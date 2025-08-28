De soevereine cloud is de reddingsboei in een wereld vol hyperscalers

Bedrijven kozen jarenlang voor de schaalgrootte en innovatiekracht van Amerikaanse hyperscalers. Maar inmiddels klinkt de roep om meer controle en onafhankelijkheid steeds luider. Voor veel bedrijven is het duidelijk dat ze kwetsbaar zijn wanneer een cruciale leverancier eenzijdig de spelregels verandert. Info Support, een Nederlandse IT-dienstverlener met een lange staat van dienst, ziet kansen om een alternatief pad te bewandelen. Productmanager Ivo Diepstraten legt in gesprek met Techzine uit waarom soevereine cloudoplossingen een steeds belangrijker rol gaan spelen en hoe bedrijven deze trend kunnen benutten.

De afhankelijkheid van leveranciers is al jaren een belangrijk thema, maar de recente ontwikkelingen rond VMware illustreren volgens Diepstraten hoe urgent het vraagstuk is geworden. “Het is natuurlijk heel vervelend als je VMware hebt gekozen als oplossing, en dat overgenomen wordt door een bedrijf als Broadcom dat de prijs verhoogt zonder daar serieus extra functionaliteit tegenover te zetten.” Zulke gebeurtenissen zetten de relatie tussen klant en leverancier onder druk en roepen fundamentele vragen op over betrouwbaarheid. Voor Info Support is het een duidelijk signaal om te investeren in open alternatieven en technologieën die minder gevoelig zijn voor grillige prijs- of strategiewijzigingen vanuit kapitaalgedreven Amerikaanse concerns.

Om grip te houden op hun cloudstrategie onderscheidt Info Support drie fasen die organisaties doorgaans doorlopen. De eerste fase draait om cloud control, waarbij kostenbeheersing centraal staat en bedrijven vooral willen voorkomen dat clouduitgaven uit de hand lopen. Daarna volgt de fase van de soevereine cloud: in hoeverre is een organisatie nog vrij om te kiezen voor een bepaalde leverancier, en hoeveel controle heeft zij over de data? De derde fase gaat nog een stap verder en draait om de federatieve cloud. Hier is de ambitie om moeiteloos te kunnen wisselen tussen providers en diensten, afhankelijk van prijs, functionaliteit of compliance. “Het gaat er uiteindelijk om dat je als organisatie keuzevrijheid behoudt. Je wilt kunnen zeggen: voor dit onderdeel gebruik ik een Amerikaanse provider, maar voor een bedrijfskritisch systeem kies ik bewust voor een Nederlandse partij”, aldus Diepstraten.

De drijvende krachten

De toenemende invloed van wet- en regelgeving is een belangrijke katalysator. Steeds vaker worden organisaties verplicht om data in Nederland of binnen de Europese Unie te hosten, zeker wanneer het gaat om gevoelige of sectorspecifieke informatie. Dat creëert ruimte voor Nederlandse providers die aan deze eisen kunnen voldoen. “Bepaalde wetgeving vereist dat zaken in Nederland of binnen de grenzen blijven. En bij bepaalde informatie komt vertrouwelijkheid kijken. Daardoor wordt de keuze gemaakt om het toch graag binnen de landsgrenzen te houden”, constateert Diepstraten.

Amerikaanse hyperscalers proberen hierop uiteraard te anticiperen met Europese datacenters. Toch blijft voor veel bedrijven het vertrouwen en de lokale verankering doorslaggevend. In die context speelt ook risicomanagement een rol. Organisaties willen in onzekere tijden controle houden over hun systemen en data.

Nederlandse datacenters zijn strategische keuze

Info Support kan daarbij voortbouwen op een lange traditie van Nederlandse datacenterhosting. Meer dan twintig jaar beheert het bedrijf systemen vanuit datacenters in eigen land. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar continuïteit en risicomanagement. Een detail dat illustratief is voor die insteek: alle datacenters van Info Support staan boven NAP (Normaal Amsterdams Peil), terwijl dat voor sommige hyperscaler-datacenters niet geldt. “Onze datacenters staan allemaal boven NAP. Dat vindt onze directeur heel belangrijk. Als de dijken in de omgeving van Amsterdam stuk gaan, dan hebben we geen Microsoft-datacenter meer over, want die staan namelijk onder NAP.”

Hoewel de kans op een dergelijke ramp klein is, toont het hoe Nederlandse partijen zich onderscheiden door bewust keuzes te maken die aansluiten bij lokale risico’s en klantverwachtingen. Daarmee bieden zij organisaties de mogelijkheid om bedrijfskritische processen bewust dichter bij huis te houden.

