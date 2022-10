Cisco komt met nieuwe Nexus 8000- en 9000-switches, om datacenters een hogere bandbreedte te bieden en energieverbruik omlaag te brengen. De hardware is voorzien van de Cisco Silicon One G100-processor.

Volgens de techgigant moet de update van het netwerkportfolio voor cloudaanbieders helpen meer economisch om te gaan met hun apparatuur. Hierdoor kunnen zij op termijn beter voldoen aan duurzaamheidsdoelen, zonder daarbij concessies te doen aan de prestaties en een verbeterde connectiviteit.

Cisco Silicon One-processor

De basis voor de energiezuinige routers en switches wordt gevormd door de komst van de nieuwe eigen Cisco Silicon One G100-processor. Deze processor biedt een nieuwe ‘unified’ architectuur, waarmee de hoogste bandbreedte routing en switching kan worden geleverd.

De processor zou tot 25,6 Tbps aan verkeer kunnen verwerken, met tot 87 procent minder benodigde energie. Dit zou volgens Cisco een reductie van bijna 10.000 kilo aan CO2-uitstoot moeten opleveren.

Daarnaast is de Cisco G100 de meest programmeerbare processor die de techgigant op de markt heeft gebracht. Dit maakt de processor niet alleen geschikt voor het beantwoorden van alle eisen aan netwerkfunctionaliteit, maar kan ook voor bijvoorbeeld het verwerken van AI- en ML-processen worden gebruikt.

Cisco Nexus 8000- en 9000 Series switches

De nieuwe G100-processor zit standaard in twee nieuwe Nexus netwerkswitches, de 8000- en de 9000-series. Deze series komen zelf weer in aparte modellen, zoals onder meer de 8100-series. Deze series van netwerkswitches zijn 1 en 2 RU-platforms die het Cisco OS IOS XR ondersteunen en ook de Linux Foundation-software voor Open Networking in the Cloud.

De 8111-32EH-router ondersteunt bijvoorbeeld 32 poorten van 800 GB in een compacte 1RU-omgeving. De Cisco 8200 Series switch is een stapje hoger en ondersteunt tot een throughput van 12,8 Tbps in een 100G/400G chassis. Deze switch is kleiner dan de oudere switches van Cisco. De 8800 Series switches zijn beschikbaar in een modulair chassis.

Nieuw zijn ook de Cisco Nexus 9000 Series switches die tot 25,6 Tbps aan throughput kunnen leveren via 32 poorten van 800 GB. Dit maakt volgens de techgigant de switches vooral geschikt voor high-performance connectiviteit voor AI- en ML-workloads en -clusters, media streaming, telecomdiensten en ruimtebeperkte edge-toepassingen.

Nieuwe optical transciever

Verder introduceert Cisco de nieuwe QSFP-DD800 Optical Transceiver. Ook deze verschijnt in een veel compactere form factor en biedt de dubbele poortbandbreedte dan die van oudere modellen. Deze optische transciever verbindt in datacenters single mode glasvezelkabels tot een lengte van 2 kilometer.

