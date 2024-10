Seagate’s cloud in Europa: hoe zet het zich tussen gevestigde spelers?

Seagate is inmiddels al meer dan veertig jaar bekend om de harde schijven. Binnen de cloud zijn de ontwikkelingen van het bedrijf nog veel recenter. Seagate sprong drie jaar geleden op deze kar en begon aan zijn cloudverhaal binnen Amerika. De doorzetting naar Europa is sinds enkele weken een feit, met de opening van een eerste datacenter in Frankfurt (Duitsland). Waarom is het voor de data-storage-specialist nog belangrijk om in te zetten op de cloud en hoe kan het concurreren met het aanbod van de dominante cloudspelers?

De harde schijven van Seagate zijn al te vinden in de datacenters van de grote, Amerikaanse cloudspelers. Daar worden ze gecombineerd met hardware van andere aanbieders, maar een volledig datacenter met Seagate-hardware zal je bij deze spelers niet zien. Nu dus wel in het eerste Europese datacenter van Seagate in Frankfurt. Van daaruit wil het bedrijf een dataopslag-oplossing in de cloud aanbieden voor West-Europa en de omliggende Benelux landen. De oplossing, Lyve Cloud, moet vanuit die regio bovendien groeien en uiteindelijk uitbreiden naar lokale infrastructuur in andere Europese landen.

Groei optimaliseren door uitrol op te delen

Een volledig nieuw aanbod is het niet. Lyve Cloud is drie jaar geleden in het leven geroepen door Seagate en ontstaan in Amerika. Nu met het 45-jarig bestaan van het bedrijf, breidt de cloudopslag uit naar Europa. Dat geldt in ieder geval als Europa wordt geteld zoals het vandaag is, zonder Engeland, waar het bedrijf twee jaar geleden een datacenter opende in Londen. Dit toont dat het cloudverhaal voor Seagate dus een opgedeeld verhaal is en de keuze niet viel op een simultane globale uitrol.

Over de nieuwe regio in Frankfurt gaf Vincent Oostlander, verantwoordelijke voor de solution business bij Seagate, ons graag een extra woordje uitleg. Met een reden waarom de uitrol niet globaal werd ingezet: “Wij zien een gestage groei als iets dat beter beheersbaar is.”

In de uitleg van Oostlander kunnen we ons goed vinden. Om het op te nemen tegen het aanbod van de grote, bekende en intussen gevestigde Amerikaanse spelers, zien we in dat je als merk sterk in je schoenen moet staan in de eerste plaats. Dan nog kan de lancering in een markt met gevestigde spelers tegenvallen en met een opgedeelde uitrol kan Seagate zichzelf proberen in te dekken tegen mogelijke sissers.

Zekerheid bieden over cloudkosten

Van dat laatste lijkt in ieder geval niets aan te zijn. De uitbreiding naar de Europese grond is daar een duidelijke illustratie van. De Lyve Cloud speelt volgens Oostlander dan ook precies in op waar de pijnpunten zitten: “We horen vaak dat de markt het moeilijk heeft met het inschatten van de cloudkosten. Deze zijn vaak ondoorzichtig en onvoorspelbaar, wat bedrijven onzekerheid geeft over de uiteindelijke kosten op het einde van de maand.” Met die bezorgdheden is Seagate aan de slag gegaan voor het uitzetten van een eigen aanbod.

Voeg daar de bezorgdheden rondom vendor lock-in aan toe en je hebt het aanbod waar Seagate een oplossing voor wil vormen. In het aanbod kunnen bedrijven data kosteloos inbrengen en weghalen. “Andere cloudaanbieders laten bedrijven maar data in de cloud zetten en vragen een groot bedrag vanaf het moment dat bedrijven willen werken met de data. Zelfs voor de verwijdering van data. Dat is een prijzig verhaal voor bedrijven die data opslaan in de cloud zonder er verder iets mee te doen.”

