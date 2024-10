Waarom Cisco geïnteresseerd is in AI-succesverhaal CoreWeave

Cisco overweegt een investering in CoreWeave. Daarbij zou deze “AI Hyperscaler” worden ingeschat op een marktwaarde van 23 miljard. Vanwaar de interesse?

Bloomberg-bronnen melden dat een deal bijna rond is tussen de twee partijen. Het zou niet gaan om een overnamepoging, maar Cisco zou hier op den duur best op kunnen aansturen. Allereerst een lucratieve investering in CoreWeave, dat een snelle groeier is door toedoen van de AI-opmars.

CoreWeave-CEO Michael Intrator sprak in april vorig jaar al over de “raketbrandstof” die de ChatGPT-hype heeft toegevoegd aan de AI-infrastructuurspeler. Destijds omschreef Intrator het nog als een niche, maar dat zou tegenwoordig wat te bescheiden zijn. De sterke positie van CoreWeave ging niet over één nacht ijs: in 2019 begon het al met het leveren van cloudinfrastructuur op basis van GPU’s.

Geboren in crypto, maar meer dan dat

Zoals menig respectabel techbedrijf begon CoreWeave in een garage, zij het wat recenter dan Google, Apple en HP. In 2017 was de focus echter totaal anders onder de oorspronkelijke naam Atlantic Crypto. Als aanhaker op de eerste grote crypto-hype kocht het bedrijf GPU’s in om te verhuren voor mining. Toen de winsten uit cryptomining kelderden, was een strategische draai nodig. Eind 2021 ontstond de naam CoreWeave.

De focus van het bedrijf was behoorlijk proactief, met de kennis van de IT-eisen van nu. GPU’s, met name die van Nvidia, gelden als de instrumenten om generatieve AI te realiseren voor de massa. Voor de juiste schaal is er echter een dienstverlener nodig, want zelf Nvidia-chips inkopen is een snelle weg naar faillisement voor de meeste bedrijven. CoreWeave levert daarom een GPU-huurdienst die 35 keer sneller en 80 procent goedkoper zou zijn dan legacy-aanbieders. Het zwaartepunt van het bedrijf ligt op Noord-Amerika, maar een investering in Europese expansie volgde in juni van dit jaar.

Inmiddels is de diversificatie ook toegeslagen in het aanbod van CoreWeave. GPU’s voeren de boventoon, maar CPU-compute is eveneens schaalbaar met Intel Xeons en AMD Epyc-chips. Als “native cloud” voor Kubernetes is de uitrol van die technologie tevens relatief eenvoudig. Toch is het onder de streep vooral een succesverhaal door de integratie van Nvidia-chips op grote schaal. Veel partijen zijn partners van laatsgenoemde, maar CoreWeave was de eerste op Elite-niveau voor zowel Compute als Visualization.

Nvidia is al een investeerder. Run:ai, dat door Nvidia wordt overgenomen voor 700 miljoen, sloot recent een partnership met CoreWeave, dus de banden kunnen nog inniger worden.

AI-inzet Cisco krijgt meer vorm

We schreven in juni al over Cisco’s concrete plannen voor een geïntegreerde AI-infrastructuur. Een turn-key AI-stack is samen met Nvidia en VAST Data ingericht. Deze staan bekend als Cisco Nexus HyperFabric AI clusters. Het netwerk is van Cisco, de GPU’s van Nvidia en het unified dataplatform van VAST.

De infrastructuur van CoreWeave zou een logische toevoeging zijn hieraan. Hoewel AI-training voor kleinere modellen op on-prem basis kan, is er voor LLM’s met tientallen miljarden parameters of meer zwaarder geschut nodig. Dergelijke modellen trainen doen grote spelers veelal binnen de eigen bedrijfsmuren, aangezien zij het kapitaal hebben om massaal Nvidia-chips in te kopen.

Dat zijn er echter niet zoveel. Met Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Meta en OpenAI heb je ze eigenlijk wel gehad. Dat wordt ook weergegeven in de cijfers van Nvidia: bijna de helft van diens gigantische omzet wordt behaald uit vier klanten. Het “democratiseren van toegang tot GPU’s” zoals CoreWeave-CEO Michael Intrator ambieert, geldt dus niet zozeer voor organisaties met een paar IT’ers, maar voor alle grote bedrijven die niet tot die kleine selectie behoren. Een Boeing, Rolls-Royce of Siemens kan goed ook eigen modellen bouwen of finetunen, waarna er aanzienlijke resources nodig zijn om een dergelijk model in te zetten. Maar waar draai je die? En met wiens stack? De combinatie van CoreWeave-Cisco, met waar mogelijk ook integraties met on-prem, zou een stuk voordeliger zijn dan het aan een hyperscaler overlaten.

Een motivatie als deze laat gelijk zien waar alle recente innovaties van Cisco op gericht zijn. Zo ageert het voor een geheel nieuwe security-architectuur in de vorm van Cisco Hypershield, dat overigens ook al inhaakte op het feit dat GPU’s de moderne IT-stack aan het domineren zijn boven de CPU’s van weleer. An sich is Hypershield al een logische innovatie bedoeld voor zowel on-prem als de public cloud, maar met een mogelijke investering in CoreWeave is het des te zinniger. Zo vormt Cisco gestaag een volledige AI-stack voor eenieder die niet zelf de infrastructuur wil of kan bouwen.

Lees ook: NetApp bouwt aan een Intelligent Data Infrastructure: wat is dat?