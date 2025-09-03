ITQ nu onderdeel van VMware Private AI-ecosysteem

ITQ sluit zich aan bij het VMware Private AI-ecosysteem. Daarmee wil het Nederlandse IT-adviesbedrijf ondernemingen ondersteunen bij de inzet van kunstmatige intelligentie in private en hybride cloudomgevingen.

De stap volgt kort nadat Broadcom, als moederbedrijf van VMware, tijdens VMware Explore 2025 aankondigde dat VMware Private AI Services onderdeel wordt van VMware Cloud Foundation 9.0.

Organisaties zien veel potentieel in AI, maar lopen tegen grenzen aan bij de adoptie. Vooral compliance, datasoevereiniteit en beveiliging zijn knelpunten. Publieke AI-diensten bieden vaak niet de controle en garanties die gereguleerde sectoren nodig hebben. VMware en NVIDIA proberen dat te ondervangen met de Private AI Foundation, waarin VMware Cloud Foundation wordt gecombineerd met NVIDIA’s AI Enterprise-software en hardware.

Met deze combinatie krijgen organisaties de mogelijkheid AI-workloads uit te voeren in hun eigen datacenters of in hybride omgevingen. Het platform ondersteunt toepassingen zoals retrieval-augmented generation (RAG), fine-tuning van taalmodellen en inferentie-taken. Volgens Broadcom is het eigendoms- en kostenmodel daarbij gunstiger dan bij veel concurrerende oplossingen, terwijl bedrijven de zekerheid behouden dat data onder eigen beheer blijft.

Technisch gezien bestaat de architectuur uit VMware Cloud Foundation als basislaag, uitgebreid met functies voor GPU-beheer, model governance, vector databases, data-voorbereiding en AI-agentontwikkeling. Voor ontwikkelaars en datawetenschappers betekent dit dat zij sneller AI-projecten kunnen starten, terwijl IT-afdelingen de regie over infrastructuur en compliance behouden.

GenAI veilig implementeren

Voor VMware is het belangrijk dat partners helpen om deze technologie breed in te zetten. Frank Denneman, Chief Technologist AI bij Broadcom, noemt de kennis van ITQ over VMware Cloud Foundation en AI-infrastructuur een waardevolle toevoeging. Volgens hem zijn bedrijven juist op zoek naar partners die generatieve AI op een veilige en beheerste manier kunnen implementeren.

ITQ zelf ziet in de samenwerking een kans om klanten te begeleiden bij de volgende stap in hun digitale strategie. Johan van Amersfoort, Chief Evangelist en AI Lead bij ITQ, benadrukt dat AI alleen waarde toevoegt als het op een betrouwbare en schaalbare manier wordt toegepast. Het partnerschap met VMware en NVIDIA moet het mogelijk maken AI dichter bij de kern van de bedrijfsdata te brengen, zonder concessies te doen aan veiligheid of compliance.