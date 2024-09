Initiatieven rond blockchain en digitale identiteit vinden nieuw thuis

Het nieuw opgerichte Linux Foundation Decentralized Trust (LF Decentralized Trust) beoogt de ontwikkeling aan te jagen van gedecentraliseerde technologieën als blockchain, cryptografie en digital identities. Het op enterprises gerichte blockchainplatform Hyperledger Fabric 3.0 heeft er al een nieuw thuis gevonden.

LF Decentralized Trust is wat de Linux Foundation betreft voortaan de koepelorganisatie voor alles wat met blockchain, digital trust en gedecentraliseerde identiteitssystemen te maken heeft. Zowel de eerdere Hyperledger Foundation als het in 2020 als aparte Joint Development Foundation opgezette TrustOverIP zijn nu in deze nieuwe overkoepelende organisatie ondergebracht, samen met andere projecten die misschien niet zo heel sexy klinken, maar waarin stiekem veel werk is verricht.

“Wereldwijd zorgt gedecentraliseerde technologie voor de modernisering van kritieke systemen en kerninfrastructuur”, zegt Daniela Barbosa, de Executive Director van het kersverse LF Decentralized Trust. “LF Decentralized Trust is de nieuwe thuisbasis waar we deze ecosystemen gezamenlijk ontwikkelen.”

Een nieuw thuis voor een ouder project

De aankondiging van deze nieuwe loot aan de stam van open-source-foundations gebeurde tijdens de Open Source Summit, die deze week in Wenen plaatsvindt. De meeste aandacht ging uit naar Hyperledger Fabric 3.0, wat je zou kunnen zien als een definitieve opbrengst van de oude Hyperledger Foundation en nu een nieuw thuis krijgt.

Het betreft een blockchainplatform dat gedecentraliseerde dienstverlening op enterpriseniveau mogelijk maakt. Door data en transacties op decentrale wijze (op verschillende computers of ‘nodes’) te beheren in blokken, is geen enkele actor in staat het gehele systeem in één keer aan te passen. Het is als een onveranderlijk grootboek dat alle transacties registreert, waarna deze niet zonder meer zijn te wijzigen of te verwijderen. Dit maakt manipulatie of fraude een stuk lastiger.

Byzantine Failure

Deze nieuwste versie van Hyperledger Fabric komt met prestatieverbeteringen en security-upgrades, gericht op zakelijke blockchain-implementaties. Zo is er Byzantine Fault Tolerant (BFT)-consensus via het SmartBFT protocol, waarmee systemen kunnen blijven functioneren zelfs als sommige nodes niet meer werken of door kwaadwillend handelen uit de running zijn. (Een ‘Byzantine Failure’ genoemd). De SmartBFT ordering service verwerkt de transacties op alle nodes in het systeem in dezelfde volgorde, waardoor de integriteit en consistentie van het gedecentraliseerde systeem behouden moet blijven.

“Met ondersteuning voor Byzantine Fault Tolerance is nu de oorspronkelijke visie bereikt voor Hyperledger Fabric’s unieke execute-order-validate modulaire architectuur”, stelt David Enyeart, Hyperledger Fabric Maintainer en Release Manager bij IBM, in een verklaring. IBM was in 2015 één van de belangrijkste bijdragers aan oorspronkelijke Hyperledger Foundation. “Hoewel het decentraal uitvoeren en valideren van transacties via peer nodes al kon, is het nu ook mogelijk voor verschillende participanten in een netwerk om order service nodes te leveren zonder vertrouwen te hoeven stellen in één enkele organisatie.

Acht jaar werk samengebald

De Linux Foundation Decentralized Trust verwelkomt meteen bij de oprichting al 17 verschillende projecten, waaronder dus Hyperledger Fabric 3.0, maar ook de Trust Over IP, een framework/standaard voor het creëren van digitale identiteiten. In totaal balt het meer dan acht jaar aan werk samen dat is verzet onder de vlag van eerdere projecten en foundations die inmiddels de volwassenheid (bijna) hebben bereikt.

Meer dan honderd ‘founding members’ hebben hun handtekening eronder gezet, waaronder Accenture, DTCC, Hitachi en het onlangs toegetreden Hedera, dat zijn volledige codebase heeft bijgedragen aan het project. Andere leden zijn onder andere Polygon, Wanchain en Tata Consultancy Services.

Binnen het ecosysteem van de Linux Foundation vindt ook experiment plaats met decentrale technologie binnen de Decentralized Trust Labs. De organisatie stipte aan dat deze plaats flink is gegroeid en nu meer dan 50 code bases huisvest. Hieronder vallen nieuwe bijdragen zoals Signare, een oplossing voor digitale signage, en Zeto, een toolkit voor privacybehoud die gebruik maakt van Zero Knowledge Proofs, ofwel een manier waarop de ene partij aan de andere de echtheid van iets kan bewijzen, zonder daarbij de onderliggende data prijs te geven.

