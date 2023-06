Met Autenti is er een nieuwe speler op de markt die inspeelt op RegTech, een discipline waar steeds meer aandacht voor is. We spraken met Marco Gouw over de officiële start in de Benelux. Hij zal als International Sales Enterprise Director verantwoordelijk zijn voor Autenti in onze regio. Volgens hem is er veel vraag naar tools voor compliance-bedrijfsprocessen, met daarbij in het bijzonder aandacht voor e-signing en e-identificatie.

Gouw legt uit dat Autenti een one-stop-shop wil bieden voor RegTech, zodat bedrijven kunnen bouwen wat ze willen. E-signing, een prominente use case die op de homepage van het bedrijf staat, is daar zeker onderdeel van. Hij noemt dit een van de pilaren van het platform. Hiervoor biedt het platform namelijk verificatietechnologie, waarmee de authenticiteit van een elektronische handtekening geverifieerd kan worden. Een gebruiker uploadt een document met een handtekening, het platform handelt vervolgens de validatie af.

Dit gebeurt in lijn met eIDAS, oftewel electronic Identification, Authentication and Trust Services. Deze Europese regulering biedt een framework dat garandeert dat interacties tussen bedrijven veilig, snel en efficiënt gebeuren. Dit ongeacht de locatie. Het framework kan bijvoorbeeld handig zijn voor financiële instellingen. Die organisaties krijgen te maken met validering van transacties waar soms meerdere EU-landen bij betrokken zijn. Het is dan handig om op een framework terug te vallen.

Meer dan e-signing

Dergelijke regulering heeft echter betrekking op meer dan alleen e-signing. Daarom heeft Autenti de andere pilaren die het RegTech-platform zo breed mogelijk inzetbaar maken. Het tweede onderdeel dat Gouw benoemt, is qualified electronic seal. Hiermee biedt Autenti technologie voor een officiële stempel, die het makkelijker maakt om internationaal contracten te ondertekenen. Het verzekert een gebruiker ervan dat een contract afkomstig is van de juiste persoon of het juiste bedrijf.

Marco Gouw, International Sales Enterprise Director bij Autenti

Een andere pijler, die volgens Gouw min of meer inspeelt op hetzelfde probleem, is er met de Broker ID-feature. De feature is gemaakt voor het verifiëren van identiteiten. Als je kijkt naar waarom dit bijvoorbeeld nuttig is voor financiële instellingen, een van de belangrijke doelgroepen van Autenti, dan wil deze oplossing vooral een basis bieden om verschillende identificatiemethoden mogelijk te maken. Identiteitsdocumenten kunnen bijvoorbeeld geïnspecteerd worden, zodat er ook geen sprake is van fraude.

Tot slot is er ook nog een stuk business process automation via Autenti te regelen. Dit onderdeel gaat met name over het automatiseren van handmatige processen, waar sommige organisaties of organisaties nu nog veel documenten voor opsturen. Dit volgens de paperless-filosofie. In vergelijking met sommige Europese landen handelen al behoorlijk wat Nederlandse organisaties steeds meer paperless, maar als multinational loop je toch tegen die verschillen aan. De business process automation hoopt daar een rol in te spelen door processen rond medewerkerscontracten, facturatie, kredietaanvragen en leasing veiliger en meer digitaal te laten verlopen.

Waarom Nederland?

Met die benadering heeft Autenti inmiddels een stevige basis gebouwd in Polen, waar het nu bijna 10 jaar actief is. Autenti telt nu zo’n 150 medewerkers, maar er is volgens Gouw veel momentum om door te groeien. Hij verwijst daarbij naar de algemene groei van de RegTech-markt, die jaarlijks neerkomt op zo’n 30 procent. “Er is veel potentieel omdat de vraag naar digitale tools die veilige, snelle en milieuvriendelijke bedrijfsprocessen afhandelen erg groot is. De Nederlandse en Duitse markt lijken sterk op Autenti’s thuismarkt in Polen, zodat we weinig productaanpassingen nodig hebben. De Belgische markt heeft als voordeel dat overheid en business dezelfde standaarden gebruiken, wat zorgt voor veel potentieel voor onze diensten en marktgroei.”

Gouw zal naast de Benelux-markt ook de verantwoordelijkheid dragen voor de DACH-regio. Aanvankelijk wordt hij met name vanuit Polen bijgestaan, waar de nodige expertise op bijvoorbeeld sales en marketing zit. Autenti kwam bij hem uit omdat het op zoek was naar iemand met ervaring in de IT-wereld. Hij loopt inmiddels meer dan 20 jaar mee, met eerdere werkgevers als Telindus, Huawei en Signicat.

De uitbreiding naar onze regio is in gang gezet door een recente investeringsronde van 8,5 miljoen euro. Dat geld is vooral bedoeld voor expansie buiten de Poolse thuismarkt.

Wat Gouw betreft is de strategie richting de Benelux voorlopig vooral gericht op direct sales, het vinden van lokale partners en het bieden van een complete propositie voor verschillende sectoren. Logische stap is om focus op de financiële dienstverlening te hebben, maar er ook meer sectoren bij te betrekken. Voor banken, verzekeraars en leasemaatschappijen is technologie met betrekking tot wetgeving bekend terrein, maar bijvoorbeeld ook automotive krijgt volgens Gouw steeds vaker met regelgeving te maken. Als zulke partijen Autenti gaan gebruiken en erover willen communiceren als case study, dan kan Autenti volgens Gouw voldoende groeien in onze regio.