Breedte in dienstverlening in plaats van schaal

Dat onderscheidend vermogen zit ook in de breedte van het aanbod. Waar hyperscalers zich primair richten op infrastructuur, legt Info Support de nadruk op de combinatie van softwareontwikkeling, hosting en beheer. “Met breed bedoelen we vooral dat we niet alleen software ontwikkelen, maar deze ook in beheer nemen en doorontwikkelen. Dus niet alleen het hosten, maar ook het beheeraspect en de integratie in de business van de klant”, legt Diepstraten uit.

Door die geïntegreerde aanpak hebben klanten een partner die de technische kant en de bedrijfsvoering begrijpt, zo is het idee. Dat is aantrekkelijk voor organisaties die een platform zoeken in combinatie met begeleiding bij de doorontwikkeling van hun applicaties.

Certificering, compliance en kosten

Naast kwaliteit en expertise speelt certificering een steeds grotere rol. Voor sectoren zoals de zorg is het behalen van de juiste normen essentieel om überhaupt te mogen meedoen. Info Support beschikt over de NEN 7510-certificering, een verplichte norm voor zorggerelateerde dataverwerking. “De overheid stelt dat alle partijen die zorggerelateerde dataverwerking doen, NEN 7510-gecertificeerd moeten zijn. Wij hebben die certificering behaald om mee te groeien met bestaande klanten toen die nieuwe wetgeving werd ingevoerd.” Voor organisaties is het een extra zekerheid dat zij met een partij werken die voldoet aan alle vereisten, en voor Info Support betekent het een tastbaar concurrentievoordeel bij aanbestedingen.

Kosten spelen intussen ook een belangrijke rol. De afgelopen jaren zijn de prijzen van hyperscalers aanzienlijk gestegen, wat de interesse in alternatieven vergroot. Info Support combineert de levering van eigen cloudoplossingen met ondersteuning bij multi-cloudstrategieën. Het bedrijf is bijvoorbeeld ook Azure-reseller. “Wij zijn uiteindelijk ook Azure-reseller, dus wij helpen klanten hun cloudkosten te beheersen. Dat geldt zowel voor onze eigen platformen als voor hyperscalers”, aldus Diepstraten.

Innovatiesnelheid in combinatie met krappe arbeidsmarkt

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en dat brengt uitdagingen met zich mee. Bedrijven vragen voortdurend om nieuwe functionaliteiten. De snelheid van innovatie maakt het echter moeilijk om alle wensen bij te houden. Daar komt bij dat de arbeidsmarkt krap is. Vooral hoogopgeleide engineers die over infrastructuur- en softwarekennis beschikken zijn schaars. Voor Info Support is het wel belangrijk zulke specialisten in huis te halen, de eisen liggen op dat vlak hoog. “De ontwikkelingen gaan zo snel. Klanten zijn geïnteresseerd, maar het is lastig om altijd de juiste prioriteiten te stellen. Daarnaast blijft het aantrekken van mensen met de juiste kennis een uitdaging”, zegt Diepstraten.

Voor een bedrijf dat hoge eisen stelt aan de kwaliteit van medewerkers, is dat een voortdurende spagaat. De vraag naar diensten groeit sneller dan het aantal specialisten dat kan worden aangenomen. Die mismatch dwingt bedrijven keuzes te maken in hun portfolio en prioriteit te geven aan de diensten die voor klanten het meest relevant zijn.

De rol van geopolitiek

Naast technologie en personeel spelen ook geopolitieke factoren een grote rol. Leveranciersvertrouwen en internationale stabiliteit worden kritischer beoordeeld. Onzekerheid over Amerikaanse wetgeving, mogelijke sancties of politieke verschuivingen kunnen voor bedrijven reden zijn om bewust te kiezen voor een lokale leverancier. Nu digitale infrastructuur net zo cruciaal is als fysieke, telt die zekerheid zwaar mee. “Organisaties willen in onzekere tijden de controle houden over hun data en systemen”, benadrukt Diepstraten.

Dat Nederlandse aanbieders de hyperscalers niet op schaalgrootte zullen inhalen, staat buiten kijf. Maar aangezien bedrijven steeds kritischer worden op onafhankelijkheid, kwaliteit en naleving van wetgeving, ligt er wel degelijk een niche met groeipotentieel. “Op prijs concurreren is niet de oplossing voor ons. De basisdienstverlening kunnen we scherp neerzetten, maar het onderscheid zit uiteindelijk in kwaliteit en beoordeling. Dat is waar Nederlandse partijen echt waarde kunnen toevoegen.”

De soevereine cloud vormt daarmee geen een-op-een vervanging van internationale hyperscalers, maar wel een wezenlijk alternatief. Bedrijven die bewuster willen omgaan met hun cloudstrategie kunnen de soevereine cloud inzetten om meer grip te houden, risico’s te beperken en strategische keuzevrijheid terug te winnen. Voor Info Support en vergelijkbare aanbieders ligt hier de komende jaren een belangrijke kans om een Nederlands antwoord te formuleren op de macht van de hyperscalers.

