicatie bijvoorbeeld vanuit AWS wil verplaatsen, moet zelf met pijn en moeite de opslag vanuit Amazons eigen storage-diensten overhevelen naar een alternatief. Nutanix wil dat voorkomen, aangezien het oplossen van dit probleem data silo’s voorkomt, ontwikkeltijd en daarmee time-to-market versnelt en -cruciaal- zaken vereenvoudigt.

Een ander kernaspect van Project Beacon is momenteel de aanpak van Kubernetes. Caswell geeft aan dat het aan platform engineers is om een consistent Kubernetes-platform in elke omgeving te krijgen. Op Techzine hebben we ook al eerder geconstateerd dat Kubernetes in feite ‘af’ is: cloud-workloads zijn erop gestandaardiseerd. “Containers zijn tegenwoordig de snelste manier om applicaties te ontwikkelen,” legt Caswell uit.

Deze teams hebben echter tools nodig om continu Kubernetes te deployen, beheren, beveiligen en opereren. Ook heeft men dataservices nodig voor block, file en object storage die applicaties snel aan de praat krijgen in nieuwe omgevingen. Ten slotte is er de noodzaak om toegang tot platform data services en AI-diensten via elke cloud consistent te houden. Al die mogelijkheden stelt Nutanix beschikbaar via Project Beacon onder de noemer Nutanix Kubernetes Platform (NKP).

Nutanix Kubernetes Platform

NKP is het eerste product dat voortkomt uit de overname van D2iQ. Dat bedrijf richtte zich al op grootschalige Kubernetes-management, maar Caswell stelt dat de schaal waarop Nutanix denkt nog een stapje boven wat D2iQ zelf in gedachte had.

NKP biedt specifiek een ‘single pane of glass‘ voor Kubernetes-management op enterprise-schaal. Specifieker is het een laag bovenop een bestaande Kubernetes-ontwikkelomgeving als Red Hat OpenShift, AKS, EKS of Rancher. “Op dat vlak is er nog volop ontwikkeling,” laat Caswell weten. Daarmee borduurt het voort op het grote voordeel van Nutanix waar klanten vaak over spreken: het toevoegen van eenvoud aan complexe materie.

Net zo belangrijk is het integreren van security. “Kubernetes heeft geen inherente security-aanpak,” stelt Caswell. Het is dus aan een softwarelaag bovenop Kubernetes zelf om dat te bieden. Zo biedt het dezelfde beveiliging bekend van VM’s voor containers, zoals secure snapshots en disaster recovery. Nutanix is zelf geen securitybedrijf, maar biedt dus wel enige securityfeatures voor business continuity als er een cyberaanval plaatsvindt of een cloudstoring.

Stip aan de horizon: Cloud Native AOS

“Een project bij Nutanix is een visie van twee à drie jaar,” zegt Caswell. De volgende stip aan de horizon is eveneens al duidelijk. Het gaat de eigen stack zonder een hypervisor op cloud-native basis bieden. Dat begint bij Cloud Native AOS (Acropolis Operating System), dat de services en workloads regelt in een geabstraheerde/vereenvoudigde vorm. Het zal als eerste verschijnen op AWS EKS.

Het is het eerste bouwsteentje van het aanbieden van Nutanix zonder de eigen hypervisor, maar Caswell benadrukt dat dit voor zijn bedrijf feitelijk niet al te veel uitmaakt. Dit omdat de hypervisor niet een betaalde optie bovenop het Nutanix-aanbod is. Cloud Native AOS maakt automatische replicatie van alle containerdata mogelijk, zodat een container alle data aan kan spreken die het nodig heeft. Op den duur zullen alle features van Nutanix hun weg vinden naar cloud-native.

