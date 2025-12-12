Broadcom schrapt VMware vSphere Foundation in delen EMEA

Broadcom heeft VMware vSphere Foundation (VVF) uit de handel gehaald in delen van de EMEA-regio. Dat heeft het bedrijf verteld aan The Register. Klanten moeten bij hun lokale dealer navragen of het product nog beschikbaar is. Een getroffen organisatie meldde dat de jaarlijkse kosten hierdoor met een factor tien zou stijgen.

De Amerikaanse chipfabrikant bevestigde tegenover The Register dat VVF niet langer verkrijgbaar is in sommige EMEA-landen, maar voor de meerderheid wel tot de mogelijkheden behoort. “Klanten zullen contact moeten opnemen met verkoopvertegenwoordigers of partners om de beschikbaarheid van een bepaald product in hun regio te bepalen”, aldus een woordvoerder. De wijzigingen zijn recent doorgevoerd.

Een anonieme klant vertelde aan The Register dat hun hardwarepark duizenden compute cores telt. Zonder betaalbare opties zou de jaarlijkse VMware-uitgave exploderen van circa 130.000 dollar naar 1,3 miljoen dollar. “We kijken momenteel naar Microsoft Hyper-V of Nutanix, want deze stijging kunnen we niet opvangen”, stelde de klant.

Geen VVF, wel VCF

VVF bundelt compute-, opslag- en netwerkvirtualisatie met een platform voor containers. Het product is vooral nuttig voor hyperconverged infrastructuur en hybride clouds, maar biedt minder mogelijkheden dan VMware Cloud Foundation (VCF). Die private cloud-suite is een stuk uitgebreider en prijziger. Het is het vlaggenschipproduct van Broadcom en is sinds de overname van VMware door dat bedrijf eind 2023 voor steeds grotere organisaties ingericht. Kleinere partijen die nog VMware-workloads draaien, komen hierdoor in het nauw en moeten (waar dat lukt) een alternatief vinden.

Vooral nieuwe opties rondom Private AI en Network Security zorgen voor meer vraag, gecombineerd met de behoefte aan soevereine clouds. Een Broadcom-woordvoerder bevestigde dat er voorlopig geen plannen zijn om vSphere Standard te schrappen in EMEA. Dit basisproduct voor servervirtualisatie zou goed zijn voor ongeveer 60 procent van de licenties. Het blijft een goedkopere manier om de VMware-hypervisor te gebruiken dan de volledige VCF-suite aanschaffen. De woordvoerder benadrukte wel: “De beschikbaarheid van Broadcom-producten kan per regio variëren om aan te sluiten bij lokale marktvereisten, klantvraag en andere overwegingen.”

Ondertussen herhaalt CISPE, een Europese belangenorganisatie van cloudproviders, dat de Broadcom-VMware-deal niet door had mogen gaan. De Europese Commissie legde uiteindelijk geen blokkade op voor de overname ondanks waarschuwingen omtrent Broadcoms neiging om prijzen te laten stijgen. Het resultaat is hoe dan ook voor VMware-alternatieven lucratief: Microsoft, Nutanix en ook open-source opties als Proxmox zullen de komende jaren meer voormalige VMware-klanten voor zich winnen.