Vincent Oostlander, verantwoordelijke solution business bij Seagate

De kosten voor de opslag van data in de Seagate-cloud blijft voor bedrijven overeind. Met wat beheer van de opslag, kan een bedrijf ook op deze kostenpost besparen. Oostlander vertelt dat de oplossing hiervoor met verschillende tiers werkt. Data die voor een tijd niet gebruikt wordt, maar nog interessant kan zijn voor de toekomst, past goed binnen een koude tier. Dat komt met een langere werktijd voor data-analyses, maar ook met een voordeligere prijs. Deze tier wint aan belang door het groeiend gebruik van AI binnen bedrijven, waar bij de training datasets van vijf en zeven jaar geleden ook ingezet worden.

Achterlopers op cloudadoptie

De grootste afnemers van de Lyve Cloud zijn volgens Oostlander de zorgindustrie, universiteiten met hun bijbehorende onderzoekscentra en media. Voor Seagate bleek daarom IBC2024 in Amsterdam het juiste toneel om Lyve Cloud in Europa te introduceren.

Een aankondiging tussen mensen uit de media-industrie. Een industrie die nog achterloopt op de cloudadoptie, maar daarom ook kan leren van de fouten die gemaakt zijn. De jongste jaren is er namelijk een duidelijke shift op te merken in het idee dat alle data in de cloud moest staan, zoals bij het ontstaan van de digitale opslag gepredikt werd door cloudaanbieders. Oostlander ziet duidelijk dat de media-industrie die gemaakte fouten opmerkt en onmiddellijk voor het hybride model kiest.

“Het is sowieso het beste idee voor een hybride cloudmodel te opteren. De cloud kan dan waarde bieden bij het opslaan van enorme datasets. Voor de zorg kan dit bijvoorbeeld een dataset zijn van bloedafnames. Voornamelijk bij spontane behoeften aan dataopslag is de cloud zeer waardevol, zodat er niet geïnvesteerd dient te worden in dure hardware-oplossingen”, vertelt Oostlander.

Uitbreiding in Europa lijkt mogelijk

In Europa kunnen bedrijven met dergelijke behoeften sinds kort aankloppen bij Seagate. Voorlopig nog bediend vanuit Duitsland en in de toekomst vanuit een datacenter dichterbij huis. “We zijn zeker van plan de hoofdverbindingen in Europe te bedienen.” Voor Benelux-klanten komen er dus mogelijk nog twee interessant gelegen datacenters bij: Amsterdam en Parijs.

Een datacenter in Amsterdam bouwen klinkt in de context van de opgelegde limieten als een uitdagende ambitie. In Nederland ligt de bouw van nieuwe datacenters namelijk onder het vergrootglas omwille van de milieu-impact van deze projecten. Seagate blijkt daar nog een interessante troef achter de hand te hebben om de ambitie meer potentieel te geven. “Het geluk is dat Seagate-infrastructuur in Amsterdam al bestaande is om ons hoofdkantoor in Schiphol te bedienen.”

Het milieuaspect is een veel groter vraagstuk geworden binnen de datacenterwereld door de opkomst van AI. Oplossingen die door spelers als Google en Amazon daarvoor worden aangegrepen zijn het inzetten van hernieuwbare energiebronnen of het recupereren van het gebruikte water.

Als specialist in harde schijven investeert Seagate in een zuinig fabricageproces van de hardware dat in datacenters terechtkomt. “Onze laatste Mosaic 3+ -generatie brengt de energiebehoefte per terabyte ongeveer met een derde omlaag. Tegelijk proberen we de capaciteit zo hoog mogelijk te brengen, met nu dus 30 terabyte. Voor grote Amerikaanse cloudspelers hebben we al meer capaciteit beschikbaar gesteld en begin volgend kalenderjaar zou dit voor Europese datacenters beschikbaar moeten komen.”

Hardware-verhuur

Na meer dan veertig jaar in de wereld van harde schijven kennis te hebben opgedaan, gaat Seagate zijn eigen hardware in Europa aan het werk zetten voor Lyve Cloud. Naast hardware-verkoop is er dus een tak voor -verhuur. Die tak is sinds kort geografisch uitgebreid naar Europa, waardoor bedrijven uit bijvoorbeeld de Benelux data dichtbij huis kunnen opslaan.

