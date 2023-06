De afgelopen 8 tot 10 maanden zijn nieuwe AI-initiatieven als paddenstoelen uit de grond geschoten. De komst van ChatGPT en generatieve AI zorgt voor disruptie in de markt. Op basis van grote datasets kunnen er nu teksten, foto’s, video’s, muziek en zelfs stemmen worden gegenereerd. De disruptie zorgt ook voor angst voor verandering en daarmee een grotere roep om regulering. De EU werkt aan een AI-wet en wil strikte regels gaan opleggen, maar zet het zichzelf hiermee niet buitenspel?

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Het is inmiddels een gegeven dat de meeste innovatie vanuit de Verenigde Staten komt en Europa maar een marginale rol speelt. Waar Europa daarentegen wel sterk in is, is zaken reguleren. Regeltjes bedenken zodat nieuwe technologie op een juiste manier wordt gebruikt en de burger wordt beschermd. Zo heeft de AVG (GDPR) wereldwijd veel teweeggebracht en volgen nu veel landen het voorbeeld van de EU.

In tegenstelling tot GDPR gaat het bij AI veel meer om innovatie. Als je dat teveel beperkt dan hebben bedrijven ook geen mogelijkheden meer om het verder te ontwikkelen, of om zichzelf te reguleren. De EU lijkt in tegenstelling tot andere landen veel verder te willen gaan. Het wil enkel veilige, niet discriminerende, milieuvriendelijke, verklaarbare en transparante AI-oplossingen toelaten op de Europese markt. Dat werpt een enorme drempel op en wordt vanuit de industrie dan ook sceptisch ontvangen. Dit kan de ontwikkeling van AI in Europa weleens tot stilstand brengen, met als gevolg dat Europa de boot mist. De ontwikkeling zal namelijk niet stoppen en andere landen op een voorsprong zetten.

Ook Prins Constantijn heeft inmiddels gereageerd dat de manier waarop men naar AI kijkt veel te veel over een negatieve as is. Er wordt enkel gekeken naar de nadelen en gevaren, niet aan wat het kan brengen. Zo zijn ze in de UK bezig met de ontwikkeling van enkele standpunten waar binnen men moet opereren, terwijl ze in de EU hele strikte regels met een boetesysteem willen implementeren. Dit en meer over AI in deze aflevering van Techzine Talks.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Vandaag is hij door omstandigheden helaas een stuk later dan gebruikelijk.

We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